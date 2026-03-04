Người phụ nữ 30 tuổi kiếm hơn 3 tỷ/tháng chọn nghỉ hưu sớm: Thành công từ 1 ĐIỀU nhỏ ai cũng biết nhưng thường xem nhẹ

Nữ doanh nhân trẻ kiếm tiền khủng

Đặng Diệc sinh sống tại Giang Tô (Trung Quốc) là cử nhân địa vật lý tốt nghiệp Đại học Nam Kinh danh giá. Cô gây chú ý với kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 30 - độ tuổi mà nhiều người vừa mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc và khẳng định vị thế trong sự nghiệp. Hiện tại, cô hợp tác với nhiều doanh nghiệp tại Bắc Kinh, Liêu Ninh, Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành tại 6 công ty.

Nguồn thu nhập chủ yếu của cô đến từ mô hình quảng cáo tính hoa hồng theo đơn hàng. Theo chia sẻ, riêng tiền hoa hồng mỗi tháng đã vượt 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng). Và doanh thu hằng năm của công ty do cô điều hành đạt trên 100 triệu NDT (hơn 379 tỷ đồng).

Mô hình kinh doanh của Đặng Diệc chủ yếu dựa vào việc thu hút người dùng trên mạng xã hội. Cô đăng tải các video với nội dung đa dạng để quảng bá sản phẩm trên những nền tảng như Douyin và Xiaohongshu,... đồng thời chi tiền chạy quảng cáo nhằm mở rộng độ tiếp cận.

Khi đã thu hút được sự chú ý, cô điều hướng người dùng vào các nhóm trao đổi riêng. Tại đây, cô từng bước xây dựng một cộng đồng theo dõi đông đảo, lên tới hàng triệu người, chủ yếu bán các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày.

Với các nhãn hàng muốn quảng bá sản phẩm mới, hợp tác cùng Đặng Diệc được xem là giải pháp hiệu quả để gia tăng doanh thu. Cô đóng vai trò cầu nối, giúp sản phẩm tiếp cận trực tiếp nhóm khách hàng tiềm năng. Khi mọi người nhấp vào liên kết giới thiệu sản phẩm và hoàn tất giao dịch, cô sẽ nhận hoa hồng trên mỗi đơn hàng thành công.

Bên cạnh đó, các nhóm khách hàng riêng do cô quản lý cũng thường xuyên nhận được mã giảm giá và chương trình ưu đãi mới. Chỉ cần người dùng đặt hàng thông qua những liên kết được chia sẻ trong nhóm, công ty của cô sẽ có doanh thu đều đặn.

Thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm và bài học thành công đơn giản

Đặng Diệc tự tin chia sẻ: “Hiện tại, công ty tôi đạt doanh thu hơn 100 triệu NDT (hơn 379 tỷ đồng) mỗi năm. Từ trước đến nay, tôi luôn đặt mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 30 và tôi sẽ thực hiện điều đó”.

Cô cho biết bản thân sớm nhận thấy mình có sự nhạy bén trong kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô từng mở cửa hàng bán sản phẩm giáo dục nhưng thua lỗ khoảng 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng).

Thời điểm đó, mẹ cô - một giáo viên đã khuyên con gái từ bỏ kinh doanh, thi tuyển công chức để có công việc ổn định. Tuy nhiên, cô không từ bỏ con đường đã chọn mà quyết định làm lại từ đầu, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh vốn đã đặt ra từ khi nhỏ.

Bí quyết thành công của cô cô không nằm ở điều gì quá phức tạp, mà ở việc xác định mục tiêu rõ ràng rồi kiên trì theo đuổi đến cùng. Khi đã đặt ra đích đến, cô tập trung toàn bộ thời gian và nguồn lực để thực hiện, thay vì dao động trước những lựa chọn an toàn hơn.

Ở tuổi 30, cô cho rằng lựa chọn khởi nghiệp là đúng đắn và đang trở thành người đầu tiên trong gia đình đạt đến cột mốc “nghỉ hưu” sớm. Cô đã mua vé máy bay đến Iceland và chuẩn bị cho kì nghỉ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí không khỏi so sánh. Một tài khoản bình luận: “Cùng sinh năm 1996, cô ấy đã nghỉ hưu, còn tôi vẫn chỉ kiếm được 5.000 NDT (gần 19 triệu đồng) mỗi tháng.”