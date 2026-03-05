Cô gái tiệm gội đầu cưới thiếu gia, nhận 22 tỷ bồi thường sau ly hôn: Sống chung với trai trẻ kém 14 tuổi như bà hoàng

Đó là Vi Tuyết (Wei Xue, sinh năm 1988) - từng là hot girl livestream đình đám trên mạng xã hội Trung Quốc. Ở tuổi U40, cô đã được gọi là “hot mom”, là KOL sở hữu hơn 9,4 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về làm đẹp, tình cảm và phong cách sống xa hoa.

Thế nhưng phía sau hình ảnh phú bà hiện tại là một quá khứ khiến nhiều người “bật ngửa”.

Từ cô gái nông thôn đến tham vọng đổi đời

Vi Tuyết sinh ra tại một huyện nhỏ ở Quảng Tây (Trung Quốc), trong gia đình làm nông, kinh tế eo hẹp. Cô bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền. Khi còn trẻ, Vi Tuyết từng làm đủ nghề: cắt tóc, gội đầu, phục vụ quán bar… nhưng thu nhập vẫn chỉ đủ trang trải cuộc sống. Sở hữu gương mặt ưa nhìn nhưng không quá nổi bật, cô sớm nuôi tham vọng đổi đời bằng cách bước chân vào giới thượng lưu.

Làm việc tại một quán bar cao cấp, Vi Tuyết quen Trần Bình - con trai một gia tộc khai thác than tại Sơn Tây. Theo 163.com, năm 2008, cô kết hôn với vị thiếu gia này và sinh hai con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Sau nhiều lần chồng ngoại tình, Vi Tuyết quyết định ly hôn vào năm 2014. Hai con do gia đình nhà nội chăm sóc.

Vi Tuyết và chồng cũ Trần Bình thời còn hẹn hò.

Đáng chú ý, cô được cho là nhận khoản bồi thường lên tới 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 22 tỷ đồng). Có tiền trong tay, Vi Tuyết sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi gần như toàn bộ gương mặt. Diện mạo mới được nhận xét có nhiều nét giống minh tinh Dương Mịch.

Sau khi “đập mặt xây lại”, Vi Tuyết tiếp tục làm việc tại quán bar cũ và quen Tần Phần - một phú nhị đại nổi tiếng ăn chơi ở Thượng Hải - bạn thân của “thiếu gia giàu nhất Trung Quốc” Vương Tư Thông.

Nhờ ngoại hình nổi bật, Vi Tuyết nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tần Phần. Cả hai từng công khai hẹn hò nhưng vấp phải phản ứng từ dư luận lẫn gia đình đàng trai. Trong lúc mối quan hệ rạn nứt, cô được cho là mang thai.

Có thông tin cho rằng Vi Tuyết đồng ý nhận một khoản tiền lớn để bỏ thai, song sau đó lại âm thầm giữ đứa trẻ và sinh con ở nước ngoài. Vài năm sau, cô quay lại Trung Quốc cùng con và bị đồn yêu cầu mức chu cấp lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ. Song, Vi Tuyết sau đó đã phủ nhận.

Nhan sắc trước sau của Vi Tuyết qua nhiều lần chỉnh sửa.

Điểm đáng chú ý là sau mỗi lần kết thúc một mối quan hệ, Vi Tuyết đều có sự thay đổi lớn về hình ảnh và vị thế. Từ một hot girl gây tranh cãi, cô dần chuyển hướng sang xây dựng thương hiệu cá nhân, kinh doanh riêng và sở hữu công ty thương mại điện tử với tỷ lệ cổ phần gần như tuyệt đối.

Tự kinh doanh, chuyển sang yêu trai trẻ

Tháng 3/2025, Vi Tuyết một lần nữa gây sốt khi tiết lộ trên livestream rằng cô đã mua lại căn hộ trung tâm Thượng Hải - nơi trước đây Tần Phấn từng thuê cho cô ở và chính thức dọn vào cùng con trai.

Cô cho biết việc rời đi năm xưa là quyết định chủ động, không phải bị “đuổi khỏi nhà”. Việc mua lại căn hộ được xem như lời hứa cô thực hiện với con sau nhiều năm nỗ lực.

Vi Tuyết trên sóng livestream.

Sau thời gian dài “ở ẩn”, năm 2024 cô tái xuất mạnh mẽ trên Douyin, xây dựng hình tượng “người phụ nữ tỉnh táo”. Chỉ trong 3 tháng, tài khoản tăng hơn 4,5 triệu người theo dõi. Có tháng cô mở 13 buổi livestream, tổng doanh thu vượt 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1000 tỷ đồng). Trung bình mỗi phút phát sóng có thể mang về khoảng 20.000 tệ.

Cô còn tự nhận mình là “cố vấn tình cảm”, thường xuyên chia sẻ quan điểm yêu đương và đưa ra những “châm ngôn” gây tranh luận như “6 câu nói tự chuốc nhục trong tình yêu”.

Cuối năm 2024, Vi Tuyết công khai hẹn hò bạn trai kém 14 tuổi - một TikToker sinh năm 2002. Cặp đôi từng cùng livestream, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, cô thông báo chia tay.

Một số hình ảnh gần đây của Vi Tuyết.

Dù hiện tại sống trong căn hộ đắt đỏ, sở hữu doanh nghiệp riêng, Vi Tuyết vẫn không thoát khỏi tranh cãi.

Mỗi lần cô lên sóng bán hàng, phần bình luận lại chia thành hai luồng: một bên khen cô là “nữ chính tỉnh táo”, tự tay viết lại cuộc đời; bên kia mỉa mai cô “dựa vào tình cảm để đổi đời”.

Nguồn: Douyin, QQ.