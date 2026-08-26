Cặp đôi có 2 khuôn mặt giống nhau đến kì lạ, chuyện nhà như phim: Mẹ vợ "kí đầu" mẹ chồng vì "nói cho khôn ra"

Nếu nhìn vào tuổi tác và hoàn cảnh, người ta có thể nghĩ hai bên gia đình khá phức tạp và thường xuyên giữ khoảng cách với nhau. Nhưng thực tế lại ngược lại.

Có những câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng sự đồng điệu, nhưng để đi đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đôi khi người trong cuộc còn phải vượt qua rất nhiều định kiến. Câu chuyện của Đào Thanh Tú (Heo Mini, sinh năm 1983) và Phạm Trung Thành (sinh năm 1994) là một câu chuyện như thế.

Chênh nhau 11 tuổi, Tú từng trải qua một lần đổ vỡ và có con gái riêng, trong khi Thành là trai tân. Chính sự khác biệt ấy khiến tình yêu của họ ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Thế nhưng, thay vì dùng lời nói để chứng minh, họ lựa chọn cách giản dị nhất: sống tử tế, yêu thương nhau và để thời gian trả lời tất cả.

Từ bố vợ, đến con rể... đều "lái máy bay"

Tú sinh năm 1983, hơn Thành 11 tuổi. Khoảng cách tuổi tác vốn đã khiến nhiều người tò mò, nhưng điều khiến chuyện tình của họ trở nên đặc biệt hơn là Tú đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái riêng, còn Thành là một chàng trai chưa từng kết hôn.

Mẹ của Tú chia sẻ: "Nói chung lúc ấy thì tôi chưa biết anh chàng này là cái đuôi của đứa kia đâu, chỉ nghi nghi thôi, chưa dám hỏi, tại thấy hai đứa cứ dính lấy nhau. Xong rồi cho đến một hôm, Thành đưa Tú về, còn mang theo thùng bia, lúc ấy còn đúng vào giờ nhà đang ăn cơm. Nhưng lúc ấy chưa nói gì. Thời gian sau nữa, anh chàng này mới mang thùng bia nữa đến, mới xin phép 2 bác cho con được quen với Tú".

Ngày Thành về ra mắt nhà vợ tương lai, anh mang theo một thùng bia làm quà vì "được phím" bố vợ thích uống bia. Ngay trong buổi hôm ấy, gia đình Tú mới biết Thành kém Tú tới 11 tuổi, và thú vị hơn nữa, ba của Tú, lúc ấy mới trêu là: "Lấy mất bản quyền của ba rồi", thì ra ba vợ cũng kém mẹ Tú tới 10 tuổi.

"Do mình vấp một lần rồi, nên mẹ mình cũng bảo là cứ tìm hiểu thôi, còn tiến xa hơn nữa thì cứ để từ từ, còn phía bên mẹ anh Thành thì lúc đầu cũng không đồng ý.

Thậm chí bố mẹ chồng mình còn chịu điều tiếng: "Tại sao lại để con trai quen người lớn tuổi như vậy. Chắc người ta bao nuôi à?... Nói chung là rất nhiều lời dèm pha. Nhưng vợ chồng mình đều trả lời bằng cuộc sống hạnh phúc, yêu thương nhau. Sau dần bố mẹ chồng rồi mọi người cũng yêu quý vợ chồng mình. Bây giờ thì bố mẹ chồng còn thân với con dâu hơn cả con ruột" - chị Tú tâm sự.

Bố mẹ vợ là chỗ dựa tinh thần của "chàng rể phi công"

Nếu chuyện mẹ chồng - nàng dâu của Tú khiến nhiều người bất ngờ, thì mối quan hệ mẹ vợ - con rể lại càng thú vị. "Chàng con rể phi công" được mẹ vợ hết mực thương yêu.

Nói về điểm chưa hài lòng về con rể, mẹ của Tú hài hước kể lại: "Nó uống hết bia của tôi. Mỗi cái xấu đấy thôi. Ăn cơm với uống rượu với con rể, nhậu nhẹt hoặc là đi chơi là quậy vui lắm. Thật tình ra mà nói, nhà tôi chưa bao giờ nghĩ Thành là con rể, tại vì nó chỉ bằng tuổi thằng con áp út nhà tôi. Nên là cứ thấy thằng này thì tôi lại tưởng thằng kia, lên mới chui tọt vào nhà tôi một cách dễ dàng như vậy".

Về phía Thành, anh coi gia đình vợ như một chỗ dựa tinh thần của mình. Vì bố mẹ ruột ở xa, có những chuyện anh khó chia sẻ trực tiếp, nhưng bố mẹ vợ lại ở ngay bên cạnh, dễ dàng chia sẻ, tâm sự.

"Điều đó như là một chỗ dự tinh thần ấy, có những cái mà mình muốn nói với cả bố mẹ mình nhưng mà ở xa nên khá là khó nói, nhưng bố mẹ vợ lại ở ngay đây, giống như kiểu một gia đình ở gần ấy. Ông bà có những lời khuyên, hướng giải quyết giúp mình có thể bộc lộ được những suy nghĩ của bản thân và giúp giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Ba vợ đưa ra rất nhiều lời khuyên, còn mẹ vợ thì khuyên về mặt tình cảm".

Con dâu hợp chuyện mẹ chồng, con rể hợp gu mẹ vợ

Về phía Tú, cô cũng chia sẻ từ ngày được nhà chồng đón nhận, cô và mẹ chồng ngày càng hợp nhau, con dâu và mẹ chồng có thể nói chuyện điện thoại vài tiếng đồng hồ mà không chán.

"Hai mẹ con mình cứ hay thủ thỉ nói chuyện với nhau, dù không ở gần, nhưng mà thường xuyên gọi điện thoại. Ví dụ như mình mà về nhà mà có đi ra ngoài, không ai nghĩ rằng là mình là con dâu hết, thậm chí là đứa em gái anh Thành đi cùng, mà người ta tưởng con bé là con dâu của bà, bởi vì suốt ngày bị bà mắng" - Tú tâm sự.

Chuyện của con rể mà mẹ vợ còn hài hước hơn. Mẹ vợ cũng có vài hình xăm trên tay, đó là hình do con rể và con gái út xăm cho bà. "Tôi thích xăm, thì bây giờ tôi phải dụ con rể, ví dụ như bảo là: 'Thôi cứ làm cho mẹ đi, coi như hết bao nhiêu tiền mực, tiền giấy thì mẹ trả', nhưng mà thực ra là làm xong rồi thì mình đi về nhà mình luôn. Con gái út của tôi cũng làm nghề xăm, con rể chính ra xăm cho ba vợ cũng nhiều".

Hai bà sui như "chị cả với em út", còn trêu đùa hay quát mắng nhau nếu làm gì sai

Nếu nhìn vào tuổi tác và hoàn cảnh, người ta có thể nghĩ hai bên gia đình khá phức tạp và thường xuyên giữ khoảng cách với nhau. Nhưng thực tế lại ngược lại.

Nói về ông bà xiu, mẹ của Tú chia sẻ: "Nói chung tôi không bao giờ nghĩ đó là sui gia, mẹ của Thành cũng ít tuổi, tôi cứ nghĩ như là chị cả và em út thôi. Mẹ của Thành hiền mà dễ tính lắm.

Bữa đó là cưới em gái của Thành, nhà tôi có vào để mừng cưới, cũng ở tầm hơn chục ngày, thì tôi cũng cứ phụ dọn, rồi chỉ bảo, mà bà sui thì vừa được chỉ xong, một lúc sau bà ấy lại quên, nên tôi mới nói: 'Ký đầu cho bây giờ', thế là bà ấy lại bảo: 'Sao chị cứ ký đầu em'. Tôi bảo luôn: 'Nói cho thông minh ra, cứ để nói hoài xong lại cứ quên'. Hai bà sui không có cảm giác là sui gia đâu, kể cả hai ông cũng thế, gặp nhau là không có khoảng cách đâu".

Không có sự xa cách, không có chuyện phải giữ ý từng câu từng chữ. Họ gặp nhau, nói chuyện và sinh hoạt tự nhiên như những người trong cùng một gia đình. Có lẽ đây chính là điều đáng yêu nhất trong câu chuyện của họ: không chỉ hai vợ chồng tìm thấy nhau, mà hai gia đình cũng dần hòa hợp cùng với nhau.

"Ba còn chịu đựng được mẹ từng ấy năm, thì con cũng phải như thế nhé!"

Trong câu chuyện này, có lẽ lời nhắn của mẹ vợ dành cho con rể là đoạn khiến người nghe vừa xúc động vừa bật cười. Bà nhắn con rể hãy cố gắng, giữ gìn sức khỏe và vun đắp hạnh phúc gia đình mỗi ngày.

Rồi bà kết lại bằng một câu vừa dí dỏm vừa cảm động: "Xuất phát từ việc phải xa gia đình, rồi khi lấy vợ thì là cận kề với gia đình nhà vợ nhiều hơn gia đình nhà mình, từ đó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Tóm lại là không có vấn đề gì hết, cuộc sống cứ cái nó đến thì nó sẽ đến, con nhỉ. Ba còn chịu đựng được mẹ thì con cũng phải như thế nhé".

Đằng sau câu nói đùa ấy là mong muốn rất giản dị của một người mẹ: mong con gái và con rể tiếp tục yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng vững vàng. Với bà, những chuyện đã qua hay những lời người ngoài từng nói dường như không còn quan trọng. Bởi cuối cùng, cuộc sống của hai con mới là câu trả lời rõ ràng nhất.