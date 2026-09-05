Dùng AI sáng tạo nội dung, KOL/KOC cần chịu trách nhiệm đến đâu?

AI đang trở thành công cụ quen thuộc trong quá trình sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, khi công nghệ có thể hỗ trợ từ lên ý tưởng, viết kịch bản đến tạo hình ảnh, câu hỏi về trách nhiệm của người sáng tạo với sản phẩm cuối cùng cũng được đặt ra.

Tại workshop “Hành trang pháp lý về sáng tạo và bản quyền cho KOC/KOL năm 2026 trên không gian số”, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cho rằng năm 2026 đánh dấu những thay đổi lớn trong môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động quảng cáo, thương mại điện tử và bản quyền.

Từ quảng cáo, quyền sử dụng âm nhạc, hình ảnh đến cách ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo, KOL/KOC không chỉ cần bắt kịp những công cụ mới mà còn phải trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để làm nghề một cách chuyên nghiệp.

ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (Ảnh: Báo Pháp luật)

AI hỗ trợ sáng tạo, không thay thế trách nhiệm của con người

Một trong những vấn đề được đặt ra là trách nhiệm của người sáng tạo khi sử dụng AI.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, AI là công cụ hỗ trợ, song người sử dụng không thể chuyển giao trách nhiệm pháp lý, đạo đức và xã hội cho công nghệ. Điều này đồng nghĩa, dù một nội dung được tạo ra với sự hỗ trợ của AI, người sáng tạo vẫn là người cần kiểm chứng thông tin, biên tập và đưa ra quyết định cuối cùng trước khi nội dung được đăng tải.

Trong bối cảnh AI có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh hay những nội dung mô phỏng ngày càng giống thật, việc sử dụng công nghệ cũng đòi hỏi những nguyên tắc đạo đức rõ ràng.

Người sáng tạo cần đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong quá trình sử dụng AI; tôn trọng con người và không sử dụng công nghệ để giả mạo, thao túng nhận thức hoặc tạo ra những nội dung có thể gây tổn hại cho cộng đồng.

Bên cạnh đó là yêu cầu minh bạch về mức độ sử dụng AI, nguồn gốc nội dung cũng như những yếu tố đã được chỉnh sửa hoặc tổng hợp bằng công nghệ.

Từ “làm content” đến làm nghề một cách chuyên nghiệp

AI có thể hỗ trợ tăng tốc quá trình sản xuất nội dung, nhưng không thể thay thế vai trò của con người trong việc đánh giá đúng sai, xác định bối cảnh và cân nhắc những tác động mà một nội dung có thể tạo ra.

Vì vậy, trách nhiệm của người sáng tạo không dừng ở việc nhập câu lệnh và đăng tải kết quả AI tạo ra. Quá trình kiểm chứng, biên tập và quyết định nội dung cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Đây cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng khi nội dung có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu cá nhân, hình ảnh và danh tính của các cá nhân, tổ chức khác. Người sử dụng AI cần có trách nhiệm bảo vệ những quyền này, thay vì cho rằng nội dung do công nghệ tạo ra sẽ nằm ngoài các quy định pháp luật.

Trong trường hợp nội dung có sự hỗ trợ của AI gây sai lệch, hiểu nhầm hoặc tổn hại, người sáng tạo cũng cần có trách nhiệm đính chính, gỡ bỏ và khắc phục hậu quả.

Theo đó, việc làm KOL hay KOC không còn đơn thuần là tạo ra những nội dung thu hút sự chú ý. Càng tham gia sâu vào hoạt động sáng tạo và thương mại trên không gian số, người sáng tạo càng cần hiểu rõ những quy định liên quan đến quảng cáo, bản quyền, dữ liệu cá nhân và cách sử dụng công nghệ.

Đây cũng là một trong những câu chuyện được đặt ra tại KOL Summit 2026, nơi cộng đồng sáng tạo cùng cập nhật "luật chơi" mới của môi trường số, từ AI, pháp lý đến trách nhiệm của người làm nội dung.

Khi AI ngày càng hiện diện trong mọi khâu của quá trình sáng tạo, “biết dùng AI” có thể chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là biết kiểm chứng, biên tập và chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định đưa đến công chúng. Đó cũng là một phần của hành trình chuyển từ “làm content” sang làm nghề một cách chuyên nghiệp, bền vững và có trách nhiệm hơn.