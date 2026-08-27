Cảnh tượng chỉ có ở Việt Nam lúc 23h ngày 26/8

Hình ảnh mà hàng triệu người Việt muốn được hòa vào nhất lúc này.

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, không khí ăn mừng nhanh chóng lan rộng. Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương, đông đảo người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, hòa vào dòng người xuống phố, hò reo và chia sẻ niềm vui chiến thắng. Tất cả tạo nên khung cảnh “đi bão” náo nhiệt với sắc đỏ phủ kín nhiều tuyến đường. “Đi bão” từ lâu đã trở thành một hình thức ăn mừng quen thuộc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau những chiến thắng lớn.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: Thanh Xuân.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những hình ảnh ăn mừng náo nhiệt, một clip ghi lại cảnh đoàn người di chuyển trên một tuyến đường cũng thu hút sự chú ý.

Góc quay từ trên cao cho thấy cả con đường kéo dài với dòng người đông đúc, ngập trong sắc đỏ chiến thắng. Song, điều gây chú ý hơn cả không chỉ nằm ở khung cảnh đông vui mà còn ở khoảnh khắc đoàn người tiến đến một ngã tư. Khi tín hiệu giao thông chuyển sang đèn đỏ, các phương tiện trong đoàn lần lượt dừng lại trước vạch kẻ đường, chờ đèn xanh rồi mới tiếp tục di chuyển.

Clip ghi lại cảnh đoàn người đi "bão" tối nay - 26/8. Nguồn: MXH.

Những bình luận của cư dân mạng: “Cứ phải thế mới là an toàn nhất”, “Đi "bão" ăn mừng nhưng gặp đèn đỏ vẫn phải dừng xe, chấp hành đúng luật”, “Đúng rồi đấy, vui thôi đừng vui quá”, "Văn minh quá"....

Thực tế, một đêm đội tuyển giành chức vô địch cũng đồng nghĩa với việc lượng người và phương tiện cùng đổ ra đường tăng mạnh trong thời gian ngắn. Những tuyến phố vốn đã đông đúc có thể nhanh chóng trở nên chật kín.

Khi đó, việc mỗi người tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách và chú ý quan sát sẽ giúp dòng xe di chuyển an toàn, hạn chế những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Ăn mừng cuồng nhiệt và chấp hành luật giao thông hoàn toàn không phải hai điều đối lập. Đi bão vẫn có thể vui, vẫn có thể hò reo, vẫy cờ và tận hưởng khoảnh khắc lịch sử. Nhưng niềm vui ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu mỗi người nhớ đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, không đi ngược chiều và chú ý nhường đường cho xe cấp cứu, lực lượng chức năng cũng như các phương tiện khác.

Các tuyến phố đông kín người, song ai nấy đều dừng đèn đỏ, chấp hành luật an toàn giao thông.

Một khung cảnh đặc biệt vào tối 26/8. Ảnh: Trung Lê.

Vui hết mình, nhưng vẫn đúng luật - đó cũng là cách để những hình ảnh xuống phố mừng chiến thắng giữ được sự đẹp mắt và văn minh.