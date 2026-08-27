Giới trẻ "đổ bộ" quầy NESCAFÉ, nạp năng lượng cực chill tại Fandom Yêu Nước

Hòa cùng không khí sôi động của concert Tổ Quốc Trong Tim, quầy NESCAFÉ tại booth Fandom Yêu Nước đã nhanh chóng trở thành "trạm dừng chân" lý tưởng, nơi giới trẻ phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng nhau nạp năng lượng suốt hai ngày cuối tuần vừa qua.

Đồng hành cùng Fandom Yêu Nước, NESCAFÉ đã mang đến một không gian café đầy cảm hứng ngay giữa tâm điểm ngày hội. Không chỉ là một quầy cà phê đơn thuần, đây còn là "khoảng lặng" ngọt ngào giúp các bạn trẻ thư giãn sau những giờ trải nghiệm hết mình. Tại đây, mỗi người tham dự đều được mời một ly cà phê sữa đá mát lạnh pha tại chỗ – một "cứu cánh" hoàn hảo giữa lịch trình dày đặc của hai ngày 22 và 23/8.

Ngay khi vừa mở cửa, khu vực NESCAFÉ đã nhộn nhịp bước chân người qua lại. Nhiều nhóm bạn hào hứng cầm trên tay ly cà phê thơm lừng rồi nhanh chóng quay lại khu vực check-in, hay vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa rôm rả chờ đến lượt tham gia minigame. Giữa một ngày hội ngoài trời nắng rực rỡ, chính vị cà phê mát lạnh ấy đã giúp các bạn trẻ giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết để "đu" concert đến tận phút cuối cùng.

Quầy NESCAFÉ trở thành điểm dừng chân được nhiều bạn trẻ yêu thích tại booth Fandom Yêu Nước

Điều làm nên sức hút đặc biệt tại quầy chính là hương vị khó quên. NESCAFÉ 3in1 Vị Nguyên Bản với công thức cải tiến – thêm cà phê, thêm sữa – đã mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa vị đậm đà và độ béo ngậy. Vẫn là trải nghiệm thân thuộc ấy, nhưng nay đậm đà hơn, hài hòa hơn, trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những ngày cần nhiều năng lượng nhất.

NESCAFÉ 3in1 Vị Nguyên Bản công thức cải tiến, thêm cà phê, thêm sữa, mang đến vị đậm thơm hài hòa.

Với NESCAFÉ, mỗi ly cà phê không chỉ là thức uống, mà còn là cách để gắn kết tinh thần của Fandom Yêu Nước: cùng có mặt, cùng trải nghiệm và cùng nhau giữ trọn nhiệt huyết cho một ngày hội tôn vinh vẻ đẹp của người trẻ Việt.