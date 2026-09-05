Mua, bán trái phép thông tin 34 tài khoản ngân hàng, 9 người bị phạt gần 800 triệu đồng

Chỉ vì lời mời “mở tài khoản là có tiền”, 9 người đã bị phạt gần 800 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 9 trường hợp liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với tổng số tiền xử phạt gần 800 triệu đồng.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi vi phạm quy định về hoạt động thanh toán.

Các trường hợp này bị xử phạt theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tổng số tiền xử phạt lên tới gần 800 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt 9 trường hợp vi phạm quy định về hoạt động thanh toán (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Trước đó, trong thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội thường xuyên đăng tải thông tin liên quan đến việc mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để kiếm tiền.

Các hội, nhóm này xuất hiện với những tên gọi như “KIC sonla”, “KYC kiếm tiền” và đưa ra nhiều lời mời gọi như “mở tài khoản nhận tiền hoa hồng”, “chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền”.

Theo cơ quan công an, những lời quảng cáo này đã thu hút nhiều người tham gia, trong đó đáng chú ý có không ít học sinh và sinh viên. Đây là nhóm đối tượng còn hạn chế về nhận thức pháp luật và có thể dễ dàng bị thu hút bởi những lời mời gọi kiếm tiền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Qua quá trình xác minh và thu thập tài liệu, cơ quan chức năng xác định 9 trường hợp đã thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.

Những người vi phạm cư trú tại nhiều địa phương khác nhau, trong đó có Tuyên Quang, Lai Châu và Bắc Ninh. Phần lớn các trường hợp được xác định là người sinh trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh và sinh viên, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi kiếm tiền thông qua việc mở tài khoản ngân hàng.

Người dân không nên mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Việc cung cấp căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung mua bán, trao đổi hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn hoặc cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Trong trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an