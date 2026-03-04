Người xưa dặn: 3 thói xấu “hao mòn” phúc khí của 1 đời người, có dù chỉ 1 cũng phải bỏ ngay

Trong quan niệm phương Đông, “phúc khí” không chỉ được hiểu là may mắn mà còn là trạng thái sống an ổn, thuận lợi và ít sóng gió. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều mong cầu trong cuộc đời, bởi ai cũng hy vọng có thể hóa dữ thành lành, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, phúc khí không phải là thứ tự nhiên mà có, càng không thể đạt được chỉ bằng mong muốn. Nó thường được tích lũy từ cách sống, thái độ và nhân cách của mỗi người.

Người có phúc khí thường sở hữu tâm thái tích cực, biết tiết chế bản thân và hành xử đúng mực. Ngược lại, những người dần đánh mất phúc khí lại thường mang theo những thói quen xấu mà chính họ đôi khi không nhận ra. Theo nhiều quan niệm sống truyền thống, “tướng do tâm sinh” , vận mệnh thay đổi trước hết bắt nguồn từ sự thay đổi trong nội tâm. Khi tâm tính lệch lạc, con người dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối, từ đó dẫn đến những suy nghĩ sai lầm và hành động thiếu sáng suốt.

Vì vậy, việc kiểm soát bản thân, phát huy điều tốt và nhận diện những điểm yếu trong tính cách được xem là chìa khóa để giữ gìn phúc khí. Trong cuộc sống, có 3 thói xấu phổ biến mà nếu không sớm thay đổi, con người rất dễ tự khiến cuộc đời mình trở nên khó khăn hơn.

1. Kiêu ngạo

Kiêu ngạo được xem là một trong những trở ngại lớn nhất trên hành trình phát triển của mỗi cá nhân. Nguồn gốc của sự ngạo mạn thường bắt đầu từ việc so sánh bản thân với người khác. Khi đặt mình vào vị trí cao hơn người khác, con người dễ nảy sinh tâm lý muốn được công nhận, khen ngợi và đề cao cái tôi cá nhân.

Những người mang tính cách kiêu ngạo thường khó tiếp thu ý kiến trái chiều. Họ dễ xem nhẹ nỗ lực của người khác, đồng thời không chấp nhận việc có người giỏi hơn mình. Chính điều này khiến họ không nhìn ra khuyết điểm của bản thân, bỏ lỡ cơ hội hoàn thiện và tiến bộ.

Vì thế, biết đặt cái tôi xuống, học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau là cách giúp con người tránh rơi vào chiếc “bẫy” do chính mình tạo ra, đồng thời giữ được sự khiêm tốn – yếu tố quan trọng để tích lũy phúc khí lâu dài.

2. Tham lam

Theo quan niệm xưa, lòng tham giống như ngọn lửa, nếu không kiểm soát sẽ thiêu rụi mọi thứ. Trong thực tế, việc theo đuổi lợi ích hay mong muốn cuộc sống tốt hơn không phải điều sai. Tuy nhiên, khi lòng tham vượt quá giới hạn, nó lại trở thành nguyên nhân khiến con người đánh mất lý trí.

Không ít trường hợp vì tham lợi trước mắt mà đánh đổi danh dự, các mối quan hệ và cả tương lai của mình. Lòng tham khiến con người dễ rơi vào vòng xoáy toan tính, luôn cảm thấy thiếu thốn dù đã sở hữu nhiều thứ. Cuộc sống vì thế trở nên căng thẳng và mệt mỏi.

Tiền bạc hay vật chất suy cho cùng chỉ là yếu tố bên ngoài. Những thứ không thuộc về mình nếu cố nắm giữ thường phải trả giá bằng một cách nào đó. Biết đủ, biết dừng đúng lúc và sẵn sàng buông bỏ những điều không cần thiết chính là cách giúp con người giữ được sự bình an trong tâm trí, từ đó tránh làm hao tổn phúc khí của bản thân.

3. Ngang ngược

Một biểu hiện khác của người thiếu phúc khí là tính ngang ngược, bảo thủ và luôn cho mình đúng. Những người này thường hành động theo ý riêng, phớt lờ lời khuyên của người khác và dễ phủ nhận các quan điểm trái chiều. Điều đó khiến quá trình giao tiếp trở nên căng thẳng, đồng thời tạo khoảng cách trong các mối quan hệ xã hội.

Khi quá cứng nhắc, con người vô tình tự cô lập mình khỏi môi trường xung quanh. Không lắng nghe đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội học hỏi và phát triển. Dù tài giỏi hay thành công đến đâu, việc thiếu sự tôn trọng và thấu hiểu người khác cũng khiến con đường lâu dài trở nên hạn chế.

Mỗi người đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Điểm yếu của người này có thể lại là thế mạnh của người khác. Chỉ khi biết nhìn nhận thiếu sót và chủ động thay đổi, con người mới có thể tiến bộ và mở rộng cơ hội trong cuộc sống.

(Theo 163.com)