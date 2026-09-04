Trailer chính thức của KOL Summit 2026 lên sóng: Hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung cùng hội tụ

Chỉ còn 3 ngày trước giờ G sự kiện, trailer chính thức KOL Summit 2026 vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về sự kiện dành cho cộng đồng người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung.

Tháng 9 này, Hội nghị KOL Toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 chính thức trở lại tại TP.HCM với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”.

Trước thềm sự kiện, trailer chính thức dài hơn 1 phút đã được công bố, hé lộ phần nào không khí và thông điệp của mùa hội nghị năm nay.

Không chỉ xoay quanh câu chuyện sáng tạo nội dung, trailer đưa người xem đến với một hành trình rộng hơn về sức ảnh hưởng, bản lĩnh, trách nhiệm và giá trị thật trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng trên không gian số.

Quy mô “khủng” của sự kiện được hé lộ qua trailer chính thức

Một trong những thông tin đáng chú ý được trailer hé lộ là quy mô của KOL Summit 2026. Sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung, cùng 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

Từ những người trực tiếp tạo ra nội dung đến các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia vào hệ sinh thái số, KOL Summit 2026 hướng đến việc tạo nên một không gian để nhiều bên cùng nhìn lại vai trò và sức ảnh hưởng của người có ảnh hưởng trong đời sống hiện đại.

Trailer chính thức của KOL Summit 2026.

Trailer cũng đưa ra những từ khóa xoay quanh hành trình này: sức mạnh, bản lĩnh, sức ảnh hưởng, trách nhiệm và giá trị thật. Khi AI đang thay đổi nhanh chóng cách nội dung được tạo ra và lan truyền, câu chuyện về việc sử dụng sức ảnh hưởng như thế nào để tạo ra những giá trị tích cực cũng trở nên đáng chú ý hơn.

Nếu sức ảnh hưởng là khả năng tạo ra sự chú ý, hành trình tiếp theo sẽ là cách mỗi cá nhân biến sự chú ý ấy thành những giá trị có ích cho cộng đồng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được KOL Summit 2026 đặt ra trong chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”.

Hàng loạt hoạt động hấp dẫn, sẵn sàng bùng nổ ngày 07/09

Không chỉ có các phiên báo cáo và thảo luận, KOL Summit 2026 còn có loạt hoạt động tương tác để khách tham dự trực tiếp trải nghiệm những câu chuyện về niềm tin số.

Tâm điểm là phiên hội nghị toàn thể với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, quy tụ các diễn giả, nghệ sĩ, KOL và đại diện cơ quan, doanh nghiệp. Tại đây, những vấn đề xoay quanh sức ảnh hưởng, trách nhiệm và vai trò của người có ảnh hưởng trong không gian số sẽ được đưa ra thảo luận.

Đáng chú ý, chương trình sẽ có hai dấu mốc quan trọng gồm ra mắt mạng lưới 34 CLB Niềm tin số trên toàn quốc và hoạt động nghệ sĩ, KOL cùng cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng.

Bên cạnh sân khấu hội nghị, khách tham dự còn có thể khám phá Digital Trust Zone với các trải nghiệm nhận diện Deepfake, kiểm tra nguồn tin, mini game về an toàn mạng và các booth của các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ, viễn thông.

Bức tường Niềm Tin Số, photobooth và các không gian check-in cũng sẽ trở thành những điểm dừng để khách tham dự lưu lại khoảnh khắc tại sự kiện. Sau các hoạt động chính, tiệc tối Networking tiếp tục mở ra không gian kết nối giữa KOL, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các đơn vị trong hệ sinh thái nội dung số.

Với quy mô hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung, sự đồng hành của 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cùng hàng loạt phiên nội dung và hoạt động trải nghiệm, KOL Summit 2026 đang bước vào những ngày cuối trước giờ G.

Trailer đã chính thức lên sóng, những thông tin về sự kiện cũng đang dần được hé lộ.

Chỉ còn 3 ngày nữa, toàn bộ không khí, những cuộc gặp gỡ và các hoạt động xoay quanh câu chuyện niềm tin - ảnh hưởng - trách nhiệm sẽ cùng hội tụ tại KOL Summit 2026 vào ngày 07/09/2026, tại Thiskyhall Sala, TP.HCM.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp. Diễn đàn quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được xét duyệt tham gia, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. KOL Summit 2026 gồm hội nghị chuyên đề và đối thoại, hội nghị toàn thể và chuỗi hoạt động trải nghiệm, tập trung vào các vấn đề nổi bật của môi trường số như AI, khủng hoảng niềm tin và tương lai ảnh hưởng số – khẳng định vai trò trung tâm của người có ảnh hưởng trong kiến tạo niềm tin số. Đây cũng là dịp Liên minh Niềm tin Số với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung trên toàn quốc, tiếp tục lan tỏa các sáng kiến hướng tới một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững. Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/



