Nam shipper ở Hà Nội ngồi lề đường, làm hoa kẽm nhung lúc nửa đêm: Lên tiếng nói rõ tình cảnh khi bị tố "dàn dựng"

Giữa những ồn ào hay lo toan cơm áo gạo tiền trên MXH, đôi khi chỉ một khung cảnh giản dị cũng đủ khiến nhiều người phải dừng lại. Mới đây, hình ảnh một chàng shipper ngồi lặng lẽ ở góc ngõ lúc gần nửa đêm, tỉ mỉ làm từng bông hoa kẽm nhung đã viral trên Threads vì lý do này.

Theo lời người chứng kiến, khoảnh khắc được bắt gặp lúc 23h54 tối ngày 7/3. Khi đi lấy đơn hàng, người này vô tình thấy bạn shipper đang ngồi bệt xuống đường, làm từng cánh hoa nên đã ghi lại và chia sẻ lên MXH.

Nam shipper ngồi bệt ra đường để làm hoa kẽm nhung

“Tôi đứng nhìn một lúc và tự hỏi: Không biết bó hoa ấy là cậu đang chuẩn bị giao cho khách hay là món quà cậu tự tay làm, để ngày mai mang tặng người con gái mình thương?

Nếu là điều thứ hai thì cô gái ấy thật sự rất may mắn. Bởi trong cuộc sống này, không phải bó hoa đắt tiền nào cũng mang nhiều ý nghĩa. Nhưng một bó hoa được làm bằng đôi tay còn vương bụi đường, bằng sự tỉ mỉ của một chàng trai đang mưu sinh thì trong đó chắc chắn có cả sự chân thành.

Khoảnh khắc ấy làm tôi nhận ra rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những chàng trai giản dị, tử tế và ấm áp đến vậy. Tôi không biết cậu là ai. Cũng không biết bó hoa ấy cuối cùng sẽ đến tay ai. Nhưng tôi chỉ mong cậu ấy luôn mạnh khoẻ, bình an trên mọi nẻo đường.

Và nếu một ngày nào đó cậu vô tình xem được đoạn video này hy vọng cậu vẫn giữ được sự dịu dàng và chân thành như khoảnh khắc mà tôi đã nhìn thấy hôm nay. Vì đôi khi, hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao. Chỉ đơn giản là một bó hoa được làm bằng cả tấm lòng” - trích từ bài đăng trên Threads.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, bài đăng đã viral, hiện đang có 770k lượt xem, hơn 36k lượt yêu thích sau gần 3 ngày. Phần lớn mọi người đều cảm thấy thích thú vì hình ảnh nhỏ bé nhưng mang lại năng lượng tích cực được lan tỏa.

Không dừng lại ở đó, nhân vật chính trong clip - nam shipper cũng xuất hiện và để lại bình luận ở dưới bài đăng. Anh chàng cho biết công việc ban ngày là đóng hàng cho shop, tối tranh thủ chạy xe kiếm thêm, mỗi ngày làm việc 15 tiếng. Nhân dịp 8/3, nam shipper tranh thủ làm hoa lúc đi giao hàng để tặng mẹ và người yêu.

“Em là chàng trai chạy Be trong clip. Hiện tại em đi làm sáng em làm ở shop đóng hàng tối đến em tranh thủ chạy xe, mỗi ngày khoảng 15 tiếng. Những lúc đêm khuya ngồi chờ đơn, em tranh thủ tự tay làm hoa để tặng mẹ và người yêu em.

Và em muốn nói lời cảm ơn đến mọi người vì đã luôn yêu thương, động viên và ủng hộ em trong cuộc sống. Nhân ngày 8/3, em xin chúc tất cả phụ nữ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và luôn được yêu thương bên những người thân yêu của mình” - nhân vật chính trong đoạn clip chia sẻ.

Phía dưới bình luận của chàng trai trẻ, nhiều người cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ hoặc gửi tặng thêm những bó hoa khác cho mẹ và người yêu nhưng anh chàng đều từ chối một cách lịch sự. Chàng trai cho biết những tình cảm và sự động viên đó của mọi người với mình đã là điều quý giá nhất.

