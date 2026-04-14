Linh Bùi và Đức Triệu là cặp đôi được nhiều người biết đến với kênh TikTok chung có tên Lovvin’Family. Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, cả hai còn thu hút sự chú ý khi Linh Bùi là con gái của nghệ sĩ Xuân Hinh. Chính vì vậy mà cặp vợ chồng này được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm từ hình ảnh trên mạng đến cuộc sống đời thường.

Mới đây, Linh Bùi và Đức Triệu đăng tải một đoạn clip mới, bàn luận về một chủ đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân đang hot trên MXH. Cũng trong đoạn clip này, cả hai thẳng thắn chia sẻ đã vừa trải qua một giai đoạn căng thẳng trong mối quan hệ.

Phản ứng trái ngược của ái nữ nhà Xuân Hinh và chồng về câu nói: “Ngoại tình lần 1 có thể tha thứ được”

“Trận cãi nhau vừa qua của bọn mình đúng là nó rất khủng khiếp. Có những giai đoạn còn nghĩ là thôi… xong rồi, chắc không thể ở với nhau được nữa. Nhưng tuy nhiên những suy nghĩ về con rất to lớn trong đầu, nếu mình đặt cái tôi của mình lên trước thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của con”, Đức Triệu nói trong video.

Linh Bùi cũng cho rằng từ việc mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân vừa qua, cô quyết định làm một series trò chuyện để cả hai vợ chồng có thể hiểu nhau hơn. Bởi dù đã bên nhau 10 năm nhưng con gái nghệ sĩ Xuân Hinh khẳng định, mỗi người ở hiện tại như một “con người mới”, có nhiều sự thay đổi so với trước. Do đó, cả hai cần bày tỏ với nhau để thấu hiểu thêm về đối phương.

Trong video, chủ đề mà cả hai bàn luận xoay quanh câu nói: “Ngoại tình lần 1 có thể tha thứ được”.

Đức Triệu và Linh Bùi

Thực tế, đây cũng là một topic hot trên MXH, luôn nhận được nhiều thảo luận từ cư dân mạng. Song, vấn đề này có nhiều ý kiến trái chiều cũng như mỗi người sẽ bày tỏ quan điểm, góc nhìn khác nhau. Gia đình Linh Bùi và Đức Triệu cũng không ngoại lệ.

Linh Bùi thẳng thắn cho rằng, quan điểm của cô từ trước đến nay vẫn là không thể tha thứ, dù cho là ngoại tình lần đầu. Cô bày tỏ: “Nếu chỉ đơn thuần là vợ chồng cãi nhau thôi, thì mình có thể vì con cái và cố gắng thêm một chút để hoà hợp, hiểu nhau. Nhưng nếu đã ngoại tình thì đó là một câu chuyện khác. Ví dụ nếu anh ngoại tình và em có thể tha thứ cho anh nhưng em sẽ không thể tiếp tục sống cùng anh và yêu anh tiếp như trước được”.

Tuy nhiên ở phía ngược lại, Đức Triệu lại đồng tình với quan điểm “Ngoại tình lần 1 có thể tha thứ được”. Bản thân Đức Triệu nghĩ rằng anh có thể tha thứ và tiếp tục cuộc sống hôn nhân với đối phương và tìm ra cách giải quyết vấn đề.

“Với anh, anh sẽ luôn đặt con cái lên ưu tiên hàng đầu. Anh sẽ tìm hiểu lý do vì sao. Nếu như em ngoại tình vì em hết yêu anh, thì anh sẽ chấp nhận. Còn nếu em ngoại tình vì anh không hiểu em hay em vô tình gặp được một người hiểu em, thì lý do là ở phía anh. Thì ít nhất, anh muốn sửa chữa những gì là tại anh đã. Sau khi sửa chữa tất cả mọi thứ, anh đã cố tất cả mọi thứ mà em vẫn ngoại tình thì anh sẽ buông bỏ”, con rể Xuân Hinh nói.

Bên cạnh đó, Đức Triệu cũng cho rằng việc một gia đình thiếu vắng người bố, người mẹ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc của con cái trong giai đoạn trưởng thành, phát triển. Con rể Xuân Hình bày tỏ thêm, anh không cho rằng việc cố gắng vì con là “hạnh phúc giả”. Chỉ đơn giản là người lớn cần cố gắng tìm tiếng nói chung, không để gia đình trở nên “tan nát” một cách tiêu cực.

Cặp đôi đã ở bên nhau được 10 năm

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều câu chuyện, quan điểm cá nhân và có cả vô số ý kiến trái chiều. Có người chung quan điểm với Linh Bùi rằng sẽ rất khó để tha thứ, tiếp tục mối quan hệ một cách bình thường nếu như đối phương đã ngoại tình. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tương tự như Đức Triệu rằng sẽ có thể tha thứ, tìm ra nguyên nhân và cùng cố gắng sửa chữa.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chia sẻ 1 xíu bố mình cũng ngoại tình và mẹ phát hiện năm mình 18 tuổi, cả hai sau đó có rất nhiều xung đột. Và bản thân mình vẫn có những tổn thương, nỗi sợ nhất định từ đó. Thế nhưng đồng ý với bạn rằng, trong 1 số câu chuyện có thể nỗ lực gắn kết và đặt cái tôi của mình xuống vì con, bố mẹ hạnh phúc thì con hạnh phúc”.

- “Quan điểm của mình là chỉ ly hôn khi thực sự đôi bên không thể vì nhau và không tôn trọng nhau được nữa. Còn đúng là vẫn có thể tha thứ, tìm ra lỗi và cùng nhau sửa chữa, cho nhau cơ hội để con cái có một gia đình trọn vẹn”.

- “Chồng mình đã ngoại tình và mình không thể yêu lại người đã phản bội mình. Nhưng vì muốn con có một gia đình trọn vẹn nên mình không ly hôn. Thay vào đó, mình coi chồng là 1 người thân, vẫn quan tâm lo lắng, sinh sống như gia đình bình thường nhưng không còn yêu nữa”.

- “Mình thì cũng nghĩ như Linh. Mình hiểu điều Đức nói là vì con cái nhưng thú thực về mặt cảm xúc cá nhân, mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn khi đã có một vết xước”.

Linh Bùi và Đức Triệu (cùng sinh năm 1995) gặp nhau khi cả 2 đi du học ở Mỹ và quyết định hẹn hò ở năm cuối đại học. Trước đó cặp đôi đã đồng hành bên nhau với vị trí bạn thân trong suốt 3 năm. Cuối năm 2022, ái nữ nhà Xuân Hinh và chồng chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới lộng lẫy sau 5 năm yêu nhau.

Trên MXH, cặp đôi thường chia sẻ nội dung xoay quanh thời trang và cuộc sống hàng ngày. Riêng Đức Triệu, anh từng gây chú ý với phong cách hiếm thấy như nhiều lần mặc váy, đi giày cao gót tại các sự kiện. Hiện tại, sau khi chào đón con đầu lòng, cặp đôi chuyển hướng nội dung về gia đình, hôn nhân và cách vợ chồng trẻ dạy dỗ, chăm sóc con cái.