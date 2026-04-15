MC Lại Văn Sâm 11 năm ở rể mới có nhà riêng 40m2 ở Hà Nội, không gian bên trong khác xa tưởng tượng

Nhắc đến Lại Văn Sâm (sinh năm 1957), nhiều khán giả vẫn quen gọi ông là “MC quốc dân” - một gương mặt gắn liền với nhiều thế hệ công chúng và những chương trình truyền hình đình đám trên sóng VTV như SV 96, Nhân Tài Đất Việt, Ai Là Triệu Phú,... Dù ở vai trò MC hay đạo diễn, ông luôn để lại dấu ấn bằng giọng nói trầm ấm, phong thái đĩnh đạc cùng lối dẫn dí dỏm, gần gũi.

Thế nhưng, để có được vị trí và dấu ấn như hôm nay, hành trình đến với truyền hình của MC Lại Văn Sâm lại bắt đầu từ những công việc rất giản dị, thậm chí không hề được định sẵn từ đầu.

Năm 1987, sau khi học ở Nga trở về, Lại Văn Sâm thử việc tại VTV ở phòng thể thao. Công việc ban đầu của ông là dịch các bản tin bóng đá từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Những ngày đầu, bản dịch của ông được cấp trên nhận xét là “Tây quá, phải sửa đi”, phải chỉnh sửa lại để dễ hiểu hơn với khán giả Việt.

Không lâu sau đó - hết năm 1987, MC Lại Văn Sâm nghỉ việc, về phụ gia đình vợ bán hàng ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội). Tưởng như sự nghiệp rẽ sang một hướng khác, đến năm 1988, ông bất ngờ được mời quay lại làm việc trong dịp UEFA Euro 1988. Từ cơ hội đó, MC Lại Văn Sâm bắt đầu gắn bó lâu dài với truyền hình, xuất phát điểm là một bình luận viên bóng đá.

Từ vai trò hậu trường, Lại Văn Sâm dần xuất hiện nhiều hơn trước ống kính và nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng.

Thời điểm cuối những năm 80 - đầu 90, điều kiện làm truyền hình còn nhiều thiếu thốn. MC Lại Văn Sâm vẫn đều đặn đạp xe đạp đi làm. Nhưng chính giai đoạn đó lại giúp ông tích lũy kinh nghiệm và gắn bó sâu hơn với nghề.

Năm 1989, ông có cơ hội sang Nga học hỏi về truyền hình, mở rộng thêm kiến thức và kỹ năng. Sau đó đến năm 1995, MC Lại Văn Sâm vẫn nhận nhiệm vụ sang Pháp học về gameshow - một bước ngoặt lớn của chính nam MC kỳ cựu lẫn VTV.

Sau chuyến đi này, hàng loạt chương trình giải trí ra đời, đưa tên tuổi Lại Văn Sâm trở thành một trong những MC nổi bật nhất của VTV. Không chỉ là người dẫn chương trình, ông còn tham gia sản xuất, góp phần định hình nhiều format gameshow quen thuộc với khán giả Việt.

Năm 2017, MC Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu sau 30 năm cống hiến và gắn bó VTV. Sau khi nghỉ hưu, Lại Văn Sâm không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình, nhưng vẫn thỉnh thoảng tham gia các chương trình với vai trò khách mời hoặc MC.

Dù được nhiều người biết đến và yêu quý song trên mạng xã hội, hình ảnh của nam MC rất gần gũi, có lối sống bình dị. Trước những tin đồn về việc sở hữu biệt thự hay tài sản lớn, ông thẳng thắn phủ nhận. Ông cho biết mình không có duyên với kinh doanh, cũng không hứng thú với bất động sản.

Trong một chia sẻ với MC Khánh Vy năm 2024, MC Lại Văn Sâm cho biết mình đã “ở rể” suốt 11 năm vào thời điểm vừa từ Nga về Việt Nam: "Cưới vợ thì không bao giờ sai lầm rồi. Nếu không lấy được bà vợ của tôi bây giờ, chưa chắc đã có ‘thằng tôi’ tử tế như bây giờ.

Ngày mới về nước, chúng tôi ở nhờ nhà bố mẹ vợ. 11 năm ở trong căn phòng mà tôi không biết có được 16m2 hay không, bên trên còn phải làm gác lửng cho con trai ở còn vợ chồng tôi ở dưới.

11 năm tôi cảm thấy tôi ở như thế sướng như vua. Sau này tôi dọn ra ở căn nhà mới rộng hơn 40m2, đến đó tôi mới phát hiện ra: Ồ, hóa ra 11 năm vừa rồi mình ở rất khổ, rất chật chội. Tôi hiểu rằng mọi thứ đang tốt lên”.

Sau thời gian dài sống cùng nhà vợ, vợ chồng MC Lại Văn Sâm mua được một ngôi nhà mặt đất trên diện tích khoảng 40m2, có 3 tầng. Theo mô tả của nam MC, nhà của ông “rất Việt Nam, rất đơn giản” và đến hiện tại vẫn sống tại đây.

Trên tài khoản MXH, MC Lại Văn Sâm vẫn thỉnh thoảng chia sẻ một số góc trong nhà trong những dịp đặc biệt như năm mới; khi có người thân, đồng nghiệp và bạn bè đến thăm;...

Theo hình ảnh này, nhà MC Lại Văn Sâm toát ra sự ấm cúng, gọn gàng và bình thường đúng như cách ông từng chia sẻ về không gian sống của mình. Không gian tiếp khách không quá rộng nhưng được sắp xếp hợp lý, đủ để nhiều người ngồi lại trò chuyện thoải mái.

Ở kệ tivi và tủ trang trí, nhiều món đồ nhỏ xinh như khung ảnh gia đình, đồ lưu niệm,... tất cả tạo nên cảm giác ấm cúng.

