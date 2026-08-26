Căn nhà ở quê của Chủ tịch Madam Pang

Choáng với không gian sống của Madam Pang tại Thái Lan.

Nhắc đến Madam Pang (Nualphan Lamsam), người ta thường nhớ đến hình ảnh nữ Chủ tịch quyền lực của bóng đá Thái Lan với phong cách thời trang sang trọng và cuộc sống giàu có. Hiện tại, bà đang giữ vị trí Giám đốc kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Muang Thai Insurance Public Company Limited, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan từ tháng 2/2024 và thành viên Hội đồng quản trị Phatra Leasing.

Sinh ra trong gia tộc Lamsam - một trong những gia đình kinh doanh lâu đời và có tiếng tại Thái Lan, Madam Pang từ lâu đã được chú ý bởi cuộc sống xa hoa. Bên cạnh những món đồ hiệu, nữ doanh nhân còn sở hữu những không gian sống khiến nhiều người trầm trồ.

Chủ tịch Madam Pang (Ảnh: Prestige)

Dinh thự hơn 2.000m² giữa lòng Bangkok

Căn nhà của Madam Pang nằm trong khu vực Sukhumvit, nơi gia đình bà cũng sinh sống. Theo truyền thông Thái Lan, dinh thự được xây dựng trên khu đất của gia đình và có diện tích hơn 2.000m². Khi công trình hoàn thiện, chính Madam Pang từng đón truyền thông tới tham quan và chia sẻ về không gian sống của mình.

Với diện tích lớn, căn nhà đủ rộng để nữ doanh nhân có thể bố trí đầy đủ các khu vực sinh hoạt, tiếp khách, nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng điều gây ấn tượng đầu tiên lại không nằm ở những món đồ đắt tiền bên trong mà là khuôn viên xanh mướt bên ngoài.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ căn nhà gần như được bao quanh bởi cây cối. Khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng, trồng nhiều loại cây và hoa, tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư hơn là một căn biệt thự nằm giữa Bangkok.

Dinh thự có diện tích hơn 2000m2, được thiết kế hiện đại, bao quanh là nhiều khoảng xanh mát mắt (Ảnh: Hello Magazine)

Đây cũng là một trong những góc Madam Pang yêu thích. Bà bố trí một khu vực uống trà ngay trong sân vườn, vừa có thể ngồi thư giãn, trò chuyện với khách vừa tận hưởng không gian xanh quanh nhà. Một hồ bơi lớn được đặt chạy song song với căn nhà, trở thành khu vực nghỉ ngơi cho các thành viên trong gia đình.

Không gian bên trong cũng mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng sang trọng. Madam Pang được cho là đã hợp tác với một kiến trúc sư hàng đầu để thiết kế căn nhà, trong đó mọi chi tiết đều hướng tới hai yếu tố: đảm bảo công năng sử dụng và thể hiện cá tính của gia chủ.

Ở tầng 1, những mảng kính lớn được sử dụng xuyên suốt, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà đồng thời tạo sự kết nối giữa không gian bên trong và khu vườn bên ngoài. Phòng khách gây chú ý bởi diện tích rộng, sử dụng nội thất có màu sắc sáng và đường nét khá tối giản. Madam Pang không chọn cách trang trí quá cầu kỳ mà tập trung vào sự hài hòa giữa đồ nội thất, ánh sáng và không gian.

Vì thường xuyên có bạn bè, người thân tới nhà nên các khu vực sinh hoạt chung đều được ưu tiên khoảng không rộng. Sofa, bàn ăn và những khu vực tiếp khách đều có nhiều chỗ ngồi, phù hợp cho những buổi tụ họp đông người.

Khu bếp cũng được thiết kế theo dạng mở. Hệ thống tủ âm tường được kéo cao tới trần, vừa giúp tận dụng diện tích vừa giữ cho không gian luôn gọn gàng. Ở giữa là đảo bếp, nơi Madam Pang có thể chuẩn bị đồ ăn nhưng vẫn dễ dàng trò chuyện với những người xung quanh.

Không gian bên trong sang trọng, đầu tư nội thất cầu kỳ (Ảnh: Hello Magazine)

Nếu khu vườn cho thấy sở thích tận hưởng không gian xanh thì phòng thay đồ lại phản ánh một khía cạnh rất khác của nữ doanh nhân: niềm yêu thích với thời trang và đồ hiệu.Madam Pang dành riêng một căn phòng lớn để chứa quần áo, giày dép, túi xách và các phụ kiện. Hệ thống tủ, kệ và gương được bố trí ngăn nắp, nhiều món đồ được trưng bày cẩn thận như trong một cửa hàng thời trang cao cấp.

Chưa dừng lại ở đó, trong nhà còn có một khu vực riêng được sử dụng như kho đồ hiệu. Những món đồ còn mới, thậm chí vẫn nguyên hộp, được xếp thành từng chồng. Túi xách, đồng hồ và trang sức cũng có khu vực trưng bày riêng. Với một người nổi tiếng bởi gu thời trang xa xỉ như Madam Pang, đây có lẽ là một trong những không gian đặc biệt nhất trong cả căn dinh thự.

Một căn villa sát biển dành riêng cho những lúc muốn nghỉ ngơi

Nếu dinh thự ở Sukhumvit là nơi gắn với cuộc sống thường ngày của Madam Pang thì nữ doanh nhân còn có một căn nhà khác dành cho những khoảng thời gian muốn rời xa nhịp sống bận rộn.

Đó là Baan ChanTemDuang - căn villa nghỉ dưỡng ven biển nằm tại Cha-am, tỉnh Phetchaburi.

Căn nhà được Madam Pang xây dựng với mục đích khá đơn giản: trở thành nơi bà có thể nghỉ ngơi cùng gia đình khi có thời gian rảnh. Vì vậy, không gian ở đây mang màu sắc thư giãn rõ rệt, khác với căn dinh thự giữa Bangkok.

Villa nằm sát biển, có hồ bơi và nhiều khoảng không mở để tận hưởng cảnh quan. Những mảng kính lớn được sử dụng để đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, đồng thời giúp gia chủ có thể nhìn ra biển từ nhiều vị trí.

Căn villa ven biển để nghỉ dưỡng của Madam Pang (Ảnh: IGNV)

Tổng thể căn villa được làm thiết kế với màu trắng trang nhã, sang trọng (Ảnh: Prestige)

Không gian hướng đến sự tối giản, thuần nghỉ dưỡng, thư giãn (Ảnh: Prestige)

Madam Pang cũng tự mình tham gia vào quá trình xây dựng và lựa chọn từng món đồ cho căn villa. Từ kích thước, màu sắc đến cách bài trí, mọi thứ đều được bà lựa chọn dựa trên sở thích cá nhân. Nội thất của căn villa theo hướng tối giản, ưu tiên những món đồ có thiết kế tinh tế thay vì quá nhiều chi tiết. Một số món nội thất được lựa chọn từ đơn vị chuyên nhập khẩu các thương hiệu nội thất quốc tế.

Một trong những chi tiết thú vị là chiếc đèn chùm màu xanh dương trong phòng ngủ, được lựa chọn để gợi liên tưởng tới màu nước biển bên ngoài. Những món đồ khác trong nhà cũng được lựa chọn theo cách tương tự, tạo nên một tổng thể thống nhất với không gian nghỉ dưỡng.

Madam Pang từng chia sẻ rằng căn nhà ven biển này giống như một phần thưởng dành cho chính mình. Sau nhiều năm bận rộn với công việc kinh doanh và bóng đá, bà muốn có một nơi đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đọc sách và dành thời gian cho gia đình.

Tổng hợp