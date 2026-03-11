Số phận khó tin sau 16 năm của cô gái tuyên bố "chỉ lấy chồng có tài sản 178 tỷ đồng"

Trong các cuộc phỏng vấn đường phố về tiêu chuẩn chọn bạn đời, nhiều phát ngôn gây sốc từng khiến mạng xã hội dậy sóng. Và nếu nhắc đến những câu trả lời “chấn động” nhất, cái tên Chu Lanjun gần như luôn được nhắc lại.

Khoảng hơn một thập kỷ trước, cô gái trẻ này từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc khi công khai tuyên bố: chỉ kết hôn với người đàn ông có tài sản ít nhất 50 triệu tệ (khoảng 178 tỷ đồng) và phải thuộc tầng lớp “phú nhị đại”. Phát ngôn thẳng thắn, thậm chí có phần ngạo nghễ của cô khi đó nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn và mạng xã hội.

Phát ngôn chọn chồng gây “bão mạng” khiến cả MXH tranh cãi

Chu Lan Quân ở tuổi 20.

Năm 2014, khi mới ngoài 20 tuổi, Chu Lan Quân (1992) - lúc này đang là sinh viên Đại học Chiết Giang tham gia chương trình hẹn hò "Hẹn hò để chiến thắng" của Đài truyền hình tỉnh Giang Tô.

Trong phần giới thiệu bản thân, khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời, cô thẳng thắn trả lời: người đàn ông muốn kết hôn với mình phải có tài sản ít nhất 50 triệu tệ (gần 178 tỷ đồng, tính theo tỷ giá thời điểm này).

Không dừng lại ở đó, Chu Lan Quân còn đưa ra quan điểm gây sốc: “Nếu không thể kết hôn với phú nhị đại (thế hệ giàu có thứ hai), thì sắc đẹp, khí chất, đạo đức và thậm chí linh hồn của tôi cũng sẽ bị hủy hoại.”

Những yêu cầu cô đưa ra cũng khá cụ thể: đối phương phải giàu có, ngoại hình ưa nhìn, có hộ khẩu thành phố và xuất thân gia đình tốt. Phát ngôn này khiến trường quay lặng đi trong vài giây, còn người dẫn chương trình được cho là “sững lại” vì bất ngờ, hỏi lại: " Tại sao là phú nhị đại và có tài sản 50 triệu tệ?" . Chu thản nhiên đáp: " Tôi không biết tiêu chuẩn của chương trình là gì nhưng tôi nghĩ ngoại hình và khí chất của tôi rất ổn. Điều quan trọng là cách suy nghĩ và học lực của tôi cũng rất xuất sắc".

Thời điểm này, theo giới thiệu, họ Chu sinh ra trong một gia đình trung lưu, có cha là kỹ sư và mẹ làm nội trợ toàn thời gian. Ngay từ nhỏ với sự nghiêm khắc của người cha, cô con gái chăm chỉ học tập và luôn đạt thành tích xuất sắc.

Chu Lan Quân nói về tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình với người dẫn chương trình "Hẹn hò để chiến thắng" của Đài truyền hình tỉnh Giang Tô năm 2014.

Theo sắp xếp của ê-kíp, cô lần lượt gặp ba người đàn ông. Người đầu tiên là một “phú nhị đại” họ Lưu, gia đình sở hữu gần 100 triệu tệ, nhưng cuối cùng lại không xuất hiện tại buổi hẹn. Người thứ hai tuy có tài sản vài triệu tệ nhưng lại đưa ra điều kiện tìm vợ giỏi cầm - kỳ - thi - họa và sẵn sàng làm nội trợ toàn thời gian, khiến Chu Lan Quân không đồng tình và buổi gặp nhanh chóng kết thúc.

Người đàn ông thứ ba là giám đốc tài chính của một doanh nghiệp tại Chiết Giang. Tuy nhiên, khi Chu thẳng thắn chê trường đại học của đối phương “rất bình thường” và nhấn mạnh mình chỉ tìm người “giàu có, đẹp trai”, cuộc trò chuyện cũng sớm khép lại.

