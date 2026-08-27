Viêm gan cấp, men gan tăng 18 lần sau 3 ngày liên tiếp dùng 1 loại đồ uống

Chỉ sau 3 ngày liên tiếp sử dụng loại đồ uống này, người đàn ông 30 tuổi xuất hiện tức hạ sườn phải, mệt mỏi, đầy bụng, nước tiểu sẫm màu.

Nam bệnh nhân 30 tuổi đi khám sau khoảng một tuần xuất hiện tình trạng tức vùng hạ sườn phải kéo dài, kèm mệt mỏi và mất ngủ. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, do tính chất công việc nên đã sử dụng nhiều rượu trong 3 ngày liên tiếp.

Sau đó, cơ thể bệnh nhân bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như tức hạ sườn phải âm ỉ, đầy hơi, chướng bụng, đau mỏi, ngứa toàn thân, đi ngoài phân không thành khuôn và nước tiểu sẫm màu.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da. Bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy, không có phản ứng thành bụng hay cảm ứng phúc mạc.

Đáng chú ý, xét nghiệm ghi nhận chỉ số GGT (một loại men gan) lên tới 1.087 U/L, cao khoảng 18 lần giới hạn bình thường. Trong khi đó, ALT ở mức 55 U/L và AST 49 U/L, đều tăng nhẹ.

Kết quả siêu âm đàn hồi cho thấy gan thoái hóa mỡ độ I, nhưng độ cứng gan ở mức F0, chưa ghi nhận xơ hóa gan.

Hình ảnh gan thoái hóa mỡ độ I của bệnh nhân (ảnh BSCC).

Từ tiền sử sử dụng nhiều rượu liên tục cùng các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm gan cấp do rượu. Người bệnh được tư vấn dừng hoàn toàn rượu bia và các loại đồ uống có cồn, điều trị theo đơn và tái khám sau một tháng.

Cảnh báo nguy cơ tổn thương gan sau những cuộc nhậu kéo dài

Theo ThS.BSNT Phạm Thị Quế, chuyên khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, việc sử dụng rượu bia trong các cuộc gặp gỡ, liên hoan hay những buổi tiếp khách vì công việc cần được nhìn nhận thận trọng.

Uống nhiều rượu trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan cấp tính. Nếu tiếp tục duy trì thói quen uống rượu kéo dài, tổn thương gan có thể tái diễn và tiến triển qua nhiều giai đoạn.

“Viêm gan do rượu là tình trạng tiêu thụ rượu bia quá ngưỡng cho phép trong thời gian dài gây viêm và tổn thương các tế bào gan. Bệnh có thể diễn ra dưới dạng cấp tính hoặc mạn tính”, bác sĩ Quế cho biết.

Các dấu hiệu cảnh báo viêm gan do rượu có thể gồm vàng da, vàng mắt; chán ăn, mệt mỏi, sụt cân; buồn nôn, nôn; đau bụng. Một số trường hợp có thể sốt, gan to và đau, lách to.

Khi bệnh diễn biến nặng, người bệnh có thể xuất hiện cổ trướng, phù, chảy máu hoặc bệnh não gan. Sử dụng rượu kéo dài cũng có thể gây suy dinh dưỡng do rượu làm giảm cảm giác thèm ăn và cung cấp phần lớn năng lượng nhưng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Ai có nguy cơ mắc bệnh gan liên quan đến rượu?

Nguy cơ tổn thương gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là lượng rượu sử dụng và thời gian uống. Theo thông tin chuyên môn được cung cấp, uống trên 160 g cồn/ngày, tương đương khoảng 500 ml rượu 40 độ, liên tục trong 7 ngày có thể làm tăng nguy cơ viêm gan do rượu. Nếu tình trạng uống nhiều kéo dài nhiều năm, nguy cơ xơ gan tiếp tục gia tăng.

Ngoài lượng và thời gian sử dụng rượu, một số yếu tố khác cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan như giới tính, yếu tố di truyền, tình trạng dinh dưỡng, béo phì, tích tụ sắt trong gan hoặc mắc viêm gan virus.

Đặc biệt, phụ nữ có thể nhạy cảm hơn với tác hại của rượu đối với gan. Vì vậy, không nên đánh giá nguy cơ chỉ dựa vào việc bản thân chưa uống rượu trong thời gian quá dài.

Bác sĩ Quế khuyến cáo, viêm gan cấp do rượu nếu được phát hiện và xử trí kịp thời có thể kiểm soát. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng rượu bia có thể khiến tổn thương gan tái diễn, tiến triển từ gan nhiễm mỡ, viêm gan đến xơ gan và làm gia tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Đáng lưu ý, bệnh gan thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các triệu chứng rõ rệt, tổn thương có thể đã tiến triển đáng kể.

Do đó, người thường xuyên sử dụng rượu bia, đặc biệt là người có các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, đau hoặc tức vùng hạ sườn phải, vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa hoặc rối loạn tiêu hóa, nên đi khám và kiểm tra chức năng gan.

Các cuộc nhậu vì công việc có thể diễn ra chỉ trong vài ngày, nhưng tổn thương gan có thể kéo dài lâu hơn rất nhiều. Việc hạn chế và tốt nhất là tránh rượu bia vẫn là biện pháp quan trọng để bảo vệ gan.