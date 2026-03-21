Khách Tây đi nối mi ở Hà Nội chụp ảnh feedback dịch vụ, 1 năm sau quay lại phát hiện "thân phận mới" của mình

Mới đây, đoạn clip một du khách người nước ngoài đến Hà Nội để du lịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng VIệt Nam. Bởi lẽ, cô nàng này khi đi tới một tiệm làm mi, bỗng nhận ra hình ảnh của mình được xuất hiện trên bảng quảng cáo. Chưa từng nghĩ tới trường hợp này nên cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại, thể hiện sự bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Theo cô gái chia sẻ trong đoạn clip, tiệm làm mi này là nơi mà cô đã từng ghé khi đến Hà Nội vào 1 năm trước. Lần này quay lại, không ngờ lại bắt gặp chính hình ảnh của mình ở đây. Điều này khiến du khách nước ngoài hóm hỉnh, nửa đùa nửa thật viết: “Tiền bản quyền của tôi đâu”.

Trong đoạn clip, du khách nước ngoài chia sẻ đã từng làm mi ở tiệm cách đây 1 năm trước (Nguồn:: @cherrie xo)

Song khi đoạn clip viral trên MXH, cư dân mạng Việt Nam đã để lại nhiều bình luận giải thích thêm cho cô gái này. Nhiều người bày tỏ, do cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút nên tiệm sử dụng hình ảnh để treo lên như một cách “feedback” dịch vụ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thay mặt cửa hàng, gửi lời xin lỗi nếu như làm vị khách này không hài lòng vì việc dùng hình ảnh chưa xin phép.

Tuy nhiên, đáp lại các bình luận, du khách nước ngoài đều rất vui vẻ. Cô cho biết bản thân chỉ cảm thấy bất ngờ xen lẫn một chút hài hước. Ngoài ra, vị khách này cũng bày tỏ rằng điều này khá thú vị và cô rất yêu thích những điểm đến tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cô gái vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ khi mình được làm mẫu "bất đắc dĩ"

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chào mừng bạn đến với Việt Nam”.

- “Đừng lo nhé, họ chỉ là thấy bạn đẹp và phù hợp nên đăng ảnh như một cách khoe về tay nghề thôi”.

- “Vì bạn sở hữu nhan sắc xinh đẹp đó, chúc bạn du lịch thật vui ở đất nước tôi”.

- “Mong bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị tại Hà Nội nha”.

Ở Việt Nam, ra đường bắt gặp hình ảnh cầu thủ Messi trên một cửa hàng chụp ảnh thẻ hay một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng ở quán ăn được cho là điều khá bình thường. Bởi nhiều người quan niệm, việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để “minh họa” vừa tạo ra tiếng cười trên MXH, vừa thêm sự thu hút chú ý cho tiệm.

Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ chỉ nên vui thôi đừng vui quá. Bởi đằng sau sự vui nhộn, hành vi này có thể vi phạm quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của cá nhân mà không được sự cho phép.