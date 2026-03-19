Khách Việt sang Trung Quốc va phải bản fake của Kim Seon Ho: Hành động của cả 2 sau đó khiến 1,5 triệu sửng sốt

Các chia sẻ, trải nghiệm khi đi du lịch nước ngoài luôn có giá trị với nhiều người để họ có thể thử khi có cơ hội. Một trong những dịch vụ được quan tâm gần đây là thuê bạn trai theo ngày khi đi chơi ở Trung Quốc. Người thường review dịch vụ này là Nguyễn Hồng Hạnh (sinh năm 1997, tại Hà Nội) - người mẫu, TikToker có 367k người theo dõi.

Trong các clip về bạn trai thuê theo ngày của Hồng Hạnh, một anh chàng khá nổi bật là Chen, sinh năm 2004, cao 1m8. Điều khiến dân tình chú ý là ngoại hình của anh chàng được nhận xét có nhiều nét giống với Kim Seon Ho - nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với những tựa phim như Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không?, Hometown Cha-Cha-Cha, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (vai khách mời),...

Chen là một trong số người được Hồng Hạnh book từ khi mới bắt đầu review dịch vụ. Vì vậy đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Chen từng làm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc), sau đó chuyển đến Bắc Kinh nên trong lần này, Hồng Hạnh đã liên lạc để Chen bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đi chơi cùng mình.

Gương mặt của Chen có nhiều nét tương đồng với Kim Seon Ho (Ảnh chụp màn hình)

Về chi phí, tiền vé máy bay được một người chị của Hồng Hạnh chi trả, Hạnh cũng không mất phí booking dịch vụ với Chen nhưng cô trả các khoản chi phí trong suốt buổi đi chơi ở Disneyland Thượng Hải.

Trong chuyến đi, cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật, thoải mái như nắm tay, thơm má, thả thính lẫn nhau khá dễ thương.

Những hành động thân thiết này khiến cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, liên tục để lại bình luận hài hước xoay quanh trải nghiệm đi chơi mà có bạn trai đẹp như Kim Seon Ho đồng hành.

“Giống Kim Seon Ho quá”, “Thấy bạn này đẹp trai nhất trong series của Hạnh nha”, “Khúc thơm má xem vui vậy? Kim Seon Ho fake nhưng thể là dịch luôn được tiếng yêu rồi đó!”, “Lúc thơm má dễ thương nha”, “Ôi sao giống Kim Seon Ho dữ vậy. Thuê có mắc không mấy bà?”,... là bình luận từ cư dân mạng.

Ngược lại, một số người cũng nhắc nhở rằng dù vui đến mấy cũng cần chú ý đến rủi ro nhất định khi sử dụng các dịch vụ. Bởi lẽ với các bạn nữ khi đi du lịch nước ngoài, việc cẩn trọng, giữ an toàn cá nhân và chủ động trong mọi tình huống vẫn là điều được đặt lên hàng đầu.

Trước đó Hồng Hạnh từng nhiều lần review dịch vụ thuê bạn trai theo ngày ở nhiều thành phố Trung Quốc như Thanh Đảo, Hàng Châu, Quảng Châu, Thành Đô,... Từ chi phí, cách ứng xử của đối phương đều được chia sẻ rõ ràng.

Hồng Hạnh cũng cho biết gọi là “thuê bạn trai” nhưng thực chất đây là dịch vụ theo dạng thuê hướng dẫn viên bản địa nhưng có những “đặc quyền” như hẹn hò. Những chàng trai này sẽ lên kế hoạch du lịch cho khách hàng, đưa đến những địa điểm check-in mà người bản địa hay tới. Ngoài ra, họ cũng có thể đưa đón, xách đồ, chụp ảnh, thậm chí nắm tay, thơm má.