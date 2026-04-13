Hạt Dẻ so với Lọ Lem: Càng ngày càng khác biệt

Giữa dàn gái xinh thế hệ mới, Lọ Lem - Hạt Dẻ vẫn luôn giữ được sức hút riêng, không chỉ bởi xuất phát điểm là con gái MC Quyền Linh mà còn nhờ ngoại hình nổi bật, sự cá tính khó trộn lẫn.

Mới đây, loạt ảnh của Hạt Dẻ tiếp tục khiến netizen chú ý khi sở hữu diện mạo ngày càng trưởng thành. Đặc biệt, phong cách trang điểm và ăn mặc của con gái MC Quyền Linh có sự thay đổi rõ rệt. Cô bạn nhấn vào đôi mắt sâu, hàng mi dày và chân mày sắc nét, giúp tổng thể gương mặt mang hơi hướng phương Tây rõ hơn.

Hình ảnh mới nhất của Lọ Lem (Ảnh: IGNV)

Đây cũng là lý do mà trên MXH gần đây có nhiều thảo luận liên quan đến nhan sắc Hạt Dẻ. Nhiều người còn nhận thấy sự khác biệt giữa Hạt Dẻ và chị gái - Lọ Lem. Nếu Lọ Lem gắn với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo chuẩn “nàng thơ” thì Hạt Dẻ lại đang dần tạo dấu ấn bằng một màu sắc cá tính, sắc sảo và có phần “Tây” hơn.

“Dẻ kiểu xinh Tây ý, còn Lọ Lem là luôn là kiểu Hàn”, “Nhìn bạn này Tây Tây, cá tính; bạn còn lại dịu dàng, nét Á Đông”, “Hạt Dẻ xinh kiểu nét sang sang ý”, “Nét của Hạt Dẻ kiểu đặc trưng, không đại trà”, “Hạt Dẻ dạo này đổi kiểu make up tôn nét kinh khủng”, “2 chị em ai cũng xinh thật sự. Mà bé Hạt Dẻ siêu đúng gu mình luôn”, “Bé này đẹp nhất là cặp mắt luôn á, kiểu mắt sâu hơi Tây Tây, lông mi dài rậm, lông mày sắc nét nên bé makeup kiểu Tây là quá chuẩn rồi”, “Hạt Dẻ kiểu cá tính, gây ấn tượng mạnh hơn, Lọ Lem vẫn xinh nhưng không phải gu mình”, “Tui thích Hạt Dẻ, vibe năng động hài hước”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Các bài đăng thảo luận về nhan sắc của Hạt Dẻ gần đây (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, thay vì đặt hai chị em lên bàn cân hơn - kém, cư dân mạng lựa chọn nhìn nhận đây là hai phong cách khác nhau. Bởi lẽ cả Lọ Lem và Hạt Dẻ mỗi người lại có một sức hút riêng, “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”.

Hạt Dẻ và Lọ Lem

Hạt Dẻ có tên đầy đủ là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, hiện đang học THPT tại một trường quốc tế tại TP.HCM. Cô bạn quen mặt với cộng đồng mạng nhờ ngoại hình sáng, gương mặt thanh tú và phong cách năng động.

Bên cạnh việc học tập, Hạt Dẻ còn thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác như hội họa, âm nhạc và thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Cô bạn được gia đình tạo điều kiện phát triển toàn diện và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp bản thân ngày càng năng động, tự tin.

Hạt Dẻ được nhận xét là xinh đẹp kiểu cá tính, sắc sảo

Lọ Lem có tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006. Sau khi học xong THPT, cô bạn từng trúng tuyển vào Đại học Mỹ thuật London (Anh), nơi đào tạo hàng đầu về mỹ thuật, thời trang và nghệ thuật. Tuy vậy, cô không lựa chọn con đường du học mà quyết định trở thành sinh viên Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh.

Ngoài việc học, Lọ Lem còn hoạt động trong lĩnh vực KOL quảng cáo. Tính đến hiện tại, dù xuất hiện nhiều hơn trước công chúng hay cùng bố mẹ tham gia các sự kiện giải trí nhưng Lọ Lem vẫn chưa có ý định lấn sân vào showbiz. Ái nữ nhà MC Quyền Linh vẫn đang theo đuổi những đam mê riêng của bản thân và được tự do làm những gì mình thích.

Lọ Lem xinh xắn kiểu nàng thơ, nhẹ nhàng

Được bố mẹ tạo điều kiện phát triển nên cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều có nhiều tài lẻ, rèn luyện nhiều kỹ năng. Trong đó khả năng tiếng Anh lưu loát cũng là điểm cộng đáng chú ý của Lọ Lem và Hạt Dẻ. Quyền Linh từng chia sẻ rằng con gái chính là “thông dịch viên” mỗi khi anh cần giao tiếp bằng tiếng Anh.