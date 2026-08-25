Đây là nơi tạo ra những bữa ăn ngon lành của gia đình Hà Tăng.

Một trong những niềm vui được Tăng Thanh Hà duy trì trong cuộc sống thường ngày là vào bếp. Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuyên chia sẻ những món ăn tự tay chuẩn bị cho gia đình, từ các món Việt quen thuộc đến những bữa ăn lễ Tết được bày biện chỉn chu. Vì thế, căn bếp cũng là một trong những không gian quan trọng trong biệt thự của Hà Tăng.

Tăng Thanh Hà

Được biết gia đình Hà Tăng đang sống trong một căn biệt thự ở TP.HCM. Trong biệt thự, tầng 1 được thiết kế theo không gian mở, phòng khách nối liền với khu vực bếp và bàn ăn. Đây là nơi các thành viên trong gia đình có thể vừa sinh hoạt, vừa quây quần trong những bữa cơm.

Ở bếp, vợ chồng Hà Tăng chia thành các khu vực với các chức năng rõ ràng.

Một bên là bếp gas, tủ lạnh, hệ tủ đựng đồ, máy hút mùi, các loại máy làm bánh,... phục vụ việc nấu nướng các món ăn mặn. Một bên là bếp từ và khu vực dành cho pha chế đồ uống. “Ngọc nữ” vốn yêu thích matcha và các loại thức uống theo hướng healthy nên khu vực này cũng được chuẩn bị riêng với nhiều dụng cụ cần thiết. Ở chính giữa căn bếp là đảo bếp, nơi Hà Tăng làm bánh hoặc bày biện các món ăn.

Căn bếp của gia đình Hà Tăng

Một hình ảnh khác về căn bếp Khu vực bếp từ và pha chế

Thỉnh thoảng Hà Tăng cũng để các con vào bếp hỗ trợ mình

Chiếc tủ đựng dụng cụ và matcha

Đảo bếp là nơi bày biện đồ ăn hoặc làm bánh

Ngoài khu vực bếp trong nhà, biệt thự của gia đình Hà Tăng còn có bếp nướng ngoài trời, phục vụ các bữa tiệc BQQ

Những bữa ăn ngon lành được làm ra từ căn bếp của Hà Tăng

Bên cạnh nấu nướng, Hà Tăng còn có một sở thích gắn khá chặt với căn bếp của mình: sưu tầm đồ gốm sứ. “Ngọc nữ” từng chia sẻ sau giờ làm hoặc mỗi khi đi nước ngoài, cô thường dành thời gian đi tìm những món đồ mình thích, có hôm may mắn mua được cả một bộ, có hôm chỉ chọn được một món.

Trong những bộ bát đĩa của mình, Hà Tăng đặc biệt trân trọng bộ đĩa hình cối xay gió đã 34 năm tuổi - món quà của một người thuê nhà đến từ Hà Lan tặng mẹ cô, sau đó được mẹ trao lại cho con gái khi lấy chồng. Bộ đĩa quý đến mức cô chủ yếu giữ để ngắm, hiếm khi đem ra sử dụng. Có thể thấy, với Hà Tăng, việc chăm chút căn bếp không chỉ nằm ở chuyện nấu món gì, mà còn là niềm vui tìm kiếm, mang về và sắp đặt từng món đồ mình yêu thích.

Hà Tăng rất thích mua bát đĩa gốm về phục vụ việc nấu ăn của mình

Hà Tăng, tên thật là Tăng Thanh Hà, sinh năm 1986, từng là một trong những gương mặt nổi bật trong làng giải trí và với cư dân mạng. Sinh ra trong gia đình không mấy dư dả, cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Mẹ cô từng chắt chiu tiền để đưa con gái theo học tại đội kịch Idecaf.

Bước ngoặt đến khi Tăng Thanh Hà 16 tuổi và được đạo diễn Lưu Trọng Ninh phát hiện trong một buổi casting phim Dốc Tình. Vai diễn đầu tay mở ra con đường diễn xuất, trước khi tên tuổi cô dần được biết đến qua Hương Phù Sa, Hàn Mặc Tử và đặc biệt là vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Sự nghiệp diễn xuất sau đó giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được chú ý nhất màn ảnh Việt, gắn với danh xưng "ngọc nữ".

Năm 2012, khi sự nghiệp đang nhận được nhiều sự chú ý, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau đó, cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà có cuộc sống kín tiếng hơn trước. Bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm cùng chồng và 3 con, cô điều hành các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực. Gần đây, Hà Tăng gây chú ý với màn comeback vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng.

(Ảnh: IGNV)