Bán nhà lỗ 1,9 tỷ rồi quay lại ở thuê, người phụ nữ 28 tuổi nói: Tôi mất tiền nhưng lại thấy mình có lãi

Mua nhà ở tuổi 24, bán ở tuổi 27 và chấp nhận khoản lỗ ít nhất 500.000 nhân dân tệ (1,9 tỷ đồng), cô gái trẻ từng nghĩ đây sẽ là một thất bại tài chính. Nhưng sau khi quay lại thuê nhà, điều cô nhận được lại là dòng tiền, thời gian và quyền lựa chọn cuộc sống.

Với nhiều người, mua được một căn nhà vẫn được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất của tuổi trưởng thành. Nhà riêng đồng nghĩa với ổn định, cảm giác an toàn và đôi khi còn là một cách chứng minh rằng mình đã "đứng vững" ở thành phố.

Nhưng sau vài năm sở hữu nhà, một số người trẻ lại đi theo hướng ngược lại: chủ động bán nhà, chấp nhận thua lỗ rồi quay lại cuộc sống thuê nhà.

Điều đáng chú ý là sau quyết định tưởng như "đi lùi" ấy, họ không nhất thiết cảm thấy thất bại. Có người thậm chí cho rằng mình đã lấy lại được thứ quan trọng hơn giá trị một căn nhà: quyền kiểm soát tài chính và cuộc sống.

28 tuổi, bán căn nhà từng nghĩ sẽ ở lâu dài

Tiểu Trần, 28 tuổi, sống tại Hàng Châu, mua căn nhà đầu tiên vào giữa năm 2020 và bán vào cuối năm 2023. Cô mua nhà khi mới 24 tuổi, đúng giai đoạn thị trường bất động sản sôi động.

Sau khi tốt nghiệp năm 2018, Tiểu Trần và chồng đến Hàng Châu làm việc. Giống nhiều cặp đôi trẻ, họ cho rằng muốn ổn định lâu dài thì trước hết phải có một căn nhà thuộc về mình.

Với ngân sách khoảng 2 triệu nhân dân tệ, hai người cuối cùng chọn một căn hộ cũ tương đối mới ở quận Linping, diện tích khoảng 70m², gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Khi ấy, khoản trả góp hàng tháng chỉ tương đương khoảng 1/5 tổng thu nhập của hai vợ chồng. Mọi thứ dường như vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Nhưng chỉ vài năm sau, hoàn cảnh tài chính của gia đình thay đổi.

Hai vợ chồng từng thử khởi nghiệp nhưng không thành công, để lại khoản vay khoảng 500.000 nhân dân tệ. Công việc của Tiểu Trần cũng gặp biến động. Sau khi chuyển nghề, thu nhập của cô giảm khoảng một nửa.

Khoản vay mua nhà vốn không đáng ngại bỗng trở thành một sức ép tâm lý. Mỗi tháng, gia đình vẫn phải trả khoảng 8.000 nhân dân tệ tiền thế chấp.

Chưa kể, căn nhà còn cách nơi làm việc khá xa. Hai vợ chồng mất gần 3 tiếng mỗi ngày cho việc đi lại.

Lúc mua nhà, họ từng nghĩ khoảng cách không quan trọng. Nhưng khi cuộc sống, công việc và thu nhập cùng thay đổi, Tiểu Trần bắt đầu cảm thấy mình đang bị "neo" vào căn nhà.

Tìm việc phải tính khoảng cách từ nhà. Giao tiếp xã hội phải tính đường về. Mỗi quyết định lớn trong cuộc sống cũng phải đặt khoản vay mua nhà lên bàn cân.

Cuối cùng, cô nhận ra một điều: căn nhà đang mang lại nhiều áp lực hơn niềm vui. Cuối năm 2023, hai vợ chồng quyết định bán.

Bán nhà lỗ ít nhất 500.000 NDT, nhưng đổi lại là khoản nợ được xóa sạch

Tiểu Trần mua căn hộ với giá khoảng 2,15 triệu nhân dân tệ và bán với giá 1,83 triệu nhân dân tệ.

Nếu cộng thêm tiền lãi vay đã trả trong những năm sở hữu nhà, cô ước tính khoản lỗ ít nhất khoảng 500.000 nhân dân tệ. Cộng với số tiền thất bại trong quá trình khởi nghiệp, chỉ trong khoảng 5 năm sau khi tốt nghiệp, hai vợ chồng đã mất hơn 1 triệu nhân dân tệ.

"Vài năm trước, tôi chắc chắn không thể chấp nhận được con số này", cô thừa nhận. Nhưng lần này, Tiểu Trần nhìn khoản lỗ theo một cách khác.

Tiền bán nhà được dùng để thanh toán khoản vay kinh doanh. Hai vợ chồng không còn khoản thế chấp phải trả mỗi tháng và dòng tiền lập tức trở nên nhẹ hơn.

Một khoản lỗ trên giấy không biến mất, nhưng áp lực tài chính hàng tháng đã giảm xuống rõ rệt.

Đó cũng là lúc cô nhận ra: cảm giác an toàn không nhất thiết chỉ đến từ một căn nhà đứng tên mình. Trong một số giai đoạn của cuộc sống, tiền mặt, dòng tiền và khả năng xoay xở trước biến động đôi khi còn quan trọng hơn.

Từ căn nhà ngoại ô đến căn hộ thuê cách Tây Hồ 300 mét

Sau khi bán nhà, hai vợ chồng quay lại thuê nhà.

Thay vì tiếp tục sống ở ngoại ô Hàng Châu, họ thuê một căn hộ ba phòng ngủ trong khu dân cư cũ gần Tây Hồ với giá 4.650 nhân dân tệ/tháng. Căn hộ chỉ cách hồ khoảng 300 mét.

Đây lại là cuộc sống mà hai người từng mong muốn nhưng trước đó không thể thực hiện vì bị giới hạn bởi vị trí của căn nhà đã mua.

Tất nhiên, nhà thuê không hoàn hảo.

Căn hộ cũ có nhiều bất tiện về cơ sở hạ tầng, chỗ đậu xe, cách âm, áp lực nước và thiết bị bếp. Nhưng đối với Tiểu Trần, những bất tiện này lại dễ xử lý hơn khoản vay dài hàng chục năm.

- Không thích căn này, họ có thể chuyển.

- Công việc thay đổi, họ có thể thuê nơi khác.

- Muốn sống gần trung tâm hơn, họ chỉ cần điều chỉnh ngân sách.

Đó là kiểu linh hoạt mà theo cô, việc sở hữu một căn nhà khó mang lại.

Một gia đình khác bán nhà lỗ hơn 300.000 NDT rồi… thấy nhẹ nhõm

Không chỉ Tiểu Trần có trải nghiệm này.

Fanfan, 31 tuổi, sống tại Kim Hoa, từng mua một căn hộ ba phòng ngủ rộng khoảng 118m² với suy nghĩ vừa để ở vừa đầu tư. Khoản trả góp hàng tháng vượt 10.000 nhân dân tệ. Riêng tiền sửa nhà đã hơn 200.000 nhân dân tệ.

Khi việc kinh doanh của chồng gặp khó khăn, áp lực bắt đầu xuất hiện. Ngoài tiền vay mua nhà, gia đình còn phải trang trải phí quản lý, tiền sinh hoạt, học phí cho con và nhiều khoản khác.

Có thời điểm, điều đầu tiên Fanfan nghĩ tới mỗi sáng thức dậy là: tháng này lấy tiền đâu trả ngân hàng?

Dòng tiền căng tới mức gia đình từng phải vay những khoản nhỏ để xoay vòng. Cuối cùng, họ quyết định bán căn nhà với mức lỗ hơn 300.000 nhân dân tệ.

Sau đó, gia đình thuê một căn nhà rộng hơn 130m² với giá chỉ 2.100 nhân dân tệ/tháng. Nhà lại nằm gần nơi làm việc của hai vợ chồng và thuận tiện cho việc đưa đón con.

Điều thú vị là sau này, khi giá những căn tương tự tiếp tục giảm, Fanfan lại thấy mình may mắn vì đã bán sớm. Theo tính toán của cô, nếu giữ đến thời điểm sau đó, mức lỗ có thể lên tới 600.000 nhân dân tệ.

"Tôi đã lỗ 300.000, nhưng nghĩ theo cách khác thì giống như mình tiết kiệm được thêm 300.000", cô nói.

Bài học không phải là "thuê nhà tốt hơn mua nhà"

Những câu chuyện trên không đồng nghĩa với việc thuê nhà luôn tốt hơn mua nhà, càng không phải lời khuyên mọi người nên bán nhà.

Vấn đề nằm ở tỷ lệ giữa một căn nhà và khả năng tài chính thực tế của người sở hữu nó.

Nếu khoản trả góp vẫn nằm trong khả năng kiểm soát, công việc ổn định, vị trí nhà phù hợp nhu cầu dài hạn và gia đình có quỹ dự phòng đủ lớn, sở hữu nhà hoàn toàn có thể đem lại sự ổn định.

Ngược lại, nếu một căn nhà khiến toàn bộ thu nhập mỗi tháng phải xoay quanh khoản vay, khiến gia đình không còn quỹ dự phòng và không dám thay đổi công việc, thì "tài sản" ấy đôi khi lại trở thành nguồn áp lực.

Fanfan sau trải nghiệm của mình cũng không phản đối việc mua nhà. Nếu mua lại, cô chỉ muốn chọn căn nhà phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đồng thời đảm bảo rằng ngay cả khi mất thu nhập một hoặc hai tháng, gia đình vẫn đủ khả năng trả nợ mà không rơi vào hoảng loạn.

Đây có lẽ mới là điểm đáng suy ngẫm nhất.

Một quyết định tài chính tốt không nhất thiết phải là quyết định giúp tài sản trên giấy lớn nhất. Đôi khi, đó lại là quyết định giúp gia đình giữ được dòng tiền, khả năng ứng phó với biến cố và quyền lựa chọn.

Một căn nhà có thể tạo cảm giác an toàn. Nhưng nếu để sở hữu nó, người mua phải đánh đổi gần như toàn bộ sự linh hoạt tài chính của mình, câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là "căn nhà này có tăng giá không?", mà còn là:

"Sau khi mua nó, cuộc sống của mình có thực sự dễ chịu hơn không?".