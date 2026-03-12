Tình hình hiện tại của mỹ nhân làm vợ 4 của "tỷ phú xấu nhất Hong Kong (Trung Quốc)"

Nhiều năm trước, câu chuyện tình giữa người đẹp Deborah Hung (SN 1983) và doanh nhân Hong Kong (Trung Quốc) Stephen Hung (SN 1959) từng khiến truyền thông châu Á bàn tán không ngớt.

Thời điểm mới quen nhau, Deborah là một người mẫu trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, còn Stephen Hung lại nổi tiếng trong giới tài chính nhờ xuất thân từ gia đình giàu có. Tuy nhiên, vị doanh nhân này cũng bị báo chí gán cho biệt danh “tỷ phú xấu trai nhất Hong Kong (Trung Quốc)” và hơn Deborah tới 24 tuổi. Chính vì vậy, mối quan hệ của họ nhanh chóng trở thành đề tài gây xôn xao dư luận.

Theo nhiều nguồn tin, hai người gặp nhau tình cờ tại một sự kiện thời trang ở Hong Kong (Trung Quốc). Sau lần gặp gỡ đó, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Deborah sau này đã rời bỏ công việc người mẫu, rời quê hương để sang Hong Kong sinh sống cùng bạn trai. Tuy nhiên, quyết định này cũng khiến người đẹp 8X vướng không ít lời dị nghị, cho rằng cô ham hư vinh và đến với Stephen Hung vì khối tài sản khổng lồ của ông.

Một bên là cựu người mẫu mang vẻ đẹp sắc sảo, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế; bên kia là vị doanh nhân giàu có nhưng ngoại hình không nổi bật. Khi cả hai công khai chuyện tình cảm, nhiều người nhận xét họ là cặp đôi “đũa lệch”. Bất chấp những lời xì xào từ dư luận, Deborah Hung và Stephen Hung vẫn quyết định kết hôn vào năm 2012.

Stephen Hung - người được mệnh danh là "tỷ phú xấu trai nhất Hong Kong (Trung Quốc)".

Hơn một thập kỷ trôi qua, cuộc hôn nhân từng gây tranh cãi ấy vẫn được nhắc đến như một trong những chuyện tình đặc biệt của giới thượng lưu Hong Kong. Hiện tại, cuộc sống của Deborah Hung - người vợ thứ tư của vị tỷ phú này đã thay đổi ra sao?

Từ cựu người mẫu hàng đầu đến vợ 4 của "tài phiệt xấu nhất Hong Kong (Trung Quốc)"

Trước khi trở thành cái tên quen thuộc trong giới thượng lưu, Deborah Hung từng là một người mẫu mang hai dòng máu Mexico - châu Á và theo học ngành luật. Cơ duyên của cô với doanh nhân Stephen Hung bắt đầu khi Deborah đến Hong Kong nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành khóa học.

Theo chia sẻ của Deborah với truyền thông, ban đầu cô không hề quan tâm đến tài sản hay địa vị của người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. “Tôi đến từ một gia đình rất bảo thủ. Khi gặp anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy gây ấn tượng bằng trí tuệ ”, cô từng nói. Tuy nhiên, Stephen Hung - khi đó đã nổi tiếng trong giới tài chính và bất động sản nhanh chóng gây ấn tượng bởi khả năng giao tiếp và sự am hiểu về thời trang, nghệ thuật.

Một trong những chuyện tình giữa tỷ phú và người mẫu gây xôn xao bậc nhất.

Stephen Hung từ lâu không còn là cái tên xa lạ trong giới kinh doanh Hong Kong, Trung Quốc. Sinh ra trong gia đình giàu có, không chỉ được thừa hưởng khối tài sản lớn từ cha, Stephen Hung còn tự mình gây dựng đế chế trải rộng từ bất động sản, giải trí đến casino. Stephen Hung từng là Chủ tịch The 13 Holdings Limited, đứng đầu Tập đoàn Đầu tư Taipan, đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Rio - đơn vị sở hữu khách sạn và sòng bài Rio tại Macau. Nhắc đến ông, người ta sẽ nhắc đến sự giàu có và độ chất chơi khó ai bì kịp.

Cặp đôi kết hôn năm 2012 và Deborah trở thành người vợ thứ tư của Stephen Hung. Khi ấy, chuyện tình của họ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên truyền thông. Deborah là cựu người mẫu sở hữu ngoại hình nổi bật, trong khi Stephen Hung lại thường bị báo chí gán cho biệt danh “tỷ phú xấu trai nhất Hong Kong”. Dù vậy, sau hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện thời trang, tiệc xa hoa và luôn thể hiện tình cảm gắn bó.

Hai người hiện có hai con trai, Ivan và Sean. Deborah cũng xây dựng hình ảnh một socialite thời trang, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn như Paris Fashion Week hay Milan Fashion Week , ngồi hàng ghế đầu tại các show của các nhà mốt danh tiếng như Dior , Versace hay Elie Saab .

Bên cạnh đó, cô còn sáng lập công ty quản lý người mẫu Dreamodels, đồng thời duy trì hình ảnh socialite sang trọng với tủ đồ hàng hiệu đồ sộ. Trên mạng xã hội, Deborah thường chia sẻ những chuyến du lịch xa xỉ, các sự kiện thời trang và cuộc sống gia đình, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn người theo dõi.

Vẫn là phú bà, hàng hiệu dát đầy người

Những năm gần đây, cuộc sống của vợ chồng Stephen - Deborah Hung vẫn gắn liền với hình ảnh xa hoa, đặc biệt khi cả hai tham gia show thực tế Bling Empire: New York . Chương trình phần nào hé lộ cuộc sống của những người châu Á giàu có tại Mỹ, trong đó Deborah Hung nổi bật với phong cách thời trang cầu kỳ và sự xuất hiện tại nhiều sự kiện sang trọng.

Theo các nguồn tin công khai, hiện hai vợ chồng chủ yếu sinh sống tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên di chuyển giữa New York, Paris và Milan để tham dự các tuần lễ thời trang. Đầu năm 2026, Deborah cùng chồng xuất hiện tại show Zuhair Murad Haute Couture Spring/Summer 2026 ở Paris .

Cặp vợ chồng xuất hiện trong nhiều show thời trang danh giá, ngồi vị trí VVIP.

Trên Instagram cá nhân, Deborah Hung vẫn hoạt động khá tích cực với hơn 700.000 người theo dõi, chia sẻ hình ảnh từ các sự kiện thời trang, chuyến du lịch và cuộc sống thường ngày. Cô cũng thường xuyên đăng ảnh cùng những bộ trang phục từ các thương hiệu xa xỉ như Roberto Cavalli , Chanel hay Louis Vuitton .

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh hào nhoáng ấy là những biến động lớn trong sự nghiệp kinh doanh của Stephen Hung. Trước đây, ông từng gây chấn động khi đặt mua cùng lúc 30 chiếc Rolls-Royce Phantom - đơn hàng lớn nhất lịch sử của Rolls-Royce nhằm phục vụ dự án khách sạn siêu sang tại Macau mang tên The 13 Hotel .

Khách sạn này được xây dựng với tham vọng trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng xa hoa nhất thế giới, nhắm tới giới khách VIP và con bạc siêu giàu. Tuy nhiên, dự án sau đó gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc không được cấp phép casino như kế hoạch ban đầu.

Những vấn đề tài chính khiến Stephen Hung phải rời vị trí điều hành, còn nhiều tài sản gắn với dự án buộc phải thanh lý. Theo một số nguồn tin, những chiếc xe này cuối cùng phải bán lại để thu hồi vốn và trả nợ, trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ của giấc mơ casino xa xỉ tại Macau.

Dù trải qua nhiều biến động trong hoạt động kinh doanh của chồng, Deborah Hung vẫn duy trì hình ảnh của một “fashion socialite” trong giới thượng lưu.

Trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 1983 thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, xuất hiện ở hàng ghế khách mời tại những show lớn thuộc Paris Fashion Week hay Milan Fashion Week. Cô cũng gây chú ý với tủ đồ hàng hiệu xa xỉ, những chuyến du lịch sang trọng và các buổi tiệc của giới nhà giàu quốc tế.

Deborah Hung và cuộc sống xa hoa, với siêu xe, chuyên cơ riêng.

Cô cũng dành thời gian đi du lịch ở nhiều quốc gia.

Deborah Hung học thêm nhiều kỹ năng mới, gần đây còn bắt trend "Trai đẹp lái moto ở Trùng Khánh".

Người đẹp sinh năm 1983 cũng thường chia sẻ cuộc sống xa hoa với tủ đồ hàng hiệu, những chuyến du lịch sang trọng bằng máy bay riêng và chiếc siêu xe.

