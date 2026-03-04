12 năm sau khi trượt cao đẳng, người phụ nữ đến ngân hàng làm thẻ tín dụng thì được thông báo: “Hồ sơ ở đây ghi chị đã tốt nghiệp”

Giấc mơ đại học của cô gái nhà nghèo

Vương Na Na sinh năm 1983 trong một gia đình nông dân nghèo tại Chu Khẩu, Trung Quốc. Là con cả, ngoài việc học, cô còn phụ giúp việc đồng áng và chăm sóc các em nhỏ. Thành tích học tập xuất sắc giúp cô thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện năm 1999. Cha mẹ mong muốn cô thi đỗ đại học để đổi đời. Ước mơ của Vương Na Na khi ấy cũng rất giản dị: trở thành một giáo viên.

Tuy nhiên, môi trường học tập cạnh tranh khốc liệt tại thị trấn nhanh chóng khiến Vương Na Na gặp nhiều trở ngại. Thành tích học tập sa sút kéo theo kết quả kỳ thi đại học của cô không như mong đợi. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ cô vẫn động viên con gái ôn luyện thêm một năm để tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học .

Quyết tâm không phụ lòng gia đình, Vương Na Na dồn toàn bộ thời gian cho việc học. Cô tin rằng với năng lực của mình, việc đỗ một trường cao đẳng là hoàn toàn khả thi. Sau kỳ thi năm 2003, cô đăng ký vào Học viện Kỹ thuật Nghề Chu Khẩu , chuyên ngành Ngữ văn, rồi hồi hộp chờ giấy báo nhập học gửi về quê. Thế nhưng điều cô mong đợi không bao giờ đến.

Từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng, Vương Na Na cho rằng mình lại thi trượt. Cảm giác thất bại khiến cô suy sụp trong thời gian dài trước khi quyết định rời quê vào miền Nam Trung Quốc làm việc.

Sự thật bị đánh cắp

Không bằng cấp, không quan hệ xã hội, Vương Na Na làm nhiều công việc lao động phổ thông như công nhân dây chuyền, phát tờ rơi, phục vụ nhà hàng. Năm 2005, cô dùng tiền tiết kiệm học thiết kế quảng cáo tại Lạc Dương, gặp người chồng sau này và cùng mở một cửa hàng thiết kế nhỏ.

Cuộc sống gia đình dần ổn định với hai con nhỏ. Vương Na Na chấp nhận thực tại, tin rằng cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác. Mọi thứ thay đổi vào năm 2015 khi cô đến ngân hàng làm thẻ tín dụng. Nhân viên phát hiện hồ sơ học vấn của cô đã tồn tại và ghi rõ: tốt nghiệp cao đẳng tại chính ngôi trường cô từng đăng ký - điều hoàn toàn trái với thực tế.

Nghi ngờ, Vương Na Na bắt đầu tự điều tra và phát hiện sự thật đau lòng: năm đó cô đã trúng tuyển, nhưng giấy báo nhập học không đến tay cô. Hóa ra, một người tên Trương Doanh Doanh đã sử dụng danh tính của cô để nhập học, tốt nghiệp và sau đó làm việc tại cơ quan giáo dục địa phương. Cứ như vậy, ước mơ trở thành giáo viên của Vương Na Na đã bị người khác chiếm đoạt suốt hơn một thập kỷ.

Khi liên hệ yêu cầu đối phương hủy thông tin học vấn giả mạo, cô không những không nhận được lời xin lỗi mà còn bị cha của người mạo danh đáp trả: “Cô kiện lên Liên Hợp Quốc tôi cũng không sợ”.

Hành trình đòi lại công bằng

Tháng 2/2016, vụ việc của Vương Na Na nhanh chóng gây chấn động dư luận Trung Quốc. Chính quyền địa phương lập tổ điều tra và đến tháng 7/2016 xác nhận hành vi mạo danh là có thật. Tổng cộng 13 người liên quan bị xử lý kỷ luật. Người mạo danh bị sa thải khỏi ngành giáo dục.

Dù vậy, điều Vương Na Na theo đuổi không phải tiền bạc. Năm 2018, cô khởi kiện dân sự, yêu cầu người mạo danh mình xin lỗi công khai và bồi thường 13 NDT (gần 50.000 đồng) - con số tượng trưng cho 13 năm cuộc đời bị đánh cắp và 13 người bị xử phạt. Đến nay, vụ kiện vẫn chưa được xét xử.

Trong khi chờ đợi công lý, Vương Na Na quyết định tự thay đổi số phận lần nữa. Khi đề nghị khôi phục tư cách nhập học nhưng bị từ chối, cô chọn con đường khó khăn hơn: thi đại học lại.

Năm 2017, sau thời gian ôn luyện, cô nhận giấy báo trúng tuyển của Học viện Công nghệ Lạc Dương , ngành Marketing, chính thức hoàn thành giấc mơ đại học sau nhiều năm dang dở.

Sau khi tốt nghiệp, Vương Na Na thi lấy chứng chỉ giáo viên. Tuy nhiên, ở tuổi 37, cô đã quá tuổi tuyển dụng giáo viên công lập. Không nản chí, cô tiếp tục công việc thiết kế quảng cáo, đồng thời dự định học cao học để tiến gần hơn tới lĩnh vực giáo dục.

Nhiều người cho rằng hành trình khiếu kiện kéo dài của Vương Na Na là không cần thiết, bởi cuối cùng cô vẫn quay về nghề cũ. Nhưng với cô, điều quan trọng chưa bao giờ là vật chất.

“Điều tôi muốn là công bằng. Nếu sai lầm không phải trả giá, nó sẽ lặp lại mãi,” cô từng nói.

(Theo Sohu)