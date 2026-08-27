Lê Giang Patrik yêu Hoàng Oanh một cách cuồng nhiệt!

+1 cặp đôi trai tài gái sắc.

Sau thời gian dài chỉ xuất hiện những “hint” rời rạc, thủ môn Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh cuối cùng cũng có một khoảnh khắc tình tứ công khai khiến ai cũng phải “tua lại 10 lần”.

Theo đó tối 26/8, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, nam thủ môn đã chủ động tìm đến Hoàng Oanh trên sân Mỹ Đình, ôm và hôn lên trán cô trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm sau trận chung kết, đặc biệt khiến các fan couple phấn khích, liên tục “thả tim”.

Lê Giang Patrik công khai hôn, ôm Hoàng Oanh trước sự chứng kiến của nhiều người (Nguồn: TikTok Việt Trung TV)

Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên cả hai có hành động thể hiện tình cảm rõ ràng đến vậy trước công chúng, sau khoảng thời gian liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng gần như không lên tiếng xác nhận. Nếu trước đó dân tình phải làm “thám tử” để soi hint từng màn tương tác hay những khoảnh khắc trùng hợp thì hiện tại, Lê Giang Patrick đã chính thức khoe cho cả thế giới biết mình đang yêu Hoàng Oanh. Đây là cách khẳng định tình yêu cuồng nhiệt và mạnh mẽ nhất!

Thủ môn sinh năm 1992 cũng có động thái khi để Hoàng Oanh ngồi trên khu vực khán đài ngay cạnh gia đình, người thân của mình. Sau khi trận đấu kết thúc, khi các cầu thủ cùng người thân xuống sân chụp ảnh ăn mừng, Hoàng Oanh cũng góp mặt trong những khung hình cùng gia đình Lê Giang Patrik.

Nhiều người cho rằng, đây chính là cách Lê Giang Patrik công khai mối quan hệ với Hoàng Oanh, ra mắt từ gia đình đến khán giả trong ngày đặc biệt của mình.

Hoàng Oanh mặc áo có tên Lê Giang Patrick, ngồi cạnh người thân của nam thủ môn để cổ vũ (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, đây không phải lần đầu Lê Giang Patrik có hành động đặc biệt dành cho Hoàng Oanh ở nơi đông người.

Trước đó, trong lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, Patrik cũng từng khiến dân tình chú ý khi trao chính chiếc áo đấu của mình cho Hoàng Oanh sau trận. Đây là cột mốc đặc biệt với nam thủ môn khi anh lần đầu thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam. Sau trận đấu, Patrik cởi áo đấu rồi đưa cho Hoàng Oanh trên khán đài. Hành động này khi đó tiếp tục trở thành một trong những “hint” được dân mạng dùng để soi mối quan hệ của cả hai.

Thủ môn sinh năm 1992 cũng từng có hành động đưa áo đấu cho Hoàng Oanh

Bên cạnh những khoảnh khắc công khai trên sân cỏ, Patrik và Hoàng Oanh đã có một thời gian dài tương tác với nhau trên mạng xã hội. Nam thủ môn nhiều lần thả tim các bài đăng của Hoàng Oanh. Đặc biệt, sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam, tương tác giữa hai người thường được dân mạng nhanh chóng quan tâm.

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sau thời gian thi đấu tại châu Âu, anh trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật của V.League. Bên cạnh chuyên môn, Patrik còn gây thiện cảm nhờ ngoại hình điển trai và hình ảnh gần gũi.

Trong khi đó, MC Hoàng Oanh sinh năm 1990 là MC, Á hậu và cũng là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên, cô dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc con trai.

Từ đầu năm 2026, MC Hoàng Oanh đã công khai chuyện có bạn trai mới. Cô nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai như nắm tay, cùng đi du lịch,... Tuy nhiên, nữ MC luôn khéo léo giấu kín danh tính và gương mặt của nửa kia.

Tin đồn hẹn hò giữa Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh bắt đầu rộ lên từ khoảng tháng 7 năm nay khi Hoàng Oanh xuất hiện trên khán đài và theo dõi hành trình của nam thủ môn. Đồng thời cư dân mạng cũng phát hiện nhiều chi tiết trùng khớp giữa hình ảnh Hoàng Oanh và ảnh Patrik đăng tải. Chẳng hạn như người đàn ông xuất hiện trong loạt ảnh của Hoàng Oanh đeo chiếc đồng hồ và vòng tay có kiểu dáng, màu sắc rất giống những phụ kiện Lê Giang Patrik thường xuyên sử dụng, từ khi thi đấu trên sân cỏ đến trong cuộc sống thường ngày.