Nhiều người phản hồi chia sẻ của nam shipper và anh chàng cũng có cách bình luận dễ chịu

Tâm sự cũng như cách phản hồi bình luận với thái độ khiêm nhường, có chừng mực của chàng trai trẻ được nhiều người đánh giá cao. Ai nấy đều cho rằng với sự tỉ mỉ trong cách làm hoa, phản ứng chân thành thì anh chàng cũng sẽ sớm đạt được những điều mong muốn.

Được biết chàng trai trong bài đăng này là Tạ Văn Luyện, sinh năm 2006. Chia sẻ với chúng tôi, Luyện đến từ Bắc Ninh, hiện đang làm việc tại một shop bán đồng hồ ở Hà Nội. Hàng ngày, sau giờ làm, anh chàng chạy xe thêm để kiếm thêm thu nhập và tích góp cho tương lai.

Về bó hoa, Luyện cho biết đây là lần đầu tiên anh chàng làm hoa kẽm nhung, vừa làm vừa xem trên YouTube. Mỗi bó hoa Luyện làm trong khoảng 5 buổi: “Mỗi buổi tối mình tranh thủ làm một chút vào lúc chờ đơn hoặc khi rảnh để làm hoa”.

Hiện tại hoa đã làm xong, ngày 8/3 cũng đã trôi qua nhưng vẫn chưa đến tay mẹ và người yêu vì Luyện chưa về quê được do công việc đang kín lịch tất cả các ngày. Luyện dự định cuối tháng này mới về để tặng. Tuy nhiên mẹ và người yêu Luyện đều biết câu chuyện anh chàng làm hoa để tặng và trân trọng tình cảm đó.

Về nửa kia, Luyện cho biết cả hai đã quen biết và ở bên nhau suốt 5 năm qua - từ khi cả hai còn học cấp 2.

Hai bó hoa của Luyện đã được làm xong nhưng chưa tặng được cho mẹ và người yêu

Tạ Văn Luyện và mẹ

Tạ Văn Luyện và bạn gái đã đồng hành với nhau được 5 năm

Về việc được nhiều người quan tâm và gửi lời động viên, Luyện cho biết: “Mình thấy rất vui và hạnh phúc vì một hành động nhỏ của mình lại có thể lan tỏa được năng lượng tích cực đến mọi người. Mình cũng rất biết ơn vì mọi người đã quan tâm, động viên và gửi đến mình rất nhiều lời chúc tốt đẹp”.

Về những bình luận trái chiều, bày tỏ sự hoài nghi rằng đây là content, thậm chí dùng những từ ngữ khó nghe, Luyện tâm sự: “Thật ra mỗi người sẽ có một góc nhìn và suy nghĩ khác nhau nên mình cũng rất tôn trọng điều đó. Với mình, việc làm bó hoa này chỉ đơn giản xuất phát từ tình cảm của mình dành cho mẹ và người yêu, mình không nghĩ nhiều đến việc nó sẽ được mọi người chú ý như vậy”.

Chia sẻ thêm về câu chuyện cá nhân, Luyện cho biết anh chàng từng đi học đại học nhưng đã quyết định tạm dừng một thời gian và đi làm với mong muốn có thêm những trải nghiệm thực tế và học hỏi nhiều hơn từ cuộc sống.

“Mình nghĩ mỗi người sẽ có một con đường và lựa chọn riêng phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Với mình, việc đi làm sớm giúp mình trưởng thành hơn, hiểu được giá trị của lao động và trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm sống. Tuy nhiên mình cũng không mong các bạn hay anh chị đang đi học sẽ vì câu chuyện của mình mà chạnh lòng vì việc học vẫn luôn rất quan trọng. Mình chỉ đang đi theo con đường phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại. Mình nghĩ khi sau này có đủ trải nghiệm cũng như điều kiện phù hợp hơn thì mình vẫn có thể quay lại tiếp tục việc học” - chàng trai trẻ cho biết.