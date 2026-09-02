KOL từ “làm content” sang “làm nghề”: Lần đầu có Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng

Từ pháp lý quảng cáo, bản quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến cách kiểm chứng thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm, người có ảnh hưởng sẽ có một hệ thống tiêu chuẩn và đào tạo bài bản hơn để hành nghề trên không gian số.

Ngày 7/9 tới đây, tại KOL Summit 2026, Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng sẽ chính thức được khởi động, mở ra một bước tiếp cận mới với nghề KOL, nhà sáng tạo nội dung và influencer. Thay vì chỉ được nhìn nhận qua lượng người theo dõi hay khả năng tạo xu hướng, người có ảnh hưởng sẽ được đặt trong một hệ quy chiếu rộng hơn về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Điểm đáng chú ý của chương trình là lần đầu tiên, người có ảnh hưởng có một Bộ tiêu chuẩn hoạt động làm cơ sở tham chiếu cho quá trình hành nghề.

Cùng với đó là khóa đào tạo và nền tảng đánh giá tín nhiệm, tạo thành một hệ thống từ biết chuẩn - thực hành đúng - được đánh giá.

Khi KOL không chỉ cần biết làm content mà còn phải biết “làm nghề”

Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ngày càng lớn đồng nghĩa với việc mỗi nội dung được tạo ra đều có khả năng tác động đến cách công chúng tiếp nhận thông tin, lựa chọn sản phẩm hay hình thành quan điểm. Trong khi đó, công việc của KOL, creator hay influencer ngày càng mở rộng, từ sáng tạo nội dung, quảng cáo, hợp tác thương hiệu đến tham gia các hoạt động truyền thông và sử dụng những công cụ công nghệ mới như AI.

Điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với người làm nghề. Một KOL không chỉ cần biết cách tạo ra nội dung hấp dẫn mà còn phải hiểu đâu là giới hạn pháp lý, cách kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân hay xử lý một cuộc khủng hoảng truyền thông.

Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng được xây dựng từ chính nhu cầu đó, hướng tới nâng cao hiểu biết pháp lý, năng lực quản trị rủi ro và khả năng hành động có trách nhiệm trên không gian số, đặc biệt với nhóm người trẻ đang hoạt động tích cực trên các nền tảng số.

Trong đó, Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của các cá nhân, tổ chức có tầm ảnh hưởng trên không gian mạng.

Bộ tiêu chuẩn đặt ra những nguyên tắc về an toàn, chính trực và minh bạch thông tin, tôn trọng nhân phẩm và sự đa dạng xã hội, đồng thời yêu cầu người có ảnh hưởng công khai rõ ràng trong các hoạt động quảng bá, tài trợ và hợp tác thương mại,... Các tiêu chuẩn cũng hướng tới việc sử dụng dữ liệu đo lường minh bạch, phân định rõ tương tác tự nhiên với tương tác từ quảng cáo trả phí và hạn chế phụ thuộc vào những chỉ số bề mặt.

Nói cách khác, thay vì chỉ đặt câu hỏi “KOL này có sức ảnh hưởng đến đâu?”, thị trường có thêm cơ sở để quan tâm tới một câu hỏi khác: “Sức ảnh hưởng ấy được sử dụng như thế nào?”

Từ bộ tiêu chuẩn đến khóa học: Trang bị kiến thức để hành nghề có trách nhiệm

Một bộ tiêu chuẩn sẽ khó tạo ra thay đổi nếu người làm nghề không có cơ hội tiếp cận và hiểu cách áp dụng. Vì vậy, Khóa đào tạo Tín nhiệm Người có ảnh hưởng là một trong những hoạt động quan trọng của chương trình.

Thông qua 7 khóa học chuyên đề, người tham gia sẽ lần lượt tiếp cận những vấn đề gắn trực tiếp với công việc của KOL và nhà sáng tạo nội dung hiện nay, từ pháp lý trong quảng cáo và truyền thông số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện và kiểm chứng thông tin cho tới đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và quản trị khủng hoảng truyền thông.

Đáng chú ý, chương trình cũng đưa vào những nội dung ngày càng gần với công việc của người sáng tạo nội dung như quy định về bản quyền tác giả và trách nhiệm khi sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Như vậy, thay vì chỉ đưa ra một danh sách những điều “không được làm”, khóa đào tạo hướng tới việc trang bị cho người có ảnh hưởng kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để chủ động đưa ra quyết định phù hợp trong quá trình hành nghề.

Nếu Bộ tiêu chuẩn giúp xác định những nguyên tắc cần hướng tới và khóa đào tạo cung cấp kiến thức để thực hành, Nền tảng đánh giá Tín nhiệm Người có ảnh hưởng sẽ bổ sung một lớp đánh giá cho toàn bộ chương trình.

Hoạt động này được triển khai nhằm hình thành và lan tỏa một hệ chuẩn mực chung về “Ảnh hưởng trách nhiệm” trong môi trường truyền thông số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Với thị trường KOL/KOC ngày càng phát triển, đây cũng có thể trở thành một cơ sở tham chiếu hữu ích cho các bên trong hệ sinh thái. Nhãn hàng, doanh nghiệp và nền tảng số sẽ có thêm nguồn thông tin để cân nhắc khi lựa chọn người có ảnh hưởng đồng hành, thay vì chỉ dựa vào những chỉ số quen thuộc như lượng người theo dõi hay độ phủ của một tài khoản.

Ở chiều ngược lại, với KOL và creator, việc có một hệ tiêu chuẩn và cơ chế đánh giá cũng mở ra cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn với chính sức ảnh hưởng mà mình đang sở hữu.

Tại KOL Summit 2026, Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng sẽ chính thức được khởi động. Những KOL, nhà sáng tạo nội dung có mặt tại sự kiện cũng có thể trở thành những người tiên phong tiếp cận hệ thống này, trong bối cảnh nghề sáng tạo nội dung đang bước vào một giai đoạn đòi hỏi nhiều hơn không chỉ khả năng tạo ra nội dung viral.

Bởi khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn, câu chuyện không còn dừng lại ở việc “làm content có hay không”, mà còn là làm nghề có trách nhiệm như thế nào.