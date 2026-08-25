Cà phê decaf có thực sự tốt hơn cà phê thường? Chuyên gia đưa ra câu trả lời

Nhiều người chọn cà phê decaf vì cho rằng ít caffeine sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Nhưng loại cà phê này có thực sự vượt trội so với cà phê thường?

Cà phê decaf (viết tắt của decaffeinated coffee) là loại hạt cà phê đã được lọc và loại bỏ khoảng 97-99% lượng caffeine. Cà phê decaf ngày càng được ưa chuộng vì nhiều người muốn hạn chế caffeine vào cuối ngày, tránh mất ngủ hoặc có cơ địa nhạy cảm. Một khảo sát cho thấy khoảng 26 triệu người Mỹ thường xuyên sử dụng loại cà phê này, National Geographic thông tin.

Tuy nhiên, cà phê decaf không mặc nhiên tốt hơn cà phê thường. Theo National Geographic, cà phê decaf và cà phê thường đều mang lại những lợi ích nhất định, nhưng loại nào phù hợp hơn còn tùy vào mức độ nhạy cảm của mỗi người với caffeine.

Cà phê decaf vẫn giữ lại nhiều chất có lợi

Decaf là cà phê đã trải qua quá trình loại bỏ caffeine (Ảnh: Getty).

Decaf là cà phê đã trải qua quá trình loại bỏ caffeine. Tùy phương pháp, công đoạn này có thể làm giảm một phần chất chống oxy hóa. Một phương pháp dùng hóa chất methylene chloride cũng làm dấy lên lo ngại về sức khỏe. Dù vậy, hàm lượng chất chống oxy hóa còn lại trong cà phê decaf nhìn chung vẫn cao.

Chuyên gia dinh dưỡng Dolores Wood chia sẻ trên National Geographic: “Có nhiều cách loại bỏ caffeine, nhưng khi nhìn tổng thể các hợp chất trong hạt cà phê, dường như thức uống này vẫn giữ được một số lợi ích bảo vệ sức khỏe”.

Phân tích tổng hợp năm 2014 từ 28 nghiên cứu cho thấy cả người uống cà phê decaf và cà phê thường đều có nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 thấp hơn. Lượng cà phê người tham gia báo cáo uống mỗi ngày càng nhiều, nguy cơ được ghi nhận càng thấp. Đây là mối liên hệ, không phải lời khuyên nên uống càng nhiều càng tốt.

Caffeine tạo ra một số khác biệt

Nghiên cứu năm 2022 theo dõi 449.563 người trong 12,5 năm ghi nhận nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong thấp hơn ở tất cả nhóm uống cà phê, bao gồm cả người dùng cà phê decaf.

Khác biệt đáng chú ý là cà phê decaf không có mối liên hệ với việc giảm rối loạn nhịp tim. Bác sĩ tim mạch Peter Kistler cho rằng caffeine có thể góp phần ổn định nhịp tim bằng cách ngăn chặn các thụ thể adenosine.

Hạt cà phê (Ảnh: Swiss Water).

Caffeine còn có thể giảm tần suất đau nửa đầu từng đợt. Trái lại, ở một số người, chất này gây đau đầu hoặc khiến triệu chứng nặng hơn.

Nhà nghiên cứu Ina Bergheim của Đại học Vienna (Áo), nói: “Nếu caffeine là lý do duy nhất khiến cà phê có lợi, có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy tác dụng tương tự từ nước ngọt”.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị không tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày. Một cốc cà phê 237ml chứa khoảng 80-100mg caffeine. Dùng quá nhiều có thể gây bồn chồn, mất ngủ, khó chịu đường tiêu hóa, đau đầu hoặc tim đập nhanh.

Cà phê decaf hay cà phê thường tốt hơn?

Hiện chưa có đáp án phù hợp với tất cả mọi người. Cà phê decaf vẫn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và có những lợi ích được ghi nhận tương tự cà phê thường. Trong khi đó, caffeine có thể đem lại tác dụng riêng nhưng cũng gây khó chịu ở người nhạy cảm.

Việc đánh giá lợi ích của cà phê khá phức tạp vì thức uống này thường đi cùng những thói quen khác. “Không có nghiên cứu nào hoàn hảo về vấn đề này”, bà Bergheim nói. Nhiều kết quả phản ánh mối liên hệ nhưng chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Cách uống cũng quan trọng. Một nghiên cứu ghi nhận cà phê thường và cà phê decaf có liên quan đến mức tăng cân ít hơn theo thời gian, nhưng chỉ khi người tham gia uống cà phê đen hoặc thêm kem mà không cho đường.

“Cà phê không đường dường như là lựa chọn phù hợp, bất kể đó là cà phê decaf hay cà phê thường”, GS Lauren Ball, Đại học Queensland (Úc), kết luận.

Nguồn: National Geographic