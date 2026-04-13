Tất tần tật về xu hướng "cao hộp sọ" ở Trung Quốc: Hậu quả sau màn bơm "xi măng xương", tiêm chất làm đầy lên da đầu

Nếu như trước đây, tiêu chuẩn cái đẹp trên mạng xã hội Trung Quốc từng xoay vòng với những từ khóa quen thuộc như mặt V-line, mũi cao, mắt to, tai yêu tinh đến “chân truyện tranh” hay “eo A4” lên ngôi, thì dạo gần đây, một “chuẩn đẹp” mới đang âm thầm leo thang thành xu hướng đó là: Cao hộp sọ (hoặc hộp sọ cao).

Phương pháp làm đẹp vừa nghe đã thấy rợn người, vì sao lại đổ xô nhau đi độ "đỉnh đầu cao"?

Không còn là câu chuyện của đường nét khuôn mặt, trend lần này nhắm thẳng vào… phần đỉnh đầu - thứ vốn được xem là yếu khó can thiệp nhất. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, từ những video so sánh “đỉnh đầu cao - đỉnh đầu thấp”, mạng xã hội Trung Quốc đã biến “hộp sọ cao” thành một tiêu chí thẩm mỹ mới, thậm chí được đưa vào “checklist ngoại hình” của không ít người trẻ. Các video hướng dẫn làm đẹp chỉ ra rằng, nếu phần đỉnh đầu cao và trán thoáng, mái tóc sẽ tạo hiệu ứng “ôm mặt”, từ đó khiến gương mặt trông nhỏ hơn, thanh thoát hơn, đặc biệt là khi chụp ảnh. Công thức “đỉnh đầu cao = mặt nhỏ” nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt mẹo như kẹp độn tóc, xịt phồng chân tóc, thay đổi kiểu buộc tóc…

Xu hướng làm đẹp hot ở trung quốc, có tên là Cao hộp sọ. Được hiểu đơn giản là phương pháp can thiệp phẩm mỹ, tác động vào hộp sọ, các phần xung quanh của hộp sọ để làm cao lên. Ảnh: Xiaohongshu.

Nhưng cũng giống như nhiều trào lưu thẩm mỹ khác, khi tiêu chuẩn bị đẩy lên quá mức, những giải pháp tạm thời dần không còn đủ. Và thế là, một bước chuyển đáng lo ngại đã xảy ra: từ make-up, tạo kiểu tóc sang can thiệp thẩm mỹ thật sự.

Các thẩm mỹ viện tung ra loạt hình ảnh trước - sau với sự khác biệt rõ rệt, kèm theo những lời khẳng định chắc nịch như “giải pháp cứu cánh cho khuôn mặt to” hay “nâng đỉnh đầu một lần hiệu quả hơn nhiều lần nâng mặt”. Thậm chí, có nơi còn chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người nổi tiếng để minh họa cho “chuẩn hộp sọ cao”, tạo cảm giác đây là xu hướng được các gương mặt đình đám theo đuổi.

Kéo theo đó là trào lưu đi can thiệp thẩm mỹ để có đỉnh đầu cao "nở rộ".

Theo tìm hiểu, ở mức nhẹ và cũng phổ biến nhất là tiêm chất làm đầy trực tiếp vào vùng đỉnh đầu, chủ yếu sử dụng hyaluronic acid (HA) để tạo hiệu ứng nâng cao tức thì, giúp phần tóc phía trên trông phồng và khuôn mặt có cảm giác nhỏ gọn hơn.

