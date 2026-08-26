Chồng kém 11 tuổi của Ngô Thanh Vân bất ngờ khi được vợ hôn tại sự kiện

Tại sự kiện, Ngô Thanh Vân thoải mái thể hiện tình cảm với Huy Trần.

Sau khi kết hôn và có con gái đầu lòng, Huy Trần và Ngô Thanh Vân ít có dự án mới mà dành thời gian cho gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng dần “xả vai” khỏi hình ảnh cool ngầu quen thuộc trước đó, thay vào đó là những màn đu trend, sơ hở là làm tiểu phẩm và không ngại công khai thể hiện tình cảm.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Tại sự kiện của phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra tại TP.HCM mới đây, vợ chồng Huy Trần tiếp tục có thêm một khoảnh khắc khiến dân mạng chú ý.

Theo đó, khi đứng trên thảm đỏ sự kiện, Ngô Thanh Vân liên tục tạo dáng khá trẻ trung. Đặc biệt, trong lúc đang chụp ảnh, cô bất ngờ quay sang thơm má Huy Trần. Hành động này ngay lập tức khiến Huy Trần giật mình trước hành động của vợ rồi nhanh chóng bật cười.

Không chỉ có màn thơm má trên thảm đỏ, cặp đôi còn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khác trong suốt sự kiện. Ngay khi vừa bước xuống xe, Huy Trần đã nhanh chóng mở cửa cho Ngô Thanh Vân, sau đó nắm tay vợ để cùng di chuyển vào bên trong. Trong phần lớn thời gian xuất hiện tại sự kiện, cả hai cũng thường xuyên nắm tay nhau.

Khoảnh khắc tình tứ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần (Clip: Đi soi sao đi)

Bên dưới những đoạn clip và hình ảnh của cặp đôi được chia sẻ, nhiều cư dân mạng còn dành lời khen cho nhan sắc của Ngô Thanh Vân. Một số bình luận cho rằng nữ diễn viên trông trẻ trung, đặc biệt là khi xuất hiện bên ông xã kém 11 tuổi.

“Hồi bả mới sinh xong nhiều người bảo đứng tuổi, giờ thấy đẹp chưa nè. Vẻ đẹp không thẩm mỹ khác bọt liền”, “Nhìn không chênh nhau về tuổi luôn ấy. Chị Ngô Thanh Vân trẻ thật”, “Nhìn từng hành động nhỏ là biết anh Huy cưng chị Vân thế nào”, “Chị không già bây ơi! Cứ vậy hoài luôn”, “Nhìn có nét giống nhau, chồng cũng đẹp trai”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Một góc quay khác về khoảnh khắc tình tứ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần (Nguồn: Moli Cine)

Được biết, Huy Trần và Ngô Thanh Vân có mối liên hệ khá đặc biệt với các diễn viên trong dự án này.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn từng vướng tin đồn hẹn hò và sánh đôi bên nhau suốt 6 năm. Cả hai cũng từng là "cặp bài trùng" khét tiếng của điện ảnh Việt, hợp tác chung trong loạt bom tấn hành động đình đám như Dòng Máu Anh Hùng (2007) và Bẫy Rồng (2009). Tại sự kiện, Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đã tươi cười chào hỏi, vỗ lưng động viên nhau.

Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn chào hỏi nhau tại sự kiện (Nguồn: Ống Kính Hậu Trường)

Ngoài ra Đăng Trần - em trai Huy Trần cũng là diễn viên trong phim. Tại sự kiện, Huy Trần cho biết anh vô cùng tự hào về em trai.

Huy Trần sinh năm 1990, theo gia đình sang Đức từ nhỏ và lớn lên tại Berlin. Anh từng học chuyên ngành xuất nhập khẩu, sau đó có thời gian kinh doanh tại châu Âu. Song song với công việc kinh doanh, Huy Trần theo đuổi việc nấu ăn, từng học khóa bếp trưởng và giành giải ba tại cuộc thi tài năng nấu ăn trẻ AOK Youth Chef.

Năm 2018, Huy Trần trở về Việt Nam lập nghiệp. Anh hoạt động với vai trò doanh nhân, người mẫu và tham gia một số dự án nghệ thuật. Ngoài công việc, Huy Trần còn được biết đến với niềm yêu thích các môn thể thao võ thuật và mô tô phân khối lớn.

Đầu năm 2021, khi Huy Trần và Ngô Thanh Vân công khai hẹn hò, chuyện tình chênh lệch 11 tuổi của cả hai từng khiến nhiều người bất ngờ. Đến năm 2022, cặp đôi kết hôn và xây dựng cuộc sống gia đình.

Nếu trước đây, hình ảnh Huy Trần thường gắn với ngoại hình nam tính và công việc kinh doanh, thì sau khi kết hôn, mạng xã hội lại quen thuộc hơn với những khoảnh khắc anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho vợ, pha cà phê hay chăm sóc Ngô Thanh Vân trong sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, Ngô Thanh Vân cũng để lộ những khía cạnh dịu dàng, hài hước và dễ thương khác hẳn với hình ảnh đả nữ gai góc, cá tính.

Sau khi con gái chào đời, gia đình Ngô Thanh Vân và Huy Trần tiếp tục gây ấn tượng về cách chăm sóc con. Huy Trần dành nhiều thời gian bên vợ con và trực tiếp chăm sóc em bé. Ngô Thanh Vân cũng từng chia sẻ rằng dù lần đầu làm bố, Huy Trần rất cẩn thận trong việc chăm con.