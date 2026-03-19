Giảng viên "cắm" sổ đỏ bố mẹ đi mua máy in: 9 năm sau điều hành nhà máy 12.000m2, doanh thu 200 tỷ đồng/năm

Có thể bạn đã biết trend “nói chuyện với chính mình 10 năm trước” đang hot nhất lúc này. Nhiều người tưởng tượng ra cơ hội gặp lại chính mình ở thập kỷ trước, nói chuyện về ước mơ hồi đó và cuộc sống hiện tại khiến mình của ngày ấy bất ngờ ra sao.

Nếu cuộc gặp đó xảy ra với Lê Thị Hồng - CEO Công ty In Nhật Hàn, cô sẽ rất ngạc nhiên. Bởi từ một giảng viên Đại học, hàng ngày gắn bó với giá vẽ và giảng đường, cô đã trở thành người đứng đầu một doanh nghiệp trong lĩnh vực in ấn công nghiệp với doanh thu 200 tỷ/ năm.

Mrs. Lê Thị Hồng - CEO Công ty In Nhật Hàn

Công ty in Nhật Hàn có nhà máy rộng 12.000m² ở KCN Quang Minh (Hà Nội), gần 300 nhân sự với hệ thống máy móc vận hành liên tục. Doanh nghiệp cung cấp tem nhãn, bao bì đóng gói và giải pháp truy xuất nguồn gốc cho hàng trăm đối tác trong và ngoài nước.

Và hành trình ấy bắt đầu từ một quyết định khá táo bạo: thuyết phục gia đình “cắm” sổ đỏ để vay vốn mua chiếc máy in đầu tiên.

Mrs. Lê Thị Hồng Sinh năm 1991, đến từ Thanh Hoá Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Đồ họa Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính CLB Đầu Tư Khởi Nghiệp Việt Nam Năm 2017: Thành lập Công ty TNHH In Nhật Hàn, đảm nhận vị trí Giám đốc. Năm 2023: Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động khởi nghiệp của BCH TWĐ TNCS Hồ Chí Minh. Năm 2024: Top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, Top 10 doanh nhân trẻ Thăng Long. Năm 2025: Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên sống đẹp. Là 1 trong 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.





Từ cô gái mê nghệ thuật đến nữ CEO, từ nhà xưởng 200m2 đến nhà máy 12.000m2

Chào chị Hồng,

Nếu bây giờ gặp lại bản thân của 10 năm trước thì chị nghĩ cô Hồng 2016 sẽ nhìn cô Hồng 2026 thế nào?

Chắc là sẽ vô cùng ngạc nhiên.

10 năm trước, mình là giảng viên của trường Đại học và đang theo học Thạc sĩ. Công việc hàng ngày là đi dạy và theo đuổi đam mê nghệ thuật vẽ tranh. Lúc đó mình cũng chưa dám nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ trở thành chủ doanh nghiệp, điều hành một nhà máy sản xuất và vận hành in ấn cả ngày lẫn đêm như bây giờ.

Vậy mà chỉ 1 năm sau - 2017 chị đã thành lập công ty. Tại sao doanh nghiệp lại có tên Nhật Hàn?

Tên “Nhật Hàn” xuất phát từ định hướng công nghệ ngay từ đầu nhà máy sử dụng hai dòng công nghệ in chính từ Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn nổi tiếng về tiêu chuẩn và sự chính xác. Sau khi có cơ hội tham quan mình rất ấn tượng với cách họ vận hành và muốn xây dựng doanh nghiệp theo tinh thần đó.

Điều thú vị là nhờ cái tên này mà có nhiều khách hàng tìm đến với công ty của mình vì nghĩ đây là doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Chẳng hạn như AEON MALL, họ tưởng công ty là doanh nghiệp Nhật Bản nên tìm đến, nhờ vậy mình có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng.

Khi bắt đầu khởi nghiệp, điều khiến chị thấy khó nhất là gì?

99% startup đều đối mặt với những khó khăn quen thuộc như vốn, kinh nghiệm hay sự hoài nghi từ xung quanh. Nhưng với mình, thử thách lớn nhất lại là tin rằng mình có thể làm được.

Từ nghệ thuật bước sang kinh doanh, mình luôn trăn trở làm sao biến những bản phác thảo trên giấy thành sản phẩm thực tế, thậm chí là hàng triệu sản phẩm ngoài thị trường. Nếu nghệ thuật thường là những tác phẩm độc bản thì in ấn công nghiệp lại giúp ý tưởng được lan tỏa rộng rãi trong đời sống. Đó chính là điều thôi thúc mình bắt đầu.

Còn lại, khi làm việc bằng đam mê, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, mình chỉ đơn giản là giải quyết bài toán của khách hàng, làm sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn - niềm vui trong công việc của mình.

Ngày đầu tiên khi công ty đi vào hoạt động diễn ra thế nào?

Trên giấy tờ pháp lý có một mốc đăng ký cụ thể, nhưng thực tế mọi thứ đã âm thầm bắt đầu từ trước đó, không có một ngày khởi đầu thật sự rõ ràng. Mọi thứ bắt đầu khi mình mua lại một chiếc máy in cũ của Nhật giá 700 triệu. Đó là số tiền lớn, mình không đủ tiền nên mang hết niềm tin ra thuyết phục bố mẹ cho mượn sổ đỏ và mang đi thế chấp để vay ngân hàng.

Sau khi có máy công ty bắt đầu hoạt động trong một nhà xưởng đi thuê, khoảng 200m2. Thời điểm đó ngành in trong nước chưa thực sự phổ biến, thiếu nhân lực nên chủ yếu là nhờ anh em trong nhà, bạn bè người thân cùng quê hỗ trợ. Tất cả cùng học cách vận hành máy móc từ kỹ sư, rồi dần áp dụng kiến thức chuyên môn để làm chủ sản xuất.

Từ chiếc máy 700 triệu đó đến bây giờ công ty đã phát triển thế nào rồi?

Hiện tại nhà máy của công ty có diện tích 12.000m2, gần 300 nhân sự. Chiếc máy 700 triệu đó được thay thế bằng hơn 20 dây chuyền công nghệ hiện đại, trong đó máy đắt nhất của công ty khoảng hơn 9 tỷ đồng.

Công ty có tệp khách hàng khoảng 500 - 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lĩnh vực chủ yếu là các công ty trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng như Masan, CP, hệ thống siêu thị,... và các doanh nghiệp logistics như Giao Hàng Nhanh, J&T, Viettel Post,... Hơn 70% doanh thu đến từ thị trường nội địa, phần còn lại xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc,... Doanh thu năm bình quân là hơn 200 tỷ đồng.

Chỉ 2 năm sau khi chị mở công ty thì đến năm 2019 là dịch Covid-19. Giai đoạn đó rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn còn công ty của chị đã vượt qua như thế nào?

Đầu tiên là bọn mình thực hiện mô hình “3 tại chỗ”, xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Hồi đó công nhân không về nhà, ở lại nhà máy để đảm bảo hoạt động sản xuất và sản lượng vì đơn hàng tăng đột biến.

Nguyên nhân là vì người dân không mua hàng ở chợ, chuyển sang mua siêu thị nên các hệ thống siêu thị tăng mạnh sản lượng hàng hóa, đồng nghĩa với nhu cầu bao bì tăng mạnh. Hàng sản xuất ra đến đâu sẽ giao ngay đến đó để kịp bày lên kệ vì nếu không có tem nhãn, tem giá thì các sản phẩm không thể thanh toán được.

Khung cảnh bên trong nhà xưởng của công ty in Nhật Hàn hiện tại

Khách hàng khiến mình “đau đầu” là người giúp mình đi nhanh hơn và đi xa hơn

Mọi người thường nghĩ nghệ thuật khá bay bổng còn kinh doanh thì thực tế. Có ai từng nói với chị rằng người làm nghệ thuật thì khó làm kinh doanh không?

Mình chưa gặp ai nói thẳng như vậy. Có lẽ họ cũng không nói trực tiếp. * cười *

Nhưng mình nghĩ không có gì là không thể, quan trọng là biết mình mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Để doanh nghiệp đi xa thì cần có hệ thống và đội ngũ nhân sự phù hợp với từng giai đoạn. Vì thế điều cốt lõi là tìm được những cộng sự đồng hành, đặt mọi người vào đúng thế mạnh của họ để cùng phát triển doanh nghiệp. Một mình mình thì không thể làm hết tất cả.

Có khi nào chị cảm thấy mình phải làm tốt cả 2 vai, vừa là người yêu cái đẹp, vừa là người phải tính toán lợi nhuận?

Đó là công việc hàng ngày, buộc mình phải cân bằng cả hai việc. Khi mình đủ kinh nghiệm và trải nghiệm, khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu và mình giúp họ tạo ra sản phẩm đẹp nhưng giá thành vẫn hợp lý.

Nhưng nhiều khi khách hàng đưa ra những yêu cầu vượt quá mức kinh phí mà họ có thì việc của mình là thay đổi làm sao để sản phẩm in ra vẫn đạt chất lượng mong muốn, vẫn đảm bảo giá thành. Đó là lúc chuyên môn của nhà in phát huy vai trò. Thiết kế ban đầu chỉ là mô phỏng, nên nhãn hàng sẽ phối hợp cùng đội ngũ in ấn và sản xuất để điều chỉnh, đảm bảo phương án tối ưu khi triển khai thực tế.

Kiểu khách hàng nào khiến chị cảm thấy… đau đầu nhất?

Thật ra nói “đau đầu” thì hơi oan cho khách hàng một chút. *cười* Vì với mình, mỗi khách hàng giống như một “bài toán thú vị”. Bài toán càng khó thì khi giải xong lại càng vui.

Có những khách hàng làm việc cực kỳ bài bản, họ có hẳn bộ tiêu chuẩn chất lượng rất chi tiết. Làm việc với những khách hàng này, bên mình buộc phải “nâng level” toàn bộ hệ thống - từ quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng đến sự phối hợp giữa các phòng ban. Đội R&D (Research and Development - Nghiên cứu và Phát triển) và QC (Quality Control - Kiểm soát chất lượng) gần như phải ngồi cùng một bàn để đảm bảo mọi thông số đều đạt đúng yêu cầu. Áp lực thì có, nhưng đổi lại mình học được rất nhiều và hệ thống cũng trưởng thành lên rõ rệt.

Cũng có những khách hàng rất “khó tính” về thẩm mỹ. Cái khó ở đây không phải là sai hay đúng mà là mỗi người có một định nghĩa riêng về cái đẹp. Lúc này, nếu chỉ nói bằng lời thì khó thuyết phục. Nhiều khi mình nói một kiểu, khách hàng hình dung một kiểu (cười).

Vì vậy, cách tốt nhất là để sản phẩm “lên tiếng”. Với những đơn hàng lớn hoặc khách hàng mới, bên mình thường chủ động in demo để khách hàng có thể cầm tận tay, nhìn tận mắt. Thậm chí có khi mình còn gợi ý thêm: “Anh chị cứ mang mẫu này ra trưng bày thử ngoài thị trường xem phản ứng thực tế thế nào.”

Bởi vì cuối cùng, người quyết định không phải là mình hay khách hàng mà là người tiêu dùng. Mỗi độ tuổi, mỗi tệp khách lại có gu thẩm mỹ khác nhau nên thật ra không có một chuẩn chung nào cho cái đẹp cả. Nên nếu nói khách hàng nào “đau đầu” nhất thì chắc là những khách hàng khiến mình phải suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng cũng chính họ lại giúp mình đi nhanh hơn và đi xa hơn trên hành trình này.

AI được cho là ảnh hưởng khá nhiều đến ngành thiết kế. Khi nhìn vào sự thay đổi đó, cảm giác của chị là hào hứng, thích thú hay thấy thách thức?

Mình thấy hào hứng. Mỗi lần đưa ra một câu lệnh cho AI mình cũng rất tò mò xem nó sẽ tạo ra điều gì.

Nếu AI xuất hiện sớm hơn thì có thể giúp mọi người rất nhiều trong công việc. Ngày trước khi mình còn đi học, để làm một bản phác thảo phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần. Một học phần kéo dài 3 tháng mà phải làm ngày làm đêm. Còn bây giờ, từ một ý tưởng trong đầu có thể nhanh chóng chuyển thành hình ảnh thông qua AI, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc rất nhiều. Tuy nhiên, trọng tâm trong công việc vẫn là ý tưởng của con người, là góc nhìn và cảm nhận.

Nhiều người làm thiết kế, làm sáng tạo lo lắng trước ảnh hưởng của AI. Là người có trải nghiệm nghệ thuật, có va chạm thực tế thì chị nghĩ sao về điều đó?

Nỗi lo đó cũng có cơ sở, đặc biệt với những người chưa có định hướng rõ ràng, nhất là các bạn trẻ. Nhưng với người làm nghệ thuật, AI chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế được. Nghệ thuật là trải nghiệm, là cảm xúc, là con người với con người chứ không phải là những công thức, những thứ được đúc khuôn do robot làm được. Khi trải qua rồi chúng ta mới thấy rằng sản phẩm của máy móc làm sẽ không có chất tình, không có độ rung, không có sai lệch về thông số,... mà đôi khi chính những sai lệch nhỏ đó lại tạo nên cá tính riêng cho tác phẩm.

Lúc nào áp lực quá thì dắt tay chồng “đi trốn”

Người ta nói đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Vậy phía sau người phụ nữ được nhiều người biết đến như chị là một người chồng thế nào?

Với mình, anh trước hết là một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Chúng mình học cùng trường, cùng khoa, anh hơn mình một khóa nên từ đầu đã có sự đồng điệu từ cách suy nghĩ, góc nhìn cuộc sống cho đến những sở thích rất riêng như nghệ thuật.

Hai vợ chồng đều thích tranh, thích vẽ và đặc biệt là thích cùng nhau đi đây đó. Có lẽ vì cùng chung nền tảng nên trong cuộc sống gia đình, tụi mình không có quá nhiều tranh luận lớn từ chuyện quản lý tài chính đến cách sắp xếp cuộc sống.

Nói vui thì, anh không phải là người “đứng phía sau” mà là người luôn đi cùng, đôi khi là người kéo mình lại một chút khi mình đi quá nhanh và cũng là người đẩy mình tiến lên khi cần.

Với mình, đó là một sự cân bằng rất quan trọng.

Giữa vai trò nữ doanh nhân và người phụ nữ trong gia đình, chị thấy điều gì khó hơn?

Mình nghĩ việc nào cũng khó, chỉ là mỗi giai đoạn của cuộc sống sẽ có những ưu tiên khác nhau. Khi mang bầu và chăm sóc con nhỏ, điều quan trọng nhất với mình là các con. Khi các con lớn hơn, mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp. Vấn đề phụ thuộc vào khả năng cân bằng và tập trung vào đúng việc ở từng thời điểm.

Nếu bây giờ gặp lại cô Hồng đang học mỹ thuật ngày xưa, chị sẽ nói gì với cô ấy?

Hãy cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình rồi một ngày, bạn sẽ đi xa hơn cả những gì mình từng dám nghĩ.

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!