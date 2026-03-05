Khoai Lang Thang nói gì về "một đời không rực rỡ" gắn với anh shipper mà bùng nổ mạng xã hội?

Vừa qua, một bài đăng trên MXH Threads về hình ảnh một shipper buồn bã, ngồi thẫn thờ kèm câu hỏi mở: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…” đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tính đến hiện tại, bài đăng này đã có 1,5 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác.

Bên cạnh những câu trả lời về câu hỏi “rực rỡ”, cư dân mạng còn được nhìn thấy không ít sự xuất hiện của những người nổi tiếng, những người đã phần nào thành công, sống một cuộc đời “rực rỡ” trong mắt công chúng để lại bình luận. Trong đó, những lời nhắn gửi của Khoai Lang Thang trở thành tâm điểm.

Nam vlogger bày tỏ: “Em! Anh biết ngàn lời khuyên không rực rỡ cũng không sao đã được gửi đến em, anh hiểu những lời khuyên đó rất khó tiếp nhận.

Nếu em đang mệt, đang rối, đang chưa biết mình muốn gì, không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn có là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua, một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như "hoa" kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như "bách" như "tùng"!” .

Bình luận chân tình của Khoai Lang Thang đang viral trên MXH

Bình luận này của Khoai Lang Thang đã chạm đến cảm xúc của nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ. Cư dân mạng cho rằng, ý của Khoai Lang Thang dù ngắn gọn nhưng lại rất sâu sắc, chất chứa nhiều trải nghiệm cá nhân của bản thân và cũng rất chân thành, tình cảm. Nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi Khoai Lang Thang luôn nhẹ nhàng, gần gũi và “dễ huông” như vậy.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Khi con người ta trải nghiệm đủ lâu, thì sự rực rỡ của hoa không còn là điều quan trọng, điều tiên quyết phải đạt bằng được trong cuộc đời. Mà ngược lại thứ họ mong cầu là sự kiên trì sự bền bỉ của tùng của bách. Ý này của Khoai hay ghê”. - “Nhẹ nhàng và tinh tế quá. Thích cái cách Khoai Lang Thang luôn gần gũi, dễ mến và hoà đồng như vậy”. - “Hiểu vì sao anh được gọi là ‘con rể quốc dân’, ‘chồng quốc dân’ luôn. Bình luận soft cỡ đó ai đọc cũng thấy xúc động”. - “Hồi trước lúc năm 2014 mình cũng chênh vênh không biết định hướng như nào. Tình cờ dịp cuối năm xem clip chia sẻ Khoai về quê Tết có câu nói trong clip: ‘Mình làm bất cứ việc gì chỉ duy nhất 1 việc, và đặt cái tâm vào công việc ắt Tổ sẽ đãi mình’. Khi nghe câu đó xong mình ngộ ra được liền và định hướng tâm trung 1 việc đến hiện tại. Lúc đó mình ôm đồm 2,3 việc nên giờ mình hay chia sẻ lại mấy bạn trẻ bằng câu nói của Khoai năm đó”. - “Tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua cũng là một sự rực rỡ. Hãy công nhận sự nỗ lực của chính mình và không ngừng cố gắng. Một ngày nào đó ngoài bản thân mình cũng sẽ có người nhìn thấy được hào quang đó. Cố lên! Về Khoai Lang Thang, mình có thể học được một điều, ngoài cách chia sẻ cố vũ người khác, còn một cách chia sẻ nữa đó là chia sẻ điều mà họ có thể làm được. Thực tế vẫn là trên hết”.

Hiện tại bài đăng và cả bình luận của Khoai Lang Thang đều đang viral, được dân tình chia sẻ rộng rãi và bày tỏ sự đồng cảm. Ngoài nam vlogger, nhiều người nổi tiếng khác cũng có mặt trong bài đăng để gửi một lời động viên hay trả lời cho câu hỏi mở mà chủ nhân đưa ra.

Nhiều người nổi tiếng cũng để lại bình luận động viên, nhắn gửi đầy cảm xúc

Travel blogger Khoai Lang Thang

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, SN 1991) hiện nay vẫn là một trong số ít những travel blogger giữ vững phong cách chân thực, gần gũi. Trước làn sóng sáng tạo nội dung đa dạng, anh chọn lối đi “chậm mà chạm”: quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả và đầu tư nghiêm túc cho từng cảnh quay. Các video trên YouTube của Khoai thường có thời lượng dài, kéo từ hơn một tiếng đến gần hai tiếng, nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ cách kể chuyện mạch lạc, tự nhiên và giàu cảm xúc.

Thời gian đầu, Khoai Lang Thang tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương. Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm.