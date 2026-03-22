Hạt Dẻ đã tìm đúng “hệ điều hành”, biết thế nào là aura idol rồi đó!

Mới đây, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, SN 2008) - con gái út của MC Quyền Linh khiến cả TikTok xôn xao khi tung bộ ảnh mới với diện mạo cực cuốn hút. Cô bạn chỉ đăng hình, không kèm thêm bất kỳ caption nào nhưng thu hút đến gần 1 triệu lượt xem vì visual ngày càng thăng hạng. Đặc biệt, một tấm ảnh chụp cùng chị gái Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) cũng trở nên “bùng nổ” vì cả 2 đều đẹp đến mức netizen phải trầm trồ.

Nhiều người nhận xét, Hạt Dẻ bắt đầu tìm được đúng “hệ điều hành” của mình khi theo đuổi phong cách cá tính, sắc sảo. Con gái út MC Quyền Linh diện một bộ trang phục ôm body, khoe trọn ưu điểm từ gương mặt đến vóc dáng. Bên cạnh đó, cách mà Hạt Dẻ phối đồ cũng như makeup liên tục được dân tình khen ngợi vì phát ra “aura idol” (từ tiếng lóng để mô tả độ ngầu của ai đó trên mạng xã hội).

Hạt Dẻ cực peak trong loạt ảnh mới

Tấm ảnh Hạt Dẻ chụp chung với Lọ Lem khiến cả cõi mạng "bùng nổ" vì visual của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh

Đáng chú ý, mái tóc của Hạt Dẻ cũng trở thành tâm điểm bàn tán khi ngày càng dày và dài. Cô bạn chia sẻ dưới bình luận rằng đã nuôi tóc vài năm nay. Điều này khiến netizen đua nhau “xin vía” tóc đẹp. Ngoài ra, bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chuyện làm đẹp, Hạt Dẻ cũng đều thân thiện trả lời, càng nhận được thêm nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng.

Mái tóc của Hạt Dẻ được nhiều người "xin vía"

"Aura idol" là đây chứ đâu!

Một số bình luận bày tỏ, Hạt Dẻ ngày càng xinh và cuốn hút. So với chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ có một vẻ đẹp riêng, có phần cá tính hơn. Càng lớn, Hạt Dẻ càng phát huy khả năng phối đồ, tìm trang phục phù hợp với bản thân. Cũng chính vì vậy mà những lần xuất hiện gần đây, lần nào Hạt Dẻ cũng “gây sốc” vì diện mạo xinh đẹp, ai nhìn cũng phải khen.

Loạt bình luận của cư dân mạng:

- “Xinh sốc luôn đó Hạt Dẻ ơi, càng lớn càng xinh”.

- “Đẹp quá vậy trời, gu tui!”.

- “Mê visual bạn này lâu lắm rồi, giờ ngày càng thấy aura phát sáng”.

- “Thích sự slay, cá tính của Hạt Dẻ. Style này cũng rất hợp với em, phát huy nha”.

- “Sao có thể xinh như này được??? Mê quá Hạt Dẻ ơi”.

- “Tui là con gái mà tui nhìn còn mê, yêu cổ quá đi”.

Hiện tại, Hạt Dẻ đang bước vào những năm cuối cấp Trung học phổ thông. Ở tuổi sắp tròn 18, Hạt Dẻ có nhiều thay đổi về ngoại hình nhưng vẫn luôn tạo được ấn tượng với thành tích học tập, năng khiếu cũng như cách ứng xử lễ phép, ngoan ngoãn.

Nhìn góc nào cũng mê!

Bên cạnh việc học, Hạt Dẻ còn có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Cô bạn thường xuyên luyện tập, tham gia một số giải đấu cũng như hoạt động ngoại khóa của trường, giúp bản thân ngày càng năng động, tự tin.

Ngoài ra, một điều mà khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Hạt Dẻ chính là khả năng nói tiếng Anh lưu loát, ngữ điệu tự nhiên. MC Quyền Linh từng chia sẻ, Hạt Dẻ chính là "thông dịch viên" của anh mỗi khi cần giao tiếp bằng tiếng Anh.