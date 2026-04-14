Thêm 1 cầu thủ mới bị lộ chuyện “bão tim” gái xinh khi đang có bồ, bài "phốt" gây nhiều tranh cãi

Mới đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện bài đăng tố một cầu thủ nhắn tin qua lại với người khác giới khi đang có người yêu. Nhân vật bị nhắc đến là một cầu thủ khác, tạm gọi là V.T. (sinh năm 1996). Người lên tiếng là một cô gái, gọi là P.

Theo chia sẻ của P., cô từng được tài khoản có tick xanh, mang tên và hình ảnh của V.T. thả tim trên nhiều nền tảng đồng thời chủ động nhắn tin trò chuyện vào khoảng vào tháng 6/2024. Điều đáng nói, ở thời điểm này V.T. được cho là đã có bạn gái nhưng chưa công khai tình cảm.

Về phần mình, P. cũng vui vẻ trả lời vì không biết V.T. có người yêu. Cô còn đề nghị cho vé đi xem chàng cầu thủ này thi đấu: “Hôm nào anh đá cho em đi xem với ạ”. Sau đó V.T. cũng cho thật nên cô đã up story.

Cô gái cho biết mình được "bão tim", "bão like" từ tài khoản mang tên cầu thủ V.T. trên Facebook và Instagram

Trong cuộc trò chuyện, cả 2 đối đáp với thái độ thoải mái

Về sau, khi V.T. công khai mối quan hệ với nửa kia, P. mới biết chàng cầu thủ nhắn tin cho mình khi vẫn đang có người yêu. Được biết, bạn gái của nam cầu thủ sinh năm 1993, hơn anh 3 tuổi và cả hai đã hẹn hò từ năm 2023.

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt.

Một bên cho rằng hành động của V.T. là không phù hợp, bởi việc gây ấn tượng bằng “bão like” hay trò chuyện với người khác giới khi đã có người yêu dễ gây hiểu lầm và thiếu tôn trọng đối phương.

“Không ai cấm quen biết hay nói chuyện, nhưng đã có người yêu rồi thì nên rõ ràng. Làm vậy là thiếu tôn trọng người bên cạnh, không tán tỉnh người này thì cũng tán tỉnh người khác nên người ta đăng lên cảnh báo. Muốn người không biết trừ khi không làm” - một cư dân mạng bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, luồng ý kiến còn lại lại đặt vấn đề về phía P., cho rằng việc công khai câu chuyện ở thời điểm này là chưa hợp lý, nhất là khi chính cô cũng từng thoải mái trò chuyện qua lại.

Về phần mình, P. cho biết thời điểm đó cô chỉ thấy được một cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhắn tin, không biết người đó đã có người yêu, thì thích và trả lời tin nhắn.

Nhưng sự việc liên quan đến cầu thủ V.T không dừng lại ở đó. Ngay dưới bài viết của P., một số người cũng xác nhận đã nhận được tin nhắn, được cho là của V.T. Tuy nhiên đến tận bây giờ người này vẫn không phản hồi tin nhắn.

Một người khác xác nhận cũng nhận được tin nhắn được cho là của V.T.

Hiện tại cả V.T. và người yêu chưa có bất cứ phản hồi nào về sự việc này. Trong khi đó cư dân mạng vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao, lượng người xem bài đăng tăng nhanh.