Vu Lan tặng ông bà, bố mẹ quà gì để vừa đẹp, vừa “trúng tim” mà không lo “đau ví”?

Với Kim Gia Bảo Gift “Phúc lành bình an”, bài toán chọn quà Vu Lan cho ông bà, bố mẹ được giải theo một cách mới bằng quà tặng vàng 24K kết hợp thiết kế, lời chúc và mức chi dễ tiếp cận hơn.

Chọn quà Vu Lan cho ông bà, bố mẹ tưởng dễ mà luôn khiến chúng ta phải “đau đầu”. Quà phải đẹp, có ý nghĩa, trao lên đủ trang trọng nhưng ngân sách “trong tầm với”. Với Kim Gia Bảo Gift “Phúc lành bình an”, bài toán ấy được giải theo một cách mới bằng quà tặng vàng 24K kết hợp thiết kế, lời chúc và mức chi dễ tiếp cận hơn.

Ngại nhắn gửi yêu thương, cứ để món quà nói hộ

Với bộ sưu tập “Phước lành bình an”, giới trẻ không còn ngại nói lời yêu thương với ông bà, cha mẹ

Càng lớn càng có một nghịch lý quen thuộc, với bạn bè có thể nói đủ thứ nhưng trước gia đình, những câu tình cảm lại thường khó bật thành lời.

Một lời cảm ơn, câu “con yêu bố mẹ” hay mong bố mẹ, ông bà luôn khỏe mạnh đôi khi nghĩ rất nhiều, nhưng đến lúc gặp mặt lại… thôi.

Vì thế, một món quà đôi khi trở thành cách để gen Z nói hộ những điều vẫn còn ngập ngừng chưa dám thổ lộ.

Bộ sưu tập Kim Gia Bảo Gift “Phúc lành bình an” được Bảo Tín Mạnh Hải phát triển để gửi gắm những lời chúc gần gũi ấy. Được sản xuất bằng vàng 999,9 Kim Gia Bảo, sản phẩm đưa mong ước về sức khỏe, bình an, trường thọ và sum vầy vào từng chi tiết dành cho ông bà, bố mẹ và những người thân yêu.

Concept “Phúc thọ trường niên”, “Phúc thọ an khang” kết hợp cây tùng và chim hạc. Tùng gợi sức sống bền bỉ, hạc gắn với trường thọ và viên mãn. Một thiết kế khác sử dụng những cánh én - hình ảnh của mùa xuân, sự trở về và những lần gia đình lại được quây quần đầy đủ bên nhau.

Câu chuyện ấy tiếp tục được “kể” trên bao bì “Tứ Quý Cát Tường”, lấy cảm hứng từ họa tiết hoa cổ Việt Nam, gắn với lòng biết ơn, sự kính trọng và nghĩa tình dành cho người thân.

Bản vị 0,1 chỉ nằm trong bộ sưu tập “Phước lành bình an” xoá tan nỗi lo tài chính của nhiều bạn trẻ

Không lo giá vì Kim Gia Bảo Gift nằm trọn trong “budget quà tặng”

Nghe đến quà bằng vàng, phản xạ đầu tiên của nhiều người chắc vẫn là: “đẹp đấy nhưng có “đau ví” không?”

Kim Gia Bảo Gift chọn cách kéo vàng 24K về gần hơn bằng nhiều bản vị linh hoạt. Bộ sưu tập “Phúc lành bình an” với bản vị 0,1 - 0,5 chỉ giúp các bạn trẻ dễ dàng cân đối ngân sách để dành tặng bố mẹ cho bố mẹ.

Lượng vàng nhỏ nhưng trông không hề “bé xíu” như nhiều người mường tượng. Bảo Tín Mạnh Hải sử dụng công nghệ cán, dập kỹ thuật cao khiến sản phẩm vượt xa hình dung so với lượng vàng thực tế.

