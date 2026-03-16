Cái ôm vội ở sân bay: Các chiến sĩ “mũ nồi xanh” tạm biệt gia đình, lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Mới đây, fanpage Thông tin Chính phủ với hơn 9 triệu người theo dõi đã đăng tải một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh các chiến sĩ gặp gỡ, chia tay người thân trước giờ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo nội dung được chia sẻ, đây là: “Khoảnh khắc sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam bên gia đình, người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) năm 2026”.

Nguồn: Thông tin Chính phủ.

Những cái ôm vội, lời dặn dò trước giờ xuất phát khiến nhiều người xem không khỏi bồi hồi.

Phía sau mỗi người chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ là hậu phương vững chắc của gia đình, nguồn động lực giúp họ yên tâm công tác và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khoảnh khắc chia tay ấy được nhiều người nhận xét là đẹp và ý nghĩa. Bởi với các sĩ quan được lựa chọn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thường được gọi với cái tên quen thuộc “mũ nồi xanh” - đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm khi đại diện cho lực lượng Công an Việt Nam, cũng như hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.

6 sĩ quan được cử đi lần này gồm: Thượng tá Nguyễn Duy Tùng; Thượng tá Lương Thị Tuyết Nhung; Trung tá Đặng Thị Kim Anh; Thiếu tá Phùng Hải Anh; Đại úy Bùi Quốc Bình; Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt.

Những người lính “mũ nồi xanh” của Việt Nam, lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc - không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ quân sự ở nước ngoài. Khi lên đường tới các phái bộ quốc tế, họ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau theo sự phân công của tổ chức này: từ công việc chuyên môn, hỗ trợ nhân đạo cho đến góp phần duy trì môi trường hòa bình và ổn định... Bên cạnh đó, lực lượng này còn có nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan trong nước nhằm nâng cao năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế của Việt Nam trong tương lai.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của người lính “mũ nồi xanh” là góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Trong quá trình công tác, các chiến sĩ luôn được yêu cầu tôn trọng pháp luật, chính quyền và văn hóa bản địa tại nơi làm nhiệm vụ, đồng thời giữ gìn uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài những nhiệm vụ trên, các lực lượng tham gia phái bộ còn thực hiện những công việc khác theo sự phân công của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Liên Hợp Quốc.

Với những chiến sĩ, được góp mặt trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự khi đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều lời chúc bình an, động viên cũng được cư dân mạng gửi tới các chiến sĩ "mũ nồi xanh" trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Dưới đoạn clip viral, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc và bày tỏ sự xúc động: “ Chúc các chiến sĩ lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Khoảnh khắc rất đẹp, chắc gia đình phải tự hào về các anh lắm”, “Xem mà thấy xúc động, phía sau các chiến sĩ còn là sự hy sinh thầm lặng của gia đình”…