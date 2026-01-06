Việt Nam còn hiếm nhưng Trung Quốc thì bùng nổ: Khách Việt review từ A-Z vụ thuê "hồng hài nhi" đi chơi theo giờ, thơm má

Với nhiều người trẻ độc thân tại Trung Quốc, dịch vụ cho thuê bạn trai theo ngày vốn đã không còn xa lạ. Lướt các trang mạng xã hội ở xứ tỷ dân, không khó để bắt gặp những bài đăng quảng cáo dịch vụ này với hình ảnh của loạt chàng trai có ngoại hình thu hút, trẻ trung.

Được biết, dịch vụ này bắt đầu trong bối cảnh nhiều người phụ nữ hiện đại tại Trung Quốc không muốn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ chính thức nào nhưng vẫn cần có người để mang về nhà ra mắt bố mẹ hay cùng đi dự sự kiện do áp lực từ định kiến của xã hội đối với những phụ nữ chưa lập gia đình ở tuổi ngoài 30. Hoặc đôi khi, họ chỉ cần 1 người để cùng đi ăn, đi chơi, trò chuyện và chụp hình trong 1 ngày.

Cho đến mới đây, dịch vụ này trở nên viral tại Việt Nam do một nữ TikToker đã sang tận Trung Quốc để trải nghiệm và review chân thật.

Hồng Hạnh chia sẻ trải nghiệm dịch vụ thuê bạn trai tại Trung Quốc

Theo đó, Nguyễn Hồng Hạnh (sinh năm 1997, tại Hà Nội) - người mẫu, TikToker sở hữu 322k người theo dõi đã đăng tải đoạn clip đi chơi với “hồng hài nhi” nhờ dịch vụ cho thuê bạn trai tại Trung Quốc. Cô cho biết, đã biết đến dịch vụ này nên khi đang du lịch tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã quyết định trải nghiệm thử.

Hồng Hạnh chia sẻ trong video đã thuê một “em trai” sinh năm 2k6 với mức giá chỉ 50 tệ/ giờ (khoảng 190.000 đồng). Cô nàng mô tả chàng trai này cao 1m90, bên ngoài cũng khá giống với trong ảnh, ứng xử lịch sự, nhẹ nhàng, tính cách dễ thương. Ngay từ những phút đầu gặp gỡ, cả hai đã trò chuyện rất thân mật, vui vẻ, gần như không có khoảng cách.

Song, Hồng Hạnh cũng cho biết gọi là “thuê bạn trai” nhưng thực chất đây là dịch vụ theo dạng thuê hướng dẫn viên bản địa nhưng có những “đặc quyền” như hẹn hò. Những chàng trai này sẽ lên kế hoạch du lịch cho khách hàng, đưa đến những địa điểm check-in mà người bản địa hay tới. Ngoài ra, họ cũng có thể đưa đón, xách đồ, chụp ảnh, thậm chí nắm tay, thơm má.

Cô cho biết đã chi khoảng 1 triệu đồng cho 5 tiếng đi chơi cùng "hồng hài nhi"

“Không ngờ độc thân sướng như vậy khi có thể thuê bạn trai làm những điều như vậy. Trong khi bạn trai bình thường nhờ chụp ảnh mặt có khi còn ‘dài’ ra hay đi đến đâu cũng ‘tuỳ em’, ăn gì chả biết. Vậy mới nói, đàn ông mà ‘miễn phí’ thì bắt đàn bà ‘trả giá’ nhiều. Nên tôi thấy việc trả tiền để người ta tăng giá trị cảm xúc cho tôi thì cũng rất bình thường” , Hồng Hạnh nói trong video.

Được biết, chuyến đi chơi của Hồng Hạnh và “bạn trai” kết thúc sau khoảng 5 tiếng. Tổng chi phí khoảng 250 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Số tiền này sẽ “về túi” của các chàng trai cũng như phía bên dịch vụ. Bên cạnh đó, toàn bộ chi phí di chuyển, ăn uống khác cũng là do cô chi trả.

Hồng Hạnh cũng bày tỏ, trên các trang MXH tại Trung Quốc có rất nhiều mức chi phí khác nhau, tuỳ theo độ xếp hạng của “bạn trai” hoặc tuỳ thành phố. Hiện tại, cô cũng đang tiếp tục trải nghiệm dịch vụ này tại Hàng Châu (Trung Quốc) với mức giá 200 tệ/giờ (khoảng 750.000 đồng).

Hồng Hạnh tiếp tục trải nghiệm dịch vụ này ở thành phố khác với mức giá "mạnh tay" hơn

Từ khi Hồng Hạnh đăng tải video, cõi mạng cũng “bùng nổ” những chia sẻ của các chị em về trải nghiệm dịch vụ này. Một cô gái sở hữu tài khoản TikTok có tên Dương Tỷ Dy với khoảng gần 9k người theo dõi, cũng cho biết bản thân đã từng thuê 3 người “bạn trai” theo giờ với các mức giá khác nhau để trải nghiệm.

Cô bạn này cũng cho biết đã “book” toàn “hồng hài nhi”, trẻ hơn tuổi để đi chơi cùng trong khoảng 3 - 4 tiếng đồng hồ. Mức giá từ 50 tệ - 70 tệ/giờ nhưng đều là những chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo và nhiệt tình. Dù không phải người yêu nhưng cô vẫn được đưa đón cẩn thận, tặng hoa và dẫn đi những địa điểm vô cùng lãng mạn, ngọt ngào.

Dẫu vậy, cô bạn cũng lưu ý một điều rằng dù điển trai nhưng ngoài đời, một số anh chàng sẽ chỉ giống khoảng 50% trên ảnh. Các bức hình được đăng tải cũng đã qua chỉnh sửa để trở nên thu hút và hấp dẫn hơn.

Cô gái người Việt có tài khoản TikTok tên Dương Tỷ Di cũng thu hút sự chú ý với clip review dịch vụ thuê bạn trai tại Trung Quốc

Dù dịch vụ thuê bạn trai theo giờ này được cho là khá thú vị, đáng để những người độc thân có thể trải nghiệm song cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Một số người cho rằng việc thuê bạn trai có khả năng thúc đẩy hành vi phạm pháp do mối quan hệ đặc biệt, dù hai bên đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ thông thường như trò chuyện, đi ăn, mua sắm cùng nhau. Hoặc những mối lo liên quan đến lừa đảo, lừa tình, lừa tiền phát sinh từ các dịch vụ này cũng được cho là không hề hiếm gặp.

Ngoài ra, dân tình cũng bày tỏ rằng những bạn nữ đi du lịch càng cần cẩn thận hơn khi sử dụng dịch vụ này. Bởi vẫn sẽ tiềm ẩn những tình huống tiêu cực khác khi đi cùng người lạ, do đó vẫn nên cần cẩn thận và biết cách tự bảo vệ chính mình.

Nguồn: @nghonghanh41; @jiminvn1