Món quà vàng 0,1 chỉ trông “đầy đặn” như bản vị 1 chỉ. Trong khi đó, sản phẩm 0,5 chỉ trông bề thế hơn cả 1 cây vàng. Đi cùng là những hoạ tiết tinh tế, sắc nét khiến bạn có thể hãnh diện cầm trên tay món quà “ra tấm ra món”.

Đó cũng là ý tưởng phía sau cụm “giá nhỏ, quà vị thế” mà Bảo Tín Mạnh Hải gửi gắm sau mỗi sản phẩm Kim Gia Bảo Gift.

Và đây mới là chi tiết đủ khiến bạn phải “wow”. Chỉ thêm 50.000 đồng cho mỗi 0,1 chỉ, món vàng đã có thêm thiết kế, chế tác, bao bì và cả trải nghiệm số đi kèm. Một chi phí “hiếm hoi” ở các sản phẩm quà tặng vàng thiết kế bởi chỉ ngang một tấm thiệp tặng kèm.

“Hấp dẫn nhân đôi” ở lúc bán lại. Theo chính sách của thương hiệu, giá bán Kim Gia Bảo Gift bằng giá thu mua vàng tích luỹ Kim Gia Bảo tại thời điểm giao dịch, cộng thêm 50.000 đồng/0,1 chỉ. Nghĩa là phần chi phí cho chế tác và bao bì cũng được thu mua lại, đưa mức khấu hao của phần quà tặng được đưa về 0.

Ông bà, cha mẹ vẫn có thể giữ món quà với đầy đủ giá trị tích lũy, đầu tư của vàng truyền thống. Còn con cái lại có một món quà vừa đẹp, vừa giàu cảm xúc - đủ để những thế hệ trước nhận ra rằng: “Có lẽ đứa con của mình đã trưởng thành thật rồi!”.

Nhiều bạn trẻ “săn” quà tặng vàng Kim Gia Bảo Gift làm quà tặng “trúng tim” ông bà, cha mẹ mùa vu lan này

Vu Lan chỉ là một trong những dịp để quà tặng vàng “lên sóng”

“Phúc lành bình an” là câu chuyện đẹp trong mùa vu lan nhưng Kim Gia Bảo Gift không dừng ở đó.

Sau những lời chúc sức khỏe, bình an và sum vầy, quà tặng vàng 24K của nhà Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục được đưa vào những dịp nghe gần Gen Z hơn: yêu đương, sinh nhật, tốt nghiệp, thăng chức hay đơn giản là một ngày muốn tặng ai đó thứ gì đủ đặc biệt.

Bộ sưu tập “Nhân chứng tình yêu” đi vào những khoảnh khắc của các cặp đôi: tỏ tình, kỷ niệm ngày yêu, cưới hỏi, làm lành hay một lời xin lỗi cần được nói chân thành hơn.

Thiết kế vô cùng trẻ trung với hình ảnh chú gấu, mảnh ghép hoàn hảo, hay “vitamin tình yêu”...

Còn bộ sưu tập “Ước nguyện tuổi mới” lại bắt đúng tinh thần manifest: sinh nhật không chỉ thêm một tuổi mà còn là dịp gửi một điều ước cho phiên bản tiếp theo của chính mình.

Những bản vị linh hoạt của Kim Gia Bảo Gift, từ 0,1- 0,2 - 0,3 - 0,5 - 1 chỉ, cũng khiến vàng bớt cảm giác phải chờ tới “đám cưới mới tặng”. Nó có thể bước vào “budget” quà tặng của Gen Z theo một cách thực tế hơn, dễ dàng hơn.

Và đó có lẽ là điểm thú vị nhất của Kim Gia Bảo Gift khi đưa vàng ra khỏi chiếc két sắt để xuất hiện đúng lúc người ta muốn nói “cảm ơn”, “chúc mừng”, “xin lỗi” hay “thương” một ai đó nhưng đôi chưa biết bắt đầu thế nào.