Tuy nhiên, khi nhu cầu “đẹp chuẩn” bị đẩy lên cao hơn, nhiều người không còn dừng ở các phương pháp tạm thời mà chuyển sang những can thiệp mang tính phẫu thuật. Các ca “độn hộp sọ” bắt đầu xuất hiện, với quy trình rạch da đầu khoảng 3-6 cm, sau đó tách màng xương và đưa vật liệu vào bên dưới để nâng phần đỉnh lên theo hình dáng mong muốn. Đi cùng với đó là hàng loạt vật liệu được giới thiệu như “giải pháp công nghệ cao”, bao gồm PEEK - một dạng vật liệu cấy ghép in 3D có thể thiết kế theo cấu trúc xương từng người, tấm titan dùng để cố định, hoặc thậm chí xương tự thân được lấy và ghép lại. Đáng lo ngại nhất trong số này là việc sử dụng “xi măng xương” (bone cement) - một loại chất kết dính vốn chỉ dùng trong phẫu thuật chỉnh hình để cố định khớp. Việc đưa loại vật liệu này vào các ca thẩm mỹ hộp sọ không chỉ nằm ngoài chỉ định y khoa thông thường mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa thể kiểm soát, đặc biệt khi nó được quảng bá như một lựa chọn “hiệu quả nhanh, form đẹp rõ rệt” trên mạng xã hội.

Tiêm chất làm đầy trực tiếp lên da đầu.

Hoặc PEEK - một dạng vật liệu cấy ghép in 3D.

Trên thực tế, xu hướng này đã xuất hiện "âm thầm" trong giới thẩm mỹ Trung Quốc khoảng vài năm trở lại đây song thời gian này mới thực sự hot. Nhiều blogger làm đẹp đua nhau đi can thiệp thẩm mỹ vì không muốn nằm ngoài trend và cũng mong muốn có một gương mặt trông nhỏ hơn như lời quảng cáo.

Cô gái chi hơn 800 triệu để bơm "xi măng xương" vào đầu, người biến chứng rụng tóc: Chuyên gia nói gì?

Gần đây nhất là trường hợp của một phụ nữ 30 tuổi ở Giang Tô, Trung Quốc. Theo tờ QQ đưa tin, chỉ để có “form đầu hoàn hảo”, cô sẵn sàng chi tới 180.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) để thực hiện phẫu thuật bơm "xi măng xương" vào hộp sọ. Quy trình không hề đơn giản: Bác sĩ rạch một đường khoảng 3 cm trên da đầu, dùng máy khoan tạo nhiều lỗ nhỏ trên xương, sau đó nhanh chóng bơm vật liệu vào và tạo hình trước khi nó đông lại. Cuối cùng, da đầu được cố định bằng các ghim kim loại thay vì khâu chỉ.

Chỉ 20 phút sau ca mổ, cô xuất hiện với đầu quấn băng và khẳng định “vì đẹp nên không hối hận”. Hình ảnh trước - sau cho thấy phần đỉnh đầu cao hơn rõ rệt. Tuy nhiên, điều đáng nói là chưa đầy nửa năm sau, cô tiếp tục quay lại để làm lần hai vì “chưa đủ hoàn hảo”. Lần này, biến chứng xuất hiện gần như ngay lập tức. Theo đó, chỉ một ngày sau phẫu thuật, vết mổ chảy máu, buộc cô phải quay lại bệnh viện xử lý. Dù vậy, cô vẫn xem đây chỉ là một “sự cố nhỏ”.

Cô gái này đã 2 lần bơm "xi măng xương" vào đầu.

Hình ảnh trước đó của người đẹp này và Angelababy.

Nếu như trường hợp trên cho thấy mức độ “chịu chi” và chấp nhận rủi ro, thì nhiều câu chuyện khác lại phơi bày hậu quả rõ ràng hơn.

Một beauty blogger sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Douyin khiến cộng đồng mạng sốc khi đăng video tháo băng đô, để lộ mảng hói lớn trên đỉnh đầu sau khi tiêm nâng đỉnh. Theo chia sẻ, ban đầu cô chỉ cảm thấy da đầu hơi đỏ, ngứa và xuất hiện vảy trắng, nhưng nghĩ đó là phản ứng bình thường sau khi làm thẩm mỹ nên không quá lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một tháng, tóc bắt đầu rụng thành từng mảng, vùng hói ngày càng lan rộng và gần như không thể che giấu. “ Có lẽ trong 3-6 tháng tới tôi sẽ phải sống như thế này, nó giống như một cơn ác mộng”, cô nói trong nước mắt, đồng thời thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái tự trách và hối hận kéo dài.

