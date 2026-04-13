Chê lương bèo, nữ nhân viên thản nhiên ngủ nướng 5 tiếng ở công ty để "dạy" sếp bài học: "Tiền nào của nấy!"

Chuyện lương thưởng từ lâu đã là "vùng nhạy cảm", là chủ đề muôn thuở trong những buổi cà phê trưa của hội chị em văn phòng. Ai đi làm mà chẳng mong nhận được thù lao xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Thế nhưng, khi cảm thấy mình đang bị trả lương quá thấp, mỗi người lại có một cách phản ứng khác nhau. Người cam chịu làm tiếp, người thẳng thắn đàm phán với sếp, người thì nộp đơn xin nghỉ việc để tìm bến đỗ mới.

Thế nhưng, dạo gần đây, mạng xã hội đất nước tỷ dân lại đang "rần rần" truyền tay nhau một pha xử lý đi vào lòng đất của một nữ nhân viên văn phòng tại miền Trung Trung Quốc. Không đàm phán, không nghỉ việc, cô gái này chọn cách "trả thù" sếp bằng việc... lăn ra ngủ một giấc dài 5 tiếng đồng hồ ngay trong giờ làm việc. Diễn biến câu chuyện sau đó mới thực sự là một bộ phim hài kịch xen lẫn cả những phút giây thót tim, khiến cộng đồng mạng từ chỗ tò mò chuyển sang "cạn lời".

"Tiền nào của nấy" - Lời tuyên chiến đầy ngang trái

Theo truyền thông đưa tin, sự việc hy hữu này xảy ra tại một công ty ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nữ nhân viên (giấu tên) đã lên mạng vừa khóc nức nở vừa quay video than thở về việc mình bị sếp chèn ép, đối xử bất công và đặc biệt là mức lương nhận được quá thấp so với kỳ vọng.

Sự bất mãn tích tụ ngày qua ngày đã khiến cô nảy sinh một suy nghĩ khá táo bạo và có phần... bốc đồng. Để dằn mặt công ty, cô quyết định áp dụng triệt để triết lý "tiền nào của nấy". Lương trả thấp thì cô sẽ cống hiến ít lại. Và cách "cống hiến ít lại" của cô chính là gục mặt xuống bàn làm việc và đánh một giấc say sưa kéo dài tận 5 tiếng đồng hồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Trong video thanh minh của mình, cô gái vẫn quả quyết với thái độ đầy thách thức rằng mình sẽ không bao giờ tự nộp đơn xin nghỉ việc. Cô muốn ở lại để sếp phải tự thấm thía chân lý rằng ông ta chỉ có thể nhận được giá trị công việc tương đương với số tiền còm cõi mà ông ta đã bỏ ra để thuê cô.

Miếng sô-cô-la "định mệnh" và cơn thịnh nộ của sếp

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở giấc ngủ 5 tiếng, có lẽ đây chỉ là một vụ nhân viên lười biếng thông thường. Nhưng "drama" thực sự bùng nổ vào khoảnh khắc cô gái tỉnh giấc. Sau nửa ngày trời ngủ vùi, cô nàng cảm thấy đói bụng. Nhìn quanh quất, cô thấy trên bàn của sếp có một phong sô-cô-la trông khá hấp dẫn. Mắt trước mắt sau, cô đã "tiện tay" lấy luôn thanh sô-cô-la đó để nhâm nhi lót dạ.

Ngờ đâu, miếng ăn lại là miếng tồi tàn. Vị sếp của cô không để phong sô-cô-la trên bàn để ăn vặt cho vui. Ông thực chất mắc chứng hạ đường huyết (glucopenia). Thanh sô-cô-la đó chính là "phao cứu sinh" ông cất sẵn để bổ sung lượng đường khẩn cấp những lúc cơ thể có dấu hiệu tụt đường, hoa mắt chóng mặt. Vừa lúc sếp lên cơn hạ đường huyết, vội vã đi tìm kẹo thì ôi thôi, nó đã nằm gọn trong bụng cô nhân viên vừa thức dậy sau giấc ngủ 5 tiếng.

Kết quả là sếp của cô suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại văn phòng vì không được cấp cứu kịp thời. Quá phẫn nộ trước hành động ngang ngược của nhân viên, vị sếp đã nổi trận lôi đình. Trong đoạn video khóc lóc, cô gái kể lại rằng sếp đã mắng té tát, nói cô có ý định "giết người" và đe dọa sẽ sa thải cô ngay lập tức. Đứng trước nguy cơ mất việc, cô gái vẫn khăng khăng cho rằng những người chỉ trích mình trên mạng hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ của những người lao động nghèo, ngày ngày phải đối mặt với áp lực đồng lương eo hẹp.

Cộng đồng mạng "quay xe": Lần đầu tiên phải bênh vực sếp!

Thông thường, trong những câu chuyện xung đột giữa người lao động và giới chủ, dư luận thường có xu hướng bênh vực phía nhân viên "thấp cổ bé họng". Nhưng với trường hợp này, dân tình đã đồng loạt "quay xe". Dưới phần bình luận của đoạn video, thay vì những lời an ủi, nữ nhân viên lại nhận về vô số "gạch đá" từ cư dân mạng.

Đa số mọi người đều cho rằng dù lương có thấp đến mấy, việc ngủ 5 tiếng trong giờ làm là một thái độ làm việc cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, không một vị sếp nào trên đời này có thể dung túng cho một nhân viên như vậy. Một người dùng mạng làm phép tính nhẩm cực gắt: "Luật lao động quy định làm 8 tiếng một ngày. Trừ đi 5 tiếng ngủ trưa, cộng thêm thời gian ăn uống, đi vệ sinh, vậy tính ra cô ngồi làm việc chưa đầy 2 tiếng à?". Một bình luận khác thì mỉa mai đầy hài hước: "Lần sau ngủ nhớ đặt báo thức nhé em gái, kẻo lại lỡ mất giờ tan làm". Thậm chí, nhiều người còn thốt lên rằng: "Trời ơi, không ngờ có một ngày tôi lại đứng về phe của sếp".

Câu chuyện "dở khóc dở cười" này không chỉ là một mẩu tin giải trí mà còn là một bài học sâu sắc về văn hóa công sở. Mức lương không như ý là chuyện rất bình thường trong sự nghiệp của mỗi người. Nhưng cách chúng ta đối mặt và giải quyết vấn đề mới nói lên giá trị của bản thân. Thay vì nằm ườn ra ngủ để trả đũa một cách trẻ con và làm ảnh hưởng đến sức khỏe người khác, việc thẳng thắn đề xuất tăng lương hoặc mạnh dạn tìm kiếm một cơ hội mới tốt hơn có lẽ sẽ là nước đi trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Nhân tiện, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, một giấc ngủ trưa lý tưởng ở văn phòng chỉ nên kéo dài không quá 30 phút. Ngủ quá nhiều không chỉ khiến bạn đối mặt với nguy cơ mất việc, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và gan nhiễm mỡ đấy nhé hội chị em công sở!