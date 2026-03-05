Trúng 4 tỉ, "đại gia miền Tây" gọi đại lý vé số báo: Nhà giàu, không cần đổi gấp

Thông tin trên tờ Thanh Niên, anh Phú Dũng, chủ đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh chia sẻ câu chuyện vừa đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, những tờ vé có dãy may mắn 749597 trúng độc đắc xổ số Bạc Liêu ngày 17/2. Tổng trị giá 2 tờ vé là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phú Dũng cho hay mình đã di chuyển hơn 100 km tới nhà của khách để đổi thưởng.

Khách trúng số may mắn trong ngày đầu năm là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, là đại gia ở khu vực Vinh Hưng. Anh Phú Dũng còn tiết lộ vị "đại gia miền Tây" trúng số đúng mùng 1 Tết nhưng sau nhiều ngày mới gọi điện cho đại lý đổi thưởng vì nhà giàu có, cũng không cần đổi gấp

Câu chuyện đổi thưởng này hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm từ số đông.

Dãy số may mắn trúng độc đắc.

Cách đây ít ngày, câu chuyện vê một người phụ nữ trúng độc đắc sổ xố miền Nam ngày 28 Tết cũng khiến dư luận xôn xao. Theo đó, 2 vé độc đắc xổ số Đà Lạt ngày 15/2 với dãy số may mắn 388356, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) tiết lộ khách trúng là nữ, khoảng 50 tuổi người địa phương, trúng số từ ngày 28 tết nhưng tới mùng 6 mới quyết định đi đổi.

Được biết, người này trúng độc đắc 3 tờ, đã đổi 1 tờ trước đó. 4 tỉ đồng lại hẹn ăn tết xong đến nhận. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Khách không đổi ngay mà đợi sau tết mới đổi cũng với lý do được đưa ra là... không gấp.