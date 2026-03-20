Khách Tây đến Việt Nam tham quan "ngôi làng người tí hon" dưới chân đèo ở Đà Lạt

Những câu chuyện về người tí hon - trong những ngôi làng như trong cổ tích vẫn nhận về nhiều sự quan tâm. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, một du khách người nước ngoài có tên Miroslava Vilkova đăng tải clip đi uống trà, ăn bánh.

Song, thu hút hơn 1 triệu lượt xem vì nhân viên phục vụ là một người phụ nữ tí hon - cao khoảng 1m1, với phong cách đưa du khách như lạc vào trong câu chuyện cổ tích - nhờ không gian, đồ decor,...

Clip: Khách du lịch thích thú ghi lại trải nghiệm gặp người phục vụ tí hon. Nguồn: Miroslava Vilkova

Miroslava Vilkova chia sẻ, tạm dịch: " Chỉ có ở Việt Nam. Thế giới cổ tích của người Hobbit (một chủng tộc hư cấu trong tác phẩm của J.R.R. Tolkien, nổi tiếng với vóc dáng nhỏ bé, chỉ cao khoảng một nửa con người bình thường (khoảng 1-1,2m). Ngoài đời thực, biệt danh này được dùng để gọi Homo floresiensis, một loài người cổ nhỏ bé từng sống trên đảo Flores, Indonesia cách đây khoảng - pv)".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi vị khách người nước ngoài này ghim địa chỉ tại Đà Lạt. Từ đó, nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin và không khỏi bất ngờ khi phát hiện nơi đây thực sự tồn tại một “ngôi làng người tí hon” ngoài đời.

Dưới phần bình luận, không ít người cho biết đã từng ghé thăm và dành nhiều thiện cảm cho trải nghiệm này, khi vừa mới lạ vừa mang lại cảm giác dễ thương, gần gũi. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đánh giá cao cách làm du lịch sáng tạo, khi khéo léo biến sự khác biệt về ngoại hình thành một điểm nhấn riêng, góp phần tạo nên sức hút cho mô hình này.

Người phục vụ tí hon và thân thiện.

Một cư dân mạng để lại bình luận: "Ôi trời đất ơi, họ đã làm 1 điều mà k ai có thể lường trước, quá đỉnh".

Trên thực tế, đây là một trong những “cư dân” đang sinh sống và làm việc tại GOD Valley (hay còn gọi là Thung lũng các vị thần) - khu du lịch rộng khoảng 6ha nằm dưới chân đèo Tà Nung (nay thuộc phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cách trung tâm thành phố khoảng 17km.

Nơi đây được xây dựng dựa trên cảm hứng từ thế giới giả tưởng, với những ngôi nhà mái cỏ thấp, mô hình khổng lồ 3D kết hợp cơ khí cử động, nằm giữa rừng thông.

Nơi đây nổi tiếng với các bức tượng con thú được chạm khắc tỉ mỉ, sống động nhờ sự kết hợp giữa công nghệ 3D và chuyển động cơ khí, mang đến trải nghiệm độc đáo chưa từng có. Ảnh: GOD Valley.

Và, đặc biệt là sự góp mặt của những người tí hon trong vai trò “diễn viên” tương tác với du khách.

Hiện tại, ngôi làng là “mái nhà” của khoảng 10 người tí hon đến từ nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng (trước là Quảng Nam), Đắk Lắk… Trong đó có những trường hợp đặc biệt như ba chị em Hằng - Hiền - Lợi, đều cao chưa tới 1 mét, và đều gần 30 hoặc trên 30 tuổi. Trong clip với du khách Tây nêu trên là chị Tình, 37 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,19 m.

Họ làm các công việc như giao lưu, chụp ảnh cùng khách và chăm sóc thú cưng,...

Các "diễn viên" tí hon.

Chị Tình đang chăm sóc cho các loại hoa trong khu vườn. Ảnh: GOD Valley

Các thành viên trong ngôi làng này cũng lập nên kênh TikTok riêng có tên Hobbit, hiện đã thu về gần 150N follower, chuyên chia sẻ khung cảnh trong làng, bắt trend, quay clip chung,....

Phía dưới các clip của Hobbit, bên cạnh netizen Việt Nam thì còn có rất nhiều bình luận của du khách nước ngoài. Nhiều người còn tưởng đây là khung cảnh trong AI, vì vừa độc lạ, vừa bắt mắt.

(Tổng hợp)