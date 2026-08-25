Lời giải thích của Hải Sapa khi bị vướng nghi vấn bán thịt trâu gác bếp "dỏm", hơn 1 năm sau bị bắt

Giữa năm 2025, Hải Sapa bất ngờ gỡ sản phẩm này khỏi giỏ hàng trên mạng xã hội. Từ đây, nhiều người đặt ra nghi vấn Hải Sapa bán thịt trâu gác bếp "dỏm".

Như đã thông tin thì vào ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải Sapa TV, 40 tuổi, ở phường Lào Cai) về tội lừa dối khách hàng. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam còn có Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải Sapa TV) về tội vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất”. Sau đó, Hải và Tuyên quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải SapaTV để bán ra thị trường; việc giao dịch, thanh toán đều do Tuyên thực hiện.

Quá trình điều tra từ năm 2022 đến năm 2025, Tuyên đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng “Thịt trâu sấy khô tê cay” với số tiền 30 tỷ đồng, Tuyên chuyển khoản vào tài khoản Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam 3,5 tỷ đồng, còn lại 26,5 tỷ đồng, Tuyên chuyển vào tài khoản cá nhân do Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam chỉ định.

Đối tượng Vũ Hoàng Hải tại cơ quan Công an. (Nguồn: CAND)

Trước khi bị bắt, Hải Sapa TV từng bị nghi vấn bán thịt trâu gác bếp "dỏm" vào năm 2025. Theo đó, vào ngày 1/6/205, kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” bất ngờ gỡ toàn bộ giỏ hàng, đồng thời dừng hoạt động đăng tải các nội dung livestream bán hàng. Đến ngày 16/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé, cùng Lê Văn Hải - thành viên sáng lập, để điều tra về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đặc biệt, ngày 11/8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá 4 vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, trong đó có Công ty TNHH MTV MQ FOOD. Giám đốc công ty bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra xác định đơn vị này từ năm 2020 đã sản xuất hơn 400 tấn thịt trâu, thịt lợn sấy, doanh thu hơn 100 tỷ đồng, sử dụng nguyên liệu đông lạnh nhập khẩu nhưng gắn mác “đặc sản Hà Giang”. Hàng chục tấn nguyên liệu và thành phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng cũng bị thu giữ.

Trong bối cảnh đó, TikToker Hải Sapa TV cũng đã bất ngờ gỡ một số sản phẩm từng góp phần tạo nên thương hiệu của kênh, trong đó có trâu gác bếp, khỏi giỏ hàng trên nền tảng thương mại điện tử từ cuối tháng 6/2025. Hành động này khiến không ít người tiêu dùng nghi vấn, thắc mắc nguyên nhân phía sau việc ẩn, gỡ các sản phẩm thịt trâu gác bếp.

Hình ảnh Hải Sapa quảng cáo thị trâu gác bếp.

Trước sự nghi nghờ của người tiêu dùng, thời điểm đó, Hải Sapa đã phủ nhận nghi vấn liên quan đến việc bán thịt trâu "dởm" cho biết nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng hiện có xu hướng tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thay vì đặc sản và đồ khô.

Hải Sapa TV lý giải việc chủ động ẩn một số sản phẩm khỏi giỏ hàng xuất phát từ tình hình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Khi sản phẩm không phát sinh đơn hàng trong thời gian dài, giỏ hàng có nguy cơ bị khóa. Trong khi đó, chi phí vận hành và bảo quản hàng hóa vẫn ở mức cao, còn doanh thu sụt giảm mạnh, khiến việc duy trì toàn bộ danh mục sản phẩm không còn hiệu quả.