Một beauty blogger sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Douyinbị hói đầu sau khi tiêm chất làm đầy.

Không phải trường hợp cá biệt, một blogger khác cho biết đã tiêm tới 40-50 ống hyaluronic acid vào đỉnh đầu với kỳ vọng đạt được “form đầu cao hoàn hảo”, nhưng sau đó cũng gặp tình trạng hói từng mảng. Nhiều người khác chia sẻ các triệu chứng tương tự: da đầu tê, ngứa, thậm chí chóng mặt, tóc rụng không kiểm soát. Có người sau điều trị chỉ mọc lại một phần, phần còn lại buộc phải dùng tóc xung quanh để che phủ, ảnh hưởng rõ rệt đến ngoại hình lẫn tâm lý.

Dẫn thông tin từ QQ, các chuyên gia cho biết tình trạng này không phải ngẫu nhiên. Ông Hồ Chí Kỳ - Phó Chủ tịch Phân hội Bác sĩ Thẩm mỹ và Tạo hình thuộc Hiệp hội Bác sĩ Trung Quốc, đồng thời là Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Bệnh viện Nam Phương (Đại học Y khoa Nam Phương) phân tích rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tiêm lượng lớn chất làm đầy vào đỉnh đầu. Khi áp lực dưới da tăng cao, vùng da đầu bị căng quá mức sẽ dẫn đến thiếu máu cục bộ , khiến nang tóc không được cung cấp đủ dinh dưỡng, rơi vào trạng thái “ngủ” và gây rụng tóc. “Thực chất là da đầu bị ‘đội’ lên quá căng, dẫn đến thiếu máu. Khi đã thiếu máu thì sẽ rụng tóc, nặng hơn thậm chí có thể dẫn đến hoại tử”, ông nhấn mạnh.

Ở góc độ điều trị, Lưu Duy Đạt - bác sĩ trưởng tại Viện Da liễu Nam Kinh (thuộc Viện Khoa học Y học Trung Quốc) cho biết khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào việc nang tóc có bị tổn thương hay không. Nếu vùng da chưa hình thành sẹo, tóc vẫn có thể mọc lại thông qua điều trị bằng thuốc, chiếu ánh sáng hoặc kích thích tái sinh. Ngược lại, nếu đã hình thành sẹo, người bệnh có thể phải can thiệp sâu hơn như phẫu thuật, cấy tóc hoặc ghép nang tóc, và nguy cơ rụng tóc vĩnh viễn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đặc biệt, việc sử dụng “xi măng xương” (bone cement) trong các ca nâng hộp sọ đang khiến giới chuyên môn lo ngại. Đây là vật liệu thuộc nhóm thiết bị y tế có kiểm soát nghiêm ngặt, vốn chỉ được sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình để cố định khớp, hoàn toàn không được phê duyệt cho mục đích thẩm mỹ. Theo các bác sĩ, việc đưa loại vật liệu này vào hộp sọ không chỉ nằm ngoài chỉ định y khoa mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài chưa thể lường trước. Thực tế, nhiều bệnh viện chính quy đã khẳng định không áp dụng phương pháp này, song trên mạng xã hội, các nội dung quảng bá vẫn xuất hiện dày đặc, đánh vào tâm lý muốn “đẹp nhanh” của người trẻ.

Từ những ca biến chứng thực tế, các chuyên gia khuyến cáo nếu sau khi thực hiện xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau, sưng, ngứa hoặc khó chịu, cần xử lý càng sớm càng tốt. Với chất làm đầy như hyaluronic acid, cần tiến hành hòa tan kịp thời; với các vật liệu khác, cần được lấy ra càng sớm càng tốt để tránh tổn thương lan rộng.

Nguồn: Douyin, QQ.