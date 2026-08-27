KOL Summit 2026 "phủ sóng" OOH tại Hà Nội và TP.HCM: Đưa thông điệp "Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm" ra đời thực

Hướng tới Hội nghị chính thức diễn ra vào ngày 7/9/2026, hình ảnh của KOL Summit 2026 đã phủ sóng trên hệ thống màn hình LED ngoài trời (OOH) tại loạt vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP.HCM.

Những ngày này, trên đường đi làm, đi chơi hay dạo qua những khu phố quen thuộc, người dân Hà Nội và TP.HCM đều có thể bắt gặp một hình ảnh mới trên các màn hình LED cỡ lớn: KOL Summit 2026.

Từ câu chuyện vốn được nhắc đến nhiều trên không gian mạng, “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” đang bước ra đời thực, hòa vào dòng xe, những tuyến phố đông đúc và nhịp sống thường ngày của hai thành phố lớn. Không cần phải là một KOL, KOC hay creator, bất kỳ ai đi ngang qua những màn hình này đều có thể bắt gặp thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”.

Đây cũng là cách không khí của KOL Summit 2026 bắt đầu lan rộng trước ngày hội nghị chính thức diễn ra vào 7/9. Từ ngày 25/8 đến khi sự kiện diễn ra, hình ảnh sự kiện được phủ sóng trên hệ thống OOH tại nhiều vị trí sầm uất ở Hà Nội và TP.HCM, tạo nên những điểm chạm trực tiếp với công chúng giữa đời sống phố xá.





Tại Hà Nội, các điểm hiển thị chính bao gồm ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, các màn hình LED tại sân bay Nội Bài,...

Còn tại TP.HCM, hình ảnh KOL Summit 2026 xuất hiện tại 44 Nguyễn Huệ, 52 Nguyễn Huệ, ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai, giao điểm Võ Văn Tần - vòng xoay Công trường Quốc tế (hồ Con Rùa),...

KOL Summit 2026 chính thức "xuống phố" với dàn màn hình OOH hoành tráng

Các màn hình LED đều nằm tại những khu vực có nhịp di chuyển cao, từ các tuyến phố trung tâm, khu vực mua sắm, vui chơi đến sân bay. Đây là nơi người dân địa phương đi qua mỗi ngày, đồng thời cũng là những điểm đến quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế.

Vì thế, mỗi màn hình LED không chỉ làm nhiệm vụ báo hiệu một sự kiện sắp diễn ra mà còn biến mỗi giây chờ đèn đỏ hay chuyến di chuyển thường nhật của người dân thành một "điểm chạm" thị giác.

“Niềm tin số” cũng không còn nằm trên màn hình điện thoại hay trong những cuộc thảo luận dành riêng cho người có sức ảnh hưởng hay người làm nội dung. Thông qua khẩu hiệu "Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm", chiến dịch gửi gắm thông điệp: Niềm tin số không chỉ là câu chuyện của riêng các nhà sáng tạo nội dung hay người có sức ảnh hưởng, mà thuộc về nhận thức chung của toàn xã hội. Trong môi trường số hóa, mỗi lượt đăng tải, chia sẻ hay bình luận của bất kỳ cá nhân nào cũng trực tiếp định hình sự lành mạnh của không gian mạng.

Đó chính là tinh thần mà KOL Summit 2026 hướng tới: đưa câu chuyện về sức ảnh hưởng ra khỏi phạm vi cộng đồng KOL/KOC/creator để tiếp cận rộng hơn với xã hội, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi tạo ra, tiếp nhận và lan truyền thông tin trên không gian mạng.

Đừng quên check led cùng KOL Summit 2026 nhé!

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và đồng tổ chức bởi VCCorp.

Năm nay, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đến từ 34 tỉnh, thành. Chương trình gồm 2 phiên chuyên đề buổi sáng xoay quanh AI, thông tin sai lệch, deepfake, đạo đức nghề nghiệp, bản quyền số và tương lai sáng tạo; cùng 1 phiên hội nghị toàn thể buổi chiều với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”.

Bên cạnh các phiên thảo luận, KOL Summit 2026 còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm như Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số và các hoạt động kết nối, tương tác dành cho cộng đồng tham dự.