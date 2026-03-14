Mỹ nhân Việt U40 chưa chồng nhan sắc như chỉ ngoài 20, hơn 1 thập kỷ vẫn “đánh lừa thị giác”

Trong dàn hot girl đời đầu của YouTube Việt, có những cái tên bỗng nổi lên rồi cũng nhanh chóng “lặn mất tăm”. Song, cũng có người âm thầm đi cùng khán giả suốt gần một thập kỷ, từ thời web drama còn là khái niệm lạ lẫm cho tới khi mạng xã hội bùng nổ như hiện nay.

Ribi Sachi là một trường hợp như thế! Từ cô nàng mẫu ảnh dễ thương, trở thành gương mặt nữ hiếm hoi của nhóm hài triệu view FAPtv lấn sân vào giới giải trí.

Được biết, hot girl Ribi Sachi (1990) tên thật là Thuỷ Nguyễn. Trước khi được công chúng biết đến, cô từng là sinh viên ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM.

Ribi Sachi từng được nhiều người biết đến qua các series hài của FAPtv

Con đường nghệ thuật của cô không bắt đầu bằng phim ảnh hay sân khấu, mà khởi nguồn từ những bộ ảnh. Nhờ gương mặt baby, đôi mắt to tròn và phong cách nhẹ nhàng, Ribi Sachi nhanh chóng trở thành mẫu ảnh quen thuộc của nhiều shop thời trang tại TP.HCM. Thời điểm đầu, cô nằm trong nhóm hot girl đời đầu khá được chú ý trên mạng xã hội.

Từ những bộ ảnh lookbook, Ribi Sachi bắt đầu xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc và các dự án giải trí nhỏ. Đến khoảng giữa năm 2014, khi YouTube bắt đầu trở thành “mảnh đất vàng” cho nội dung giải trí, một nhóm bạn trẻ gồm Huỳnh Phương, Vinh Râu, Thái Vũ… thành lập kênh hài mang tên FAPtv. Trong đội hình đó, Ribi Sachi là thành viên nữ nổi bật và cũng được xem là một trong những người góp phần xây dựng nhóm từ giai đoạn đầu.

Ban đầu, những video của nhóm không phải lúc nào cũng được đón nhận tích cực. Nội dung web drama khi ấy còn khá mới mẻ, nhiều sản phẩm bị khán giả chê nhạt hoặc thiếu đầu tư. Nhưng nhờ sự kiên trì của cả nhóm, FAPtv dần tìm ra công thức riêng: các series hài ngắn, câu chuyện gần gũi đời sống, nhịp phim nhanh và nhiều tình huống hài hước.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô thường vào vai nữ sinh trong nhóm

Nhan sắc sau 10 năm của Ribi Sachi gần như không có gì thay đổi

Một trong những series giúp Ribi Sachi trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả là “Cơm Nguội”. Với hình ảnh nữ sinh dễ thương, có phần “ngây thơ quá mức”, cô nhanh chóng được gọi bằng biệt danh vui: “hot girl cơm nguội”. Ngoại hình trẻ trung cũng khiến nhiều khán giả không ít lần bất ngờ khi biết tuổi thật của cô. Dù sinh năm 1990, Ribi Sachi vẫn thường xuyên vào vai học sinh cấp ba mà không hề bị “lệch tông”.

Trong suốt thời gian dài, Ribi Sachi gần như là nữ diễn viên quen thuộc nhất của FAPtv. Ở thời kỳ đỉnh cao, kênh YouTube của nhóm liên tục đạt hàng chục triệu lượt xem cho mỗi tập phim. Ribi Sachi vẫn giữ được phong độ ổn định, gây ấn tượng từ visual cuốn hút cho đến diễn xuất, cuộc sống đời thường.

Cho đến hiện tại, khi đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, Ribi Sachi vẫn khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc trẻ trung, “hack tuổi”. Không ít người bày tỏ, vẫn nghĩ cô chỉ ngoài 20 tuổi bởi diện mạo thật sự “đánh lừa thị giác”. Netizen nhận xét, phong độ nhan sắc của Ribi Sachi vẫn rất ổn định, thậm chí còn được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi”.

Không ít người ngỡ ngàng khi biết Ribi Sachi năm nay đã 36 tuổi

Bởi gương mặt của cô nàng vẫn cực kỳ baby, diện mạo trẻ đẹp bất chấp thời gian

Vượt ra khỏi những dấu ấn tạo dựng nên tên tuổi từ YouTube, Ribi Sachi dần mở rộng hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia nhiều chương trình giải trí, làm MC cho một số sự kiện và tiếp tục xuất hiện trong các MV ca nhạc. Song song đó, cô cũng trở thành một KOL, nhà sáng tạo nội dung, livestream bán hàng trên các nền tảng MXH.

Không còn đóng khung trong hình ảnh “hot girl học đường”, cô bắt đầu xuất hiện với phong cách trưởng thành hơn, từ thời trang đến thần thái. Dù vậy, một điều khá đặc biệt là suốt nhiều năm hoạt động, Ribi Sachi hiếm khi vướng những ồn ào lớn trong showbiz. Những câu chuyện xung quanh cô chủ yếu xoay quanh tin đồn tình cảm với một vài nam nghệ sĩ nhưng cô chưa từng lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận mà chỉ tập trung vào công việc.

Ribi Sachi cũng là một người kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô không chia sẻ về chuyện hẹn hò, tình cảm trên MXH. Song nhìn vào các trang cá nhân của Ribi Sachi, ai cũng nhận ra cô đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh, đủ đầy.

Ở tuổi U40, cô có cuộc sống đáng ngưỡng mộ khi tự sắm xe hơi đắt tiền và là một tín đồ của hàng hiệu. Cô sở hữu nhiều mẫu túi hiệu xịn xò, thường xuyên đăng tải các đoạn clip vi vu trong những chuyến du lịch nước ngoài, minh chứng cho sự thành công và độc lập về tài chính của mình.

Ribi Sachi hiện đang tận hưởng cuộc sống đáng ngưỡng mộ

