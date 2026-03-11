Thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 10 tỷ đồng người phụ nữ lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng có nửa số tiền”

Từ mối quan hệ thân thiết đến tranh chấp vì tiền đền bù

Người phụ nữ họ Lý, ngoài 40 tuổi, cùng chồng rời quê đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để mưu sinh. Những năm đầu, cuộc sống của họ khá chật vật. Hai vợ chồng làm công việc tay chân trong nhà máy, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày và phải ở trong ký túc xá chật hẹp của công ty.

Khi con cái lớn dần, họ mong muốn có một môi trường sống ổn định và thoải mái hơn nên quyết định thuê nhà bên ngoài. Trong quá trình tìm kiếm, vợ chồng cô Lý gặp bà Trần, chủ nhân của một căn nhà cổ tại Quảng Châu.

Theo lời kể, bà Trần xuất thân từ gia đình khá giả và tỏ ra rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng. Bà không chỉ cho thuê nhà với giá thấp mà còn nhiều lần giúp đỡ họ trong cuộc sống. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên thân thiết, thậm chí coi nhau như người thân.

Trong suốt 15 năm, bà Trần chưa từng tăng tiền thuê nhà, luôn giữ mức 1.000 NDT mỗi tháng (khoảng hơn 3,8 triệu đồng). Trong khi đó, Quảng Châu là thành phố lớn nên giá thuê nhà tại khu vực này đã tăng gấp 3 - 4 lần so với trước đây. Nhờ mức tiền thuê ổn định, vợ chồng cô Lý có thể tiết kiệm, từng bước cải thiện điều kiện kinh tế và ổn định cuộc sống.

Vì gắn bó lâu dài, vợ chồng cô Lý không coi căn nhà thuê chỉ là nơi ở tạm mà xem như tổ ấm thực sự của mình. Khi mới chuyển đến, ngôi nhà đã khá cũ kỹ và xuống cấp. Theo cô Lý, trong nhiều năm qua, gia đình bà đã bỏ công sức và tiền bạc để sửa sang lại nhà, từ sơn tường, thay mái cho đến mua sắm thêm nhiều thiết bị sinh hoạt.

Cô cho biết, phần lớn nội thất trong nhà đều do gia đình tự bỏ tiền mua sắm. Đối với vợ chồng cô, căn nhà không chỉ là nơi sinh sống mà còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình trong suốt thời gian bươn chải nơi đất khách.

Tuy nhiên, đến năm 2021, cô Lý nhận được thông báo căn nhà đang thuê nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án đô thị hóa của địa phương. Theo kế hoạch, khu vực này sẽ bị phá dỡ và chủ sở hữu căn nhà sẽ được bồi thường khoảng 2,6 triệu NDT (gần 10 tỷ đồng).

Khi biết tin, vợ chồng cô Lý tỏ ra rất phấn khích. Họ cho rằng sau nhiều năm sinh sống và cải tạo căn nhà, gia đình mình cũng xứng đáng được hưởng một phần trong khoản tiền bồi thường này.

“Chúng tôi đã coi nơi đây là nhà của mình, đã bỏ tiền và công sức để chăm chút cho nó. Tôi xứng đáng được nhận một nửa tiền bồi thường”, cô Lý khẳng định.

Tuy nhiên, khi cô Lý đến gặp chủ nhà để đề cập vấn đề này, bà Trần đã thẳng thắn từ chối. Theo bà Trần, căn nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bà nên khoản tiền bồi thường giải tỏa cũng là tài sản hợp pháp của bà. Vợ chồng cô Lý chỉ là người thuê nhà nên không có quyền yêu cầu chia phần.

Ai đúng ai sai?

Câu trả lời của bà Trần khiến cô Lý rất thất vọng và tức giận. Người phụ nữ này cho rằng chủ nhà đã “quên” đi công sức của gia đình mình trong việc sửa chữa và gìn giữ căn nhà suốt nhiều năm. Mối quan hệ từng rất tốt đẹp giữa hai gia đình vì thế nhanh chóng rạn nứt.

Cô Lý nhiều lần tìm gặp bà Trần để tranh luận, thậm chí đăng video lên mạng xã hội kể lại câu chuyện, kêu gọi cư dân mạng lên tiếng đòi lại “công bằng” cho mình. Trong các video, cô liên tục nhấn mạnh rằng căn nhà đã trở thành một phần cuộc sống của gia đình, nên việc không được chia tiền đền bù là điều “bất công”.

Cô Lý đăng video lên mạng kể lại câu chuyện của mình

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lại đứng về phía bà Trần. Nhiều ý kiến cho rằng chủ nhà đã rất tốt bụng khi giữ nguyên tiền thuê suốt hơn một thập kỷ. Việc yêu cầu chia tiền bồi thường trong trường hợp này bị cho là thiếu hợp lý và có phần tham lam.

Theo các chuyên gia pháp lý Trung Quốc, vụ việc tuy gây nhiều tranh cãi nhưng quy định pháp luật khá rõ ràng. Tiền đền bù giải tỏa được xác định dựa trên quyền sở hữu tài sản. Người đứng tên quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn nhà mới là người hợp pháp được nhận khoản bồi thường.

Ngoài ra, việc giải tỏa được coi là trường hợp bất khả kháng, vì vậy chủ nhà có quyền chấm dứt hợp đồng thuê và yêu cầu người thuê di dời khi có quyết định phá dỡ.

Trong trường hợp người thuê đã sửa chữa hoặc cải tạo nhà với sự đồng ý của chủ sở hữu, họ có thể yêu cầu hoàn trả chi phí cải tạo hợp lý. Tuy nhiên, điều kiện là phải có chứng cứ rõ ràng về chi phí và sự chấp thuận của chủ nhà.

Vì vậy, xét về mặt pháp lý, vợ chồng cô Lý chỉ là người thuê nhà và không có quyền yêu cầu chia khoản tiền bồi thường giải tỏa. Mọi yêu cầu vượt quá phạm vi hợp đồng thuê đều không được pháp luật công nhận.

(Theo 163 news)