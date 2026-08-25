Tình yêu đặc biệt của MC Lại Văn Sâm

MC Lại Văn Sâm còn có một tình yêu đặc biệt với bóng đá. Trái bóng tròn thậm chí đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình đưa ông đến với VTV.

Từ niềm đam mê thể thao đến công việc đầu tiên ở VTV

Nhắc đến Lại Văn Sâm, nhiều khán giả nhớ đến một MC kỳ cựu gắn với những chương trình như “Ai là triệu phú”, “SV” hay “Chiếc nón kỳ diệu”. Ít người biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, bóng đá và thể thao mới là lĩnh vực gắn với những ngày đầu sự nghiệp của ông.

Theo chia sẻ của chính Lại Văn Sâm với VTV, ngay từ thời sinh viên ông đã yêu thích thể thao. Khi trở về Việt Nam, một người bạn biết ông mê thể thao đã giới thiệu ông đến Phòng Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 1987, ông bắt đầu công việc tại đây, ban đầu là biên dịch các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt, sau đó phụ trách biên tập và bình luận các chương trình thể thao.

Ảnh: FBNV

Có một thời điểm Lại Văn Sâm tưởng rằng mình không có duyên với truyền hình và rời VTV. Nhưng đến tháng 6/1988, khi Euro diễn ra và Đài cần thêm người làm bóng đá, ông được gọi trở lại để tham gia bình luận. Từ đó, nam MC tiếp tục gắn bó với công việc BLV thể thao trước khi chuyển sang nhiều lĩnh vực khác của Đài truyền hình.

Đáng chú ý, ngay từ những năm đầu làm việc, Lại Văn Sâm đã có những đóng góp khá đặc biệt cho cách bình luận thể thao trên truyền hình. Ông từng đề xuất việc có 2 người cùng bình luận thay vì chỉ 1 người như trước. Đây là một thay đổi mà ông nhớ lại như một trong những dấu ấn đáng kể của thời kỳ đầu làm nghề.

Ảnh: FBNV

Là fan cứng của Liverpool

Bóng đá sau đó không biến mất khỏi cuộc sống của Lại Văn Sâm, dù ông ngày càng nổi tiếng với vai trò MC và người đứng sau nhiều chương trình giải trí của VTV.

Đội bóng mà ông dành tình cảm đặc biệt là Liverpool. Nhiều năm trước, Lại Văn Sâm từng công khai khẳng định mình là một “fan cứng” của đội bóng thành phố cảng nước Anh. Trên trang cá nhân, ông thường chia sẻ cảm xúc trước những trận cầu quan trọng, đặc biệt là các trận đấu của Liverpool và đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Tình yêu dành cho Liverpool đôi khi khiến những dự đoán bóng đá của ông trở thành câu chuyện được người hâm mộ chú ý. Trước trận bán kết Champions League 2018/19 giữa Liverpool và Barcelona, khi đội bóng Anh đã thua 0-3 ở lượt đi, Lại Văn Sâm vẫn tin vào khả năng ngược dòng. Ông thậm chí đưa ra những tỷ số như 3-0, 4-0 hay 5-1 và tin rằng Liverpool có thể tạo nên điều không tưởng.

Bên dưới bài viết, nhiều người hâm mộ trêu đùa “MC quốc dân” quá lạc quan hay không thực tế. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, nhiều người đã quay lại chúc mừng MC này.

Ảnh chụp màn hình

Không chỉ Liverpool, đội tuyển Việt Nam cũng thường xuyên xuất hiện trong những chia sẻ bóng đá của nam nhà báo. Trước trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan tại SEA Games 30, Lại Văn Sâm từng đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam và thậm chí liên hệ kết quả của Liverpool với những trận đấu của thầy trò Việt Nam.

Trên trang Facebook cá nhân, ông thường xuyên viết về niềm vui khi “đội bóng mình yêu chiến thắng”, trong đó có cả Liverpool và đội tuyển Việt Nam.

Nghỉ hưu lại có thêm thời gian xem bóng đá

Nếu trước đây bóng đá gắn với công việc, thì khi rời VTV, trái bóng tròn lại trở thành một trong những thú vui giúp Lại Văn Sâm tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Trong cuộc trò chuyện với VTV năm 2025, khi được hỏi về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, ông chia sẻ một cách rất tự nhiên rằng mình “mê bóng đá” và chỉ đến khi nghỉ hưu mới có thời gian để xem bóng đá, xem phim trên các nền tảng.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Chi tiết này phần nào cho thấy bóng đá với Lại Văn Sâm không đơn thuần là một sở thích nhất thời. Nó xuất hiện từ thời ông còn là sinh viên, theo ông bước vào VTV, trở thành công việc đầu tiên trong sự nghiệp và vẫn được duy trì khi ông đã rời vị trí quản lý, dẫn chương trình.

Bởi vậy, hình ảnh Lại Văn Sâm ngồi theo dõi một trận đấu, hào hứng bàn luận về Liverpool hay đưa ra dự đoán trước những trận cầu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam không còn xa lạ với những người thường xuyên theo dõi trang Facebook cá nhân của nam MC. Và có lẽ cũng chính nhờ tình yêu ấy mà bóng đá đã trở thành một phần không thể tách rời trong câu chuyện nghề nghiệp của Lại Văn Sâm.

(Tổng hợp)