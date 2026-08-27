Danh tính cặp đôi chụp ảnh cưới “ngoài kịch bản” ở hầm chui Kim Liên, Hà Nội giữa đêm Việt Nam vô địch

Tranh thủ mà lại có bộ hình “để đời” nhất lúc này.

Tối 26/8, tuyển Việt Nam có trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí ăn mừng nhanh chóng lan rộng. Đông đảo người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, hòa vào dòng người xuống phố, hò reo và chia sẻ niềm vui chiến thắng. Những tuyến đường lớn trở thành tâm điểm của màn ăn mừng kéo dài trong đêm.

Hàng loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó gây chú ý là khoảnh khắc một cặp đôi diện đồ cưới và chụp ảnh ngay giữa dòng người đi “bão” tại Hà Nội.

Nhiều người qua đường chụp được khoảnh khắc đẹp của cặp đôi. Ảnh: manhdo_783

Cặp đôi có bộ ảnh cưới "để đời". Ảnh: MXH.

Trong loạt ảnh được ghi lại, chú rể mặc vest đen, cô dâu đã diện sẵn váy cưới với thiết kế phù hợp để di chuyển và chụp hình ngoài trời. Cả hai hòa chung vào dòng người đông đúc, trong không khí ăn mừng náo nhiệt. Không chỉ khiến người đi đường bất ngờ, khoảnh khắc này còn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người đi “bão” tại khu vực hầm Kim Liên, Hà Nội tối 26/8 cũng chia sẻ bắt gặp cặp đôi. Không ít người dừng lại ghi hình, chụp ảnh và gửi lời chúc phúc ngay tại chỗ.

Bên dưới các bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước nhưng không kém phần chúc phúc: “Bão như này ai mà cầu hôn hoặc chụp hình cưới có khi lại hay. Để đời luôn. Kiểu được cả nước chứng kiến và công nhận”, “Hôm qua mọi người còn giúp cầm cờ ở phía sau làm nền đỏ cho 2 vợ chồng anh chị này chụp ảnh cưới, đúng là không đâu bằng tinh thần người Việt mình”, “Đôi này đi qua mình, mình hô: Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, cô dâu quay lại cảm ơn”, “Đặt biệt danh của con ở nhà là Bão nhé”, “Cũng biết tranh thủ ghê, một bộ ảnh cưới thật tuyệt vời. Việt Nam vô địch!”...

Liên hệ với cặp đôi trong những hình ảnh trên, chú rể Trương Tuấn Việt (SN 2004, Hà Nội) và cô dâu Nguyễn Thị Thuý Kiều (SN 2003, Phú Thọ) cho biết cả hai rất vui và bất ngờ khi những khoảnh khắc trong buổi chụp ảnh cưới bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tuấn Việt và vợ sắp cưới - Thuý Kiều. Ảnh: NVCC.

Theo Tuấn Việt, bộ ảnh này không phải một ý tưởng ngẫu hứng mà đã được cả hai lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, chính không khí ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam đã khiến buổi chụp trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

“Cả hai đều thấy rất hào hứng khi được chụp ảnh cưới đúng lúc mọi người đang cùng nhau ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Được hòa chung vào không khí bóng đá của cả nước lúc đó khiến chúng mình rất vui và tự hào. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đặc biệt với cả hai”, Tuấn Việt chia sẻ.

Trong lúc thực hiện bộ ảnh, sự xuất hiện của cô dâu chú rể giữa dòng người cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhiều người đi đường tỏ ra bất ngờ, thích thú khi bắt gặp một cặp đôi đang chụp ảnh cưới giữa khung cảnh ăn mừng.

Điều khiến Tuấn Việt và Thuý Kiều nhớ nhất chính là những lời chúc phúc được gửi đến cả hai từ những người hoàn toàn xa lạ.

Ảnh NVCC.

Ảnh NVCC.

Ảnh NVCC.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc đẹp trong buổi tối qua 26/8. Ảnh NVCC.

Không khí ấy cũng khiến bộ ảnh có thêm nhiều khoảnh khắc ngoài dự kiến. Thay vì chỉ có cô dâu chú rể và ekip, những người đi đường, những lá cờ đỏ sao vàng và tiếng reo hò cũng vô tình trở thành một phần của khung hình.

Chia sẻ với chúng tôi, Vân Anh - chủ Mr Hạnh Phúc Studio, cho biết ekip khoảng 15 thành viên đã nhanh chóng chuẩn bị địa điểm, thiết bị và phương án di chuyển cho buổi chụp.

Bối cảnh được lựa chọn là khu vực hầm chui Kim Liên, Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế đông vui hơn nhiều so với dự tính. Ekip phải liên tục tùy cơ ứng biến, vừa tranh thủ bắt khoảnh khắc, vừa đảm bảo an toàn cho cô dâu chú rể giữa dòng người và phương tiện. Cặp đôi chủ yếu chụp tại khu vực vỉa hè, những vị trí phù hợp bên ngoài dòng phương tiện; khi cần di chuyển để bắt thêm góc ảnh, ekip cũng chủ động lựa chọn thời điểm, tránh ảnh hưởng đến người đi đường.

Đặc biệt, sự hưởng ứng của những người xung quanh đã tạo ra nhiều khung hình hoàn toàn ngoài kịch bản. Chính những khoảnh khắc này khiến bộ ảnh vừa có niềm vui của cô dâu chú rể, vừa ghi lại được không khí ăn mừng chức vô địch của Việt Nam - một kỷ niệm rất khó có thể tái hiện lần thứ hai.

Ekip chụp hình và cô dâu chú rể. Ảnh: NVCC.

“Bọn mình thích nhất là bộ ảnh vừa có niềm vui của dâu rể, vừa có đúng không khí Việt Nam chiến thắng tối hôm đó. Một kỷ niệm mà chắc sau này muốn chụp lại cũng hiếm”, Vân Anh chia sẻ.



