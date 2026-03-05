Nấu tôm hùm, vịt quay đãi thợ xây trong 3 tháng, mới dọn vào ở đã nứt trần, mưa dột xối xả: TikToker miền Tây "khóc ròng"!

Từng gây chú ý trên mạng xã hội với loạt clip nấu ăn thịnh soạn đãi thợ xây trong suốt quá trình dựng nhà, anh Lê Tuấn Quốc (thường gọi là Lê Quốc, sống tại An Giang) nay lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ tình trạng đáng báo động của chính căn nhà mới vào ở chưa đầy 6 tháng.

Anh Lê Quốc từng nổi tiếng với những video nấu ăn cho thợ xâynhà.

Theo đó, trên kênh TikTok cá nhân sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi, Lê Quốc đăng tải nhiều đoạn video ghi lại cảnh trần nhà xuất hiện các vết nứt dài, nước mưa thấm dột chảy xuống không gian sinh hoạt.

Đáng nói, sự cố xảy ra khi ngôi nhà 2 tầng chỉ mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2025, sau 3 tháng xây dựng và hoàn thiện. Anh Lê Quốc cho biết không chọn lợp tôn vì sợ tiếng ồn nên đã chọn phương án đổ trần bê tông nhưng giờ lại gặp sự cố đáng buồn này.

Bên ngoài căn nhà sau khi hoàn thiện xong.

Theo những hình ảnh được ghi lại, trần nhà xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Khi trời mưa, nước thấm qua lớp bê tông, chảy xuống trần thạch cao, thậm chí nhỏ giọt ngay trên giường phòng ngủ vào lúc 1h sáng.

Không chỉ trần nhà, khu vực sàn mái cũng xuất hiện vết nứt. Một số vị trí được cho là có dấu hiệu sụt lún, ảnh hưởng cả sàn trên lẫn sàn dưới. Đáng chú ý, sau khi xử lý một khu vực, trần ở vị trí khác lại tiếp tục rơi vào tình trạng tương tự.

Clip Lê Quốc chia sẻ tình trạng nhà bị dột, nước mưa chảy xuống trong phòng ngủ của gia đình.

Lê Quốc cho biết, ngay từ thời điểm đổ bê tông trần, anh đã nhận thấy có dấu hiệu bất thường và phản ánh với phía công ty thi công. Tuy nhiên, theo lời anh, phía đơn vị hợp tác khi đó đã cam kết không có vấn đề. “Giờ thì kết quả như mọi người thấy”, anh chia sẻ.

Trong các clip cập nhật sau đó, Lê Quốc cho biết đã báo phía công ty thi công. Đơn vị này đã tiến hành xử lý bằng cách đổ thêm một lớp bê tông, bổ sung lớp chống thấm và thay lại trần thạch cao. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất sửa chữa, một khu vực trần khác lại xuất hiện tình trạng nứt và thấm nước tương tự, khiến gia đình anh thêm lo lắng.

Vết nứt lớn cỡ này.

Nước chảy xuống trần thạch cao, xen qua cả khe hở ở bóng điện.

Nhà dột, nước chảy thẳng xuống giường thế này.

Hiện tại, nam TikToker cho biết vẫn đang phối hợp cùng phía công ty để tìm phương án khắc phục triệt để.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đặt vấn đề về trách nhiệm của đội thợ. Trước những ý kiến này, Lê Quốc đã lên tiếng phủ nhận việc đổ lỗi cho người trực tiếp thi công. Anh cho rằng nguyên nhân có thể đến từ phía đơn vị cung cấp bê tông hoặc khâu tính toán, bố trí kết cấu.

“Cái này là do bên công ty hợp tác với phía bê tông thôi. Chứ thợ thì họ cũng không biết gì đâu, họ đổ xuống thôi, cái quan trọng là bê tông. Ba mình còn nói từ xưa đến giờ chưa từng gặp trường hợp này. Bình thường cùng lắm chỉ nứt ở trên thôi, còn đằng này nứt ở giữa mà thấm nước xuống luôn. Mình mới gặp lần đầu và cũng không biết lý do vì sao nứt cơ đó”, anh nói.

TikToker cũng nhấn mạnh mọi người không nên công kích hay quy trách nhiệm cho đội thợ, bởi theo anh, họ chỉ thực hiện công việc theo quy trình. Việc trần nhà thấm dột, nứt vỡ không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn khiến gia đình anh rơi vào tâm trạng lo lắng, đặc biệt khi trong nhà có con nhỏ.

Nhiều cư dân mạng đã khuyên anh nên làm việc rõ ràng với chủ thầu, xác định nguyên nhân cụ thể và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh nguy cơ mất an toàn về lâu dài.

Hiện vụ việc vẫn đang được gia đình và đơn vị thi công phối hợp khắc phục.

Anh Lê Quốc vốn nổi tiếng với series nấu ăn cho thợ xây nhà trong 3 tháng, với khoảng 60 món ăn, có nhiều bữa, anh còn sử dụng cả mực ống, cua, tôm hùm… để nấu ăn, bày biện thịnh soạn không kém gì nhà hàng. Dù chỉ là bữa phụ ăn vào buổi xế chiều nhưng mỗi món đều được Quốc chế biến tỉ mỉ, cầu kỳ bằng những nguyên liệu chất lượng.

Anh Lê Quốc nổi tiếng với các clip nấu ăn cho thợ xây nhà.

Thời điểm này, chia sẻ với Vietnamnet, anh Lê Quốc cho biết tùy từng giai đoạn thi công mà mỗi ngày sẽ có khoảng 6-16 người thợ làm việc. Anh sẽ vào bếp buổi chiều để nấu bữa phụ. Chia sẻ trên Znews, anh Lê Quốc cho biết trước khi chuyển sang kinh doanh thì đã có thời gian làm công việc phụ hồ nên anh thấu hiểu được sự cực nhọc, vất vả của những người thợ. Anh mong muốn có thể làm gì đó để đãi ngộ họ tốt hơn nên nảy ra ý tưởng nấu ăn, tiếp sức cho các cô, chú.

Nguồn: TikTok NV.