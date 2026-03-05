Với cộng đồng ưa xê dịch tại Việt Nam, cái tên Lý Thành Cơ từ lâu đã không còn xa lạ. Trong hơn 10 năm rong ruổi khám phá thế giới, hàng nghìn bài viết, video về du lịch của anh đã góp phần mang lại cảm xúc tích cực, tạo động lực cho hàng nghìn bạn trẻ theo đuổi đam mê xê dịch. Những bài viết, video chia sẻ trải nghiệm, gợi ý cho khán giả những lộ trình phù hợp, địa danh đặc biệt, món ngon hay nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc nơi anh đi qua đã trở thành cẩm nang gối đầu giường cho rất nhiều chuyến đi của các bạn trẻ Việt Nam.

Tôi biết đến Lý Thành Cơ nhờ những blog về cẩm nang du lịch Nhật Bản của anh, quốc gia mà anh dành một tình cảm đặc biệt và đã đi lại tới hàng chục lần. Và có lẽ cũng là một sự hữu duyên, trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ tôi lại được dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng anh về mẫu xe mà anh chọn đồng hành Tết này, Toyota Yaris Cross bản HEV - chiếc xe cũng đến từ đất nước Mặt trời mọc.





Đến một khoảng thời điểm nào đó, bất cứ ai cũng sẽ chọn sống chậm lại đặc biệt là trong khoảng thời gian như dịp Tết. Năm nay mình chọn đón Tết tại mình sinh ra và lớn lên. Lái xe qua những khu vực sầm uất nhất của Sài Gòn, đón những tia nắng xuân, hòa cùng dòng người đông đúc để thêm yêu thành phố này hơn.

Thú thật là trước đây Cơ không mặn mà với thiết kế của Toyota lắm. Nhưng chiếc Yaris Cross này làm mình thay đổi sau khi được trải nghiệm thử hồi đầu năm 2024. Mình thích cái cách nó không bị quá là hầm hố, mà vẫn có sự sắc sảo, gọn gàng. Cảm giác lái con này đi gặp bạn bè hay đi date, phản ánh được cái gu hiện đại của người cầm lái.

Dịp cận Tết, dòng ngừoi tấp nập đổ ra đường sắm sửa