Sau khi chương trình phát sóng, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng Trung Quốc. Không ít người cho rằng cô gái trẻ quá thực dụng khi coi hôn nhân như con đường để bước vào cuộc sống giàu sang. Chu Lan Quân vì thế bị gắn nhiều biệt danh như “cô gái tham tiền”, “kẻ mơ mộng hão huyền”.

Truyền thông và cư dân mạng liên tục nhắc lại phát ngôn của cô. Nhiều câu nói bị trích ra làm meme, bình luận chế giễu xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn. Sự chú ý quá lớn khiến cuộc sống cá nhân của cô bị ảnh hưởng nặng nề: bị bạn bè xa lánh, việc xin việc cũng trở nên khó khăn.

Dưới áp lực quá lớn của dư luận, cô khóa tài khoản mạng xã hội nhằm tránh sự chỉ trích.

Đến năm 2016, Chu Lan Quân bất ngờ đăng một bài viết dài trên Weibo cá nhân với tiêu đề, tạm dịch: “Nghé con không sợ hổ - điều ngu ngốc nhất tôi từng làm”. Trong bài viết này, cô thừa nhận những phát ngôn trước đây của mình là nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ.

Chu Lan Quân viết rằng khi ấy cô đã không hiểu rõ vị trí của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả và những người từng bị tổn thương bởi lời nói của mình. Cô cũng cho biết sau khi chương trình phát sóng, bản thân đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn vì áp lực dư luận.

Cuộc sống hiện tại: 34 tuổi vẫn độc thân

Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ câu chuyện gây tranh cãi năm nào, cuộc sống của Chu Lan Quân hiện nay đã thay đổi khá nhiều.

Đến năm 2026, ở tuổi 34, Chu Lan Quân vẫn độc thân, và cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích tốt, cô từng làm việc trong lĩnh vực ngoại thương, sau đó thử sức với các hoạt động kinh doanh và công nghệ. Cô tập trung học thêm nhiều kỹ năng. Gần đây, Chu Lan Quân lần lượt thi lấy chứng chỉ trà nghệ cao cấp và tư vấn tâm lý. Đến năm 2025, cô được cho là sở hữu một văn phòng rộng khoảng 300m2 tại khu Công viên phần mềm Hạ Môn (Xiamen Software Park, tập trung phát triển các hệ thống dịch vụ cho doanh nghiệp.

Những hình ảnh gần đây nhất của Chu Lan Quân

Sau nhiều năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm, Chu Lan Quân cũng đã tự mua nhà và xe cho bản thân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Chu Lan Quân từng chia sẻ rằng hiện nay trong số những người theo đuổi cô, thậm chí có người sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu tệ.

Tuy vậy, điều khiến cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống chính là nhận ra rằng: “Trước đây tôi nghĩ 50 triệu tệ là tấm lưới an toàn, nhưng sau này mới hiểu, chỉ khi tự mình kiếm được tiền thì mới thực sự có chỗ dựa.”

Khi nhìn lại câu chuyện từng gây tranh cãi năm nào, Chu Lan Quân cho rằng khi đó cô từng nghĩ hôn nhân là “chiếc thang duy nhất” để thay đổi cuộc đời, thậm chí tin rằng mình có thể bỏ qua quá trình nỗ lực mà trực tiếp bước lên đỉnh cao.

Sau hơn một thập kỷ, cô cho biết bản thân đã hiểu ra rằng “hào môn thực sự không nằm ở tài sản của người khác, mà là khi chính mình đủ mạnh mẽ để trở thành một ngọn núi”.

Hiện ở tuổi 34, Chu Lan Quân vẫn độc thân và sống khá kín tiếng, và chưa kết hôn. Cô lựa chọn lối sống kín tiếng hơn, tập trung vào công việc và đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản cá nhân của Chu Lan Quân hiện chỉ có hơn 200 người theo dõi và khoảng 8.000 người hâm mộ. Nội dung cô đăng tải chủ yếu là những mẩu chuyện đời thường: các chuyến đi chơi, khoảnh khắc sinh hoạt hàng ngày hoặc hình ảnh về gia đình và bố mẹ.

Nguồn: Weibo, Sohu, Sina