Bố mẹ đều là người Việt Nam, đẻ con mắt sâu mũi cao như Tây: 3 cô gái có cuộc sống trái ngược sau 10 năm

Mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh,… là những đường nét thường khiến người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp lai Tây. Vì vậy, không ít những mỹ nhân xuất hiện trên MXH từng rơi vào tình huống này khi 10 người gặp thì 9 người hỏi: “Bạn này có phải con lai không?”. Thế nhưng thực tế, có những cô nàng “giao diện” rất “Tây” nhưng khi tìm hiểu mới biết là người Việt 100%.

Na Cục Pin, Teela và Mai Tây là ba cái tên từng nhiều lần khiến cư dân mạng nhầm lẫn như vậy!

Mỗi người nổi tiếng ở một thời điểm khác nhau, theo đuổi phong cách riêng nhưng điểm chung là 3 cô nàng này đều sở hữu diện mạo nổi bật và cuốn hút. Hiện tại, sau nhiều năm viral, cuộc sống của cả 3 khiến netizen không khỏi tò mò.

Na Cục Pin

Na Cục Pin (SN 1994) tên thật Phạm Lâm Thúy Huỳnh - một trong những hot girl từng gây chú ý mạnh trên Instagram nhờ vẻ ngoài được nhiều người nhận xét là “đẹp như con lai”.

Ngay từ khi nổi lên, cô đã sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ gương mặt sắc nét, sống mũi cao và thần thái khiến ai nhìn cũng mê. Nhiều người lần đầu nhìn ảnh đều nghĩ rằng cô mang dòng máu lai, nhưng thực tế Na Cục Pin là người Việt, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM.

Không chỉ gây tò mò bởi ngoại hình, nickname “Na Cục Pin” cũng từng khiến dân mạng thắc mắc. Cái tên nghe vừa lạ vừa dễ nhớ, trở thành thương hiệu cá nhân của cô. Thời điểm được chú ý, Na Cục Pin thường đăng tải hình ảnh thời trang, lifestyle và hợp tác với một số thương hiệu trên Instagram. Nhờ ngoại hình nổi bật và gu ăn mặc cá tính, Na Cục Pin trở thành một gương mặt quen thuộc, được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Hiện tại, Na Cục Pin vẫn duy trì hoạt động trên MXH nhưng có phần kín tiếng hơn so với giai đoạn nổi đình nổi đám. Nội dung cô chia sẻ chủ yếu xoay quanh cuộc sống cá nhân, du lịch và phong cách thời trang.

Nhiều người theo dõi lâu năm nhận xét rằng ngoại hình của cô ngày càng trưởng thành, quyến rũ. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, Na Cục Pin vẫn giữ được lượng người theo dõi ổn định nhờ hình ảnh cá nhân đã xây dựng từ nhiều năm.

Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1994 không còn hoạt động mạng xã hội quá sôi nổi

Teela

Trước khi MXH bùng nổ như hiện tại, Teela (tên thật Quách Ý Nhi) đã là một cái tên quen thuộc với giới trẻ trên Instagram. Cô gây chú ý nhờ gương mặt có đường nét Tây rõ rệt: mắt sâu, mũi cao, gương mặt góc cạnh và thần thái cool ngầu. Chính vì vậy, không ít người từng lầm tưởng Teela là con lai. Tuy nhiên, cô thực chất là người Việt 100%.

Teela trở nên nổi tiếng hơn khi xuất hiện trong một số MV ca nhạc Vpop, trong đó có MV “Mơ”. Sau khi sản phẩm này ra mắt, lượng người theo dõi trên Instagram của cô tăng nhanh, đưa tên tuổi Teela đến gần hơn với cộng đồng mạng.

Ngoài ngoại hình, phong cách thời trang của Teela cũng là điểm khiến nhiều người chú ý. Cô thường theo đuổi style hiện đại, mang hơi hướng Âu Mỹ, từ trang phục streetwear cá tính cho đến những outfit gợi cảm.

Những năm gần đây, Teela không xuất hiện quá nhiều trên truyền thông nhưng vẫn duy trì hoạt động của một KOL, nhà sáng tạo nội dung. Cô là người mẫu ảnh, gương mặt đại diện kết hợp với nhiều nhãn hàng về mỹ phẩm, làm đẹp. Nhiều người nhận xét, mỹ nhân đến từ Buôn Ma Thuột vẫn sở hữu gu thẩm mỹ riêng, phong cách cá nhân rõ rệt không lẫn đi đâu.

Teela hiện tại hướng đến phong cách "clean girl" ngày càng trưởng thành, cuốn hút hơn

Cô hiện là KOL, người mẫu ảnh, kết hợp với nhiều thương hiệu nổi tiếng

Mai Tây

Mai Tây (Nguyễn Tuý Xuân Mai, sinh năm 2000, đến từ Cần Thơ) từng là hot girl học đường nổi đình nổi đám một thời. Bởi lẽ, cô nàng sở hữu sắc vóc cực thu hút, từ gương mặt xinh đẹp cho đến vóc dáng. Là con gái Việt Nam 100% nhưng cô nàng thường bị nhầm là con lai. Thậm chí, không ít bình luận từng nhận xét Mai Tây có nhiều nét giống "mỹ nhân đẹp nhất Philippines"- Marian Rivera.

Song, không chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình, Mai Tây còn được biết đến với chuyện tình yêu cực ngọt ngào cùng thiếu gia Đình Khang. Cặp đôi quen nhau từ năm 2016, khi nam thiếu gia giả vờ mua hàng cô bán rồi lân la làm quen. Song, bước ngoặt lớn nhất trong tình yêu của cả hai phải kể đến thời điểm Mai Tây trải qua một trận ốm nặng. Lúc đó Đình Khang và bà nội đã về tận Cần Thơ để thăm nom và đặt vấn đề về việc đưa Mai Tây lên TP.HCM sống cùng gia đình Khang.

Năm 2024, Mai Tây và Đình Khang chính thức kết hôn. Sau đó khoảng 1 năm, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Từ đó cho đến nay, người đẹp sinh năm 2000 gần như “ở ẩn”, rất hiếm khi xuất hiện trên MXH. Thỉnh thoảng, cô cập nhật hình ảnh liên quan đến con cái, cuộc sống gia đình, hôn nhân nhưng rất hạn chế lộ diện.

Dẫu vậy, cuộc sống của Mai Tây vẫn được nhiều người ngưỡng mộ khi cô được cả gia đình chồng cưng chiều. Hiện tại, ngoài thời gian chăm sóc con, Mai Tây cùng chồng quản lý thêm sân pickleball của gia đình.

Tổng hợp