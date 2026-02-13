Tình trạng hiện tại trong biệt thự của Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hà Tăng bỗng được gọi tên!

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối năm cũ - đầu năm mới, câu chuyện trang trí nhà cửa đón Tết lại thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, những căn biệt thự của giới nhà giàu lại càng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng bởi ai cũng tò mò cách các gia đình thượng lưu chuẩn bị và tận hưởng không khí Tết như thế nào.

Mới đây, Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý khi đăng tải story khoe một góc bên ngoài căn biệt thự tại TP.HCM được trang trí rực rỡ. Trong khung hình, những cành hoa đào được kết sát, tạo thành một vòm hoa nổi bật ngay trước sân nhà, giữa không gian rộng rãi. Có thể thấy, gia đình Linh Rin - Phillip Nguyễn đã nhập cuộc decor Tết năm nay!

Một góc sân trước nhà Phillip Nguyễn - Linh Rin.

Góc decor này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây cũng là khu vực quen thuộc, từng nhiều lần xuất hiện trong các dịp lễ, Tết của gia đình Phillip Nguyễn - Linh Rin những năm trước.

Không ít người tò mò bên trong căn biệt thự này được decor như thế nào?

Nhìn lại năm 2024, Linh Rin từng chia sẻ các ngóc ngách trong căn nhà này. Ở khu vực sân trước, nhiều loại hoa cúc với sắc vàng đặc trưng của Tết phương Nam được bố trí khắp không gian. Hai chậu cúc đại đóa đặt trước cửa ra vào, kết hợp cùng cúc vạn thọ, cúc mâm xôi rải đều trong sân, tạo nên tổng thể tươi sáng, tràn ngập mood Tết.

Vào năm 2024, con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đang trong thời gian ở cữ, cô ngồi trong nhà chụp ảnh ra ngoài sân và tâm sự: “Ngó nghiêng chút xíu. Một chiếc “Tết” còn đang ngủ và một chút Tết đến rất gần ngoài kia”.

Nhà phủ đầy sắc vàng, cam của các loại hoa cúc - một loại hoa thường thấy ở TP.HCM mỗi dịp Tết đến.

Tết 2025, Linh Rin chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng chụp trong không gian nhà riêng vào ngày mùng 1 Tết. Trước đó, cô cho biết gia đình bắt đầu chuẩn bị Tết từ ngày 27 tháng Chạp và không giấu được cảm xúc háo hức khi bước sang năm thứ ba làm vợ, đón Tết tại TP.HCM.

Năm 2025, Linh Rin khoe một góc trong căn biệt thự.

Không gian trong nhà được bày biện nhiều loại hoa, giữ phong cách gọn gàng, ấm cúng.

Nhắc đến chủ đề này, thì không thể bỏ qua vợ chồng Hà Tăng - Louis Nguyễn, cặp đôi rất yêu thích việc trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết. Ngọc nữ màn ảnh một thời thường xuyên thay đổi cách decor theo từng năm, khi thì thiên về sắc hoa truyền thống, lúc lại nhấn mạnh sự tối giản, hài hòa với không gian sống.

Qua các năm, nhà Hà Tăng lúc nào Tết đến cũng ngập tràn sắc vàng từ hoa, quả thế này.

Được biết, Hà Tăng và Louis Nguyễn cùng các con sinh sống trong một căn biệt thự lớn tại khu đất đắt đỏ ở TP.HCM.

Cơ ngơi này mang tông trắng chủ đạo, tạo cảm giác sáng sủa, tinh tế. Đặc biệt, Hà Tăng dành một phần lớn diện tích để cải tạo thành vườn rau, hoa và cây ăn quả. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh thu hoạch ổi, xoài ngay trong khuôn viên nhà.

Mỗi dịp Tết đến, Tăng Thanh Hà thường dành thời gian tự tay chuẩn bị và sắp xếp không gian sống của gia đình. Từ việc chọn hoa, bày biện phòng khách đến chăm chút khu vườn, từng góc nhỏ trong căn nhà đều mang dấu ấn cá nhân của nàng dâu hào môn. Không quá cầu kỳ hay phô trương, cách Hà Tăng đón Tết thiên về sự ấm áp, gọn gàng và giữ được tinh thần truyền thống.

Vào Tết năm 2025, Hà Tăng tự tay trang trí một góc nhỏ trong căn biệt thự. Với bộ rèm màu đỏ rực rỡ cùng chữ Tết mạ vàng, kết hợp với bộ bàn ghế trúc mộc mạc và bình hoa lay ơn vàng nổi bật, không gian này mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi và đậm chất Tết truyền thống.

Hà Tăng khoe set mẹt trang trí Tết 2024.

Các góc trong biệt thự cũng ngập tràn sắc vàng của các loại hoa.

Năm nay, gia đình Hà Tăng vẫn chưa hé lộ không gian đón Tết, dân tình vì thế cũng nóng lòng mong đợi để được ngắm gu chơi Tết của cô.

(Tổng hợp)