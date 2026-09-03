Có gì đáng chú ý trong phiên đối thoại tại KOL Summit 2026? Hé lộ 3 câu hỏi nhức nhối trong kỷ nguyên AI

Đây sẽ là một trong những vấn đề được đưa ra tại KOL Summit 2026 qua phiên đối thoại “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin”.

Trong bối cảnh KOL và nhà sáng tạo nội dung ngày càng có vai trò lớn trong việc đưa thông tin đến công chúng, câu chuyện niềm tin cũng không còn là vấn đề riêng của công nghệ. Một nội dung được chia sẻ bởi người có sức ảnh hưởng có thể nhanh chóng tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người. Vì vậy, cách thông tin được tạo ra, kiểm chứng và lan truyền đang trở thành bài toán được nhiều bên cùng quan tâm.

Chính vì vậy trong khuôn khổ KOL Summit 2026 sẽ diễn ra vào ngày 7/9 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, TP. Hồ Chí Minh tới đây, phiên đối thoại về chủ đề này sẽ được tiếp cận từ nhiều góc độ, với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ, KOL/creator, doanh nghiệp quản lý KOL, truyền thông và cơ quan chuyên trách.

Hé lộ những nội dung xoay quanh AI, thông tin sai lệch và niềm tin số

Phiên đối thoại “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin” được xây dựng thành 3 chương, lần lượt tiếp cận câu chuyện từ tốc độ lan truyền của thông tin, khả năng nhận diện thật - giả cho tới bài toán niềm tin và giá trị trên không gian số. Tại sự kiện, Đại tá Hà Văn Bắc - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an sẽ phát biểu khai mạc.

Mở đầu là Chương 1: “Tốc độ - Thông tin đang đi nhanh đến đâu?”. Đây sẽ là phần đặt vấn đề cho toàn bộ phiên đối thoại, khi tốc độ tạo và lan truyền nội dung ngày càng được đẩy nhanh bởi công nghệ. Hai bài tham luận từ nhà sáng tạo nội dung Hải Chiều và ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc TikTok Việt Nam sẽ mang tới những góc nhìn đầu tiên về sự thay đổi này.

Sau đó, Chương 2: “Bằng chứng - Khi mắt thấy, tai nghe cũng chưa chắc là thật” sẽ đưa người tham dự đến một câu hỏi cụ thể hơn: Làm thế nào để nhận biết đâu là thông tin thật trong thời đại AI? Minigame “Thật hay AI?” sẽ là một trong những nội dung đáng chú ý.

Minigame “Thật hay AI” sẽ diễn ra tại phiên đối thoại

Từ câu chuyện về tốc độ và bằng chứng, phiên đối thoại tiếp tục bước sang Chương 3: “Niềm tin và giá trị”. Đây là nơi những vấn đề được đặt ra ở hai chương trước được nối lại với câu hỏi lớn hơn: Khi công nghệ có thể khiến thông tin giả ngày càng giống thật, niềm tin được tạo dựng từ đâu và ai sẽ có vai trò giữ niềm tin đó?

Chương cuối sẽ là phiên tọa đàm với sự tham gia của nhiều khách mời đến từ các lĩnh vực khác nhau, trước khi khép lại bằng bài phát biểu “Từ Tin AI? đến tin có trách nhiệm” của đại diện Liên minh Niềm Tin Số.

Các đại diện sẽ cùng ngồi lại để bàn về “niềm tin”

Đảm nhận vai trò MC điều phối tọa đàm là Vĩnh Phú. Đồng hành cùng anh là dàn khách mời gồm Á Hậu Thuý Vân; Ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công nghệ Vitamin Network; Ông Nguyễn Đăng Quỳnh - CEO Vitamin Network; Thượng tá Đỗ Minh Kim - Đại diện Liên minh Niềm tin số.

Đáng chú ý, đây là cuộc gặp của những người đang đứng ở những vị trí khác nhau trong hệ sinh thái nội dung số: từ người trực tiếp sáng tạo và lan tỏa nội dung, đơn vị quản lý KOL, chuyên gia công nghệ cho tới đại diện truyền thông và cơ quan chuyên trách. Những góc nhìn khác nhau này được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc đối thoại đa chiều về cách niềm tin được hình thành, duy trì và bảo vệ trong môi trường số đang thay đổi từng ngày.

Tất cả cùng xuất hiện tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ hai - KOL Summit 2026, với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”. Hội nghị tiếp tục đặt vai trò của KOL, creator trong bối cảnh AI phát triển nhanh, thông tin được tạo và lan truyền với tốc độ chưa từng có, qua đó mở ra những thảo luận về cách sức ảnh hưởng có thể đi cùng niềm tin và giá trị trên không gian số.

Phiên đối thoại “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin” diễn ra từ 8h00 ngày 7/9/2026 tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, phường An Khánh, TP.HCM.