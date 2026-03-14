Cặp đôi “quý cô độc thân” nổi tiếng đã 11 năm: Nhan sắc hiện tại gây bất ngờ lớn, cuộc sống phú bà có thiếu gì đâu!

Có một thời, nhắc đến dàn mỹ nhân sinh năm 1990 ở Hà Nội, nhiều người sẽ nhớ ngay đến cặp đôi Thu Hoài và Phanh Lee. Từ những cô gái trẻ xinh đẹp, độc lập, cùng nhau làm việc, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống độc thân, đến nay đã hơn một thập kỷ trôi qua. Cả hai giờ đây đều đã có gia đình riêng và những cuộc sống khác nhau, nhưng tình bạn vẫn bền chặt như ngày nào.

Đôi bạn “quý cô độc thân” đình đám

Năm 2015, Phanh Lee và Thu Hoài quen nhau khi cùng tham gia diễn xuất trong một dự án. Những lần đi quay phim chung dần khiến hai cô gái trở nên thân thiết và tình bạn ấy kéo dài suốt nhiều năm sau đó.

Thời điểm đó, tình bạn này được chú ý vì cả hai đều là những cô gái đa năng, quý cô độc thân xinh đẹp giỏi giang.

Thu Hoài (Vũ Thu Hoài, sinh năm 1990) có xuất phát điểm là nữ nhân viên ngân hàng. Sau đó cô hoạt động với vai trò MC, từng tham gia một số bộ phim, gameshow và có công việc kinh doanh riêng. Trước đây cô cũng từng làm mẫu ảnh.

Trong khi đó, Phanh Lee (Lê Phương Anh, sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với các bộ phim như Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi, Trái Tim Có Nắng,... Giống như người bạn thân, ngoài việc đóng phim, cô còn làm mẫu ảnh, kinh doanh riêng trước khi lập gia đình.

Khoảng thời gian còn độc thân, tình bạn của hai người có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Cả hai thường xuyên đi du lịch, những buổi tụ họp với nhóm bạn hay đơn giản là những lần đi ăn, đi chơi golf cùng nhau.

Mối duyên bất ngờ và đám cưới cùng năm

Điều thú vị là không chỉ sinh cùng năm 1990, Thu Hoài và Phanh Lee còn “hẹn nhau” lên xe hoa trong cùng một năm 2020 - vừa đúng 30 tuổi.

Tháng 7/2020, Phanh Lee kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, CEO của một tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn tại Đà Nẵng. Sau đám cưới, nữ diễn viên gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho gia đình nhỏ.

Đến tháng 12 cùng năm, Thu Hoài cũng “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Ở thời điểm gặp Thu Hoài, chồng cô - Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam là Giám đốc điều hành một học viên golf còn hiện tại anh là Co-founder kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của một công ty cũng thuộc lĩnh vực golf.

Điều đặc biệt là chính Phanh Lee lại là người “se duyên” cho cặp đôi này. Trong một lần đi Phanh Lee rủ Thu Hoài đi chơi golf, hai người đã… nhầm sân golf và gặp Hoàng Nam. Năm 2020, khi chia sẻ với chúng tôi về chuyện gặp chồng và kết hôn, Thu Hoài kể lại:

“Hôm đó mình và Phanh Lee đi nhầm sân golf nên ghé vào một cửa hàng đồ golf trong lúc chờ người về ‘chữa cháy’ cho thầy. Mình đang đứng chờ Phanh thì thấy 1 anh nào đó trông khá... râu ria đi vào và tươi cười với mình. Mình còn tưởng nhầm với ai nhưng rồi nghĩ: ‘À. Chắc là thầy đây rồi’ và đến tận bây giờ mình vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Thật sự không nghĩ sau này sẽ yêu nhau đâu”.

Trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, cả hai luôn có mặt bên nhau. Thu Hoài từng là một trong những phù dâu xinh đẹp trong đám cưới của Phanh Lee và ngược lại, bạn thân cũng không vắng mặt trong ngày vui của cô.

Tình bạn vẫn bền chặt sau khi lập gia đình

Để duy trì tình bạn lâu dài, cả hai cũng có những nguyên tắc riêng. Trong chia sẻ với chúng tôi năm 2020, Thu Hoài từng tiết lộ: “Đương nhiên bọn mình cũng có những lúc bất đồng quan điểm hay giận nhau nhưng sau đó bọn mình chọn cách cùng nhau nói rõ lý do tại sao lại nghĩ/nói như vậy. Đó là cách bọn mình giải quyết bất đồng”.

Ngay cả khi đã có gia đình riêng, tình bạn của họ vẫn không thay đổi. Trước khi lấy chồng, Thu Hoài còn thường xuyên sang nhà Phanh Lee “ăn chực” vì thích cơm nhà bạn.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Phanh Lee thay đổi nhiều. Cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Nữ diễn viên cũng khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ thông tin hay hình ảnh của chồng trên mạng xã hội.

Phanh Lee cho biết cô không muốn cuộc sống riêng tư của gia đình bị bàn tán quá nhiều. Với cô, việc giữ cho những người mình yêu thương tránh khỏi sự chú ý của dư luận là điều quan trọng.

Còn Thu Hoài vẫn tiếp tục công việc MC và các hoạt động cá nhân. Mới nhất, Thu Hoài gây chú ý khi quay lại lĩnh vực diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng. Cô vào vai Mỹ Linh trong phim Việt giờ vàng Bước Chân Vào Đời.

Dù mỗi người có một hướng đi riêng, họ vẫn duy trì những buổi gặp gỡ, tâm sự. Mới nhất, Phanh Lee đăng clip cùng Thu Hoài khiến nhiều người thích thú.

Ai nấy đều phải thừa nhận dù đã hơn chục năm trôi qua nhưng cả 2 vẫn trẻ trung và xinh đẹp. Thậm chí nhan sắc cả hai ngày càng mặn mà theo thời gian. Nếu như trước đây họ là hot girl năng động, trong trẻo thì hiện tại, họ lại mang đến hình ảnh trưởng thành và cuốn hút hơn.

"Nhìn 2 bạn này như sinh đôi ấy, lúc đầu mình nhìn còn nhầm bạn Phanh Lê là Thu Hoài", "2 bạn đẹp mãi, không thấy thay đổi đi tẹo nào", "Các bạn đồng niên vẫn trẻ đẹp quá đi", "2 bả giống nhau thật sự. Mình toàn bị nhầm", "Hồi xưa ảnh chụp của 2 chị này được share khắp nơi", "Đôi bạn thân đình đám được gọi là 'quý cô độc thân' một thời",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

(Tổng hợp)