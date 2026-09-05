An Giang phạt hai chủ quán cà phê nổi tiếng

Hai chủ quán cà phê Lưng Chừng - điểm “check-in” nổi tiếng trên mạng xã hội tại đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa bị xử phạt tổng cộng 11,5 triệu đồng, do tự ý xây dựng trên đất rừng phòng hộ.

Chiều 5/9, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, lãnh đạo UBND xã Tri Tôn, tỉnh An Giang vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch G. và ông Nô Thái H., cùng là chủ Tiệm cà phê Lưng Chừng, do tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

Theo quyết định xử phạt, ông T. G. (SN 1974, trú xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) đã tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bê tông tại Tiểu khu 22, rừng phòng hộ Đồi Tà Pạ. Tổng diện tích đất vi phạm hơn 721m².

Với hành vi trên, ông G. bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, ông phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Quán cà phê Lưng Chừng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ.

Cạnh khu đất trên là đất vi phạm của H. (SN 1992, trú xã Tri Tôn) trên diện tích 185m². Ông H. bị UBND xã Tri Tôn xử phạt 4 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Thời hạn chấp hành quyết định xử phạt là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Tri Tôn yêu cầu hai chủ tiệm cà phê nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, dừng mọi hoạt động xây dựng, cơi nới, mở rộng công trình.

UBND xã Tri Tôn cho biết, việc xử lý vi phạm nhằm tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ rừng, đồng thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích tại khu vực Đồi Tà Pạ.

Thời gian qua, quán cà phê Lưng Chừng nổi lên trên mạng xã hội, trở thành điểm “check-in” quen thuộc của giới trẻ và du khách khi đến khu vực đồi Tà Pạ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, nơi đây tiếp tục đón lượng lớn khách đến tham quan, chụp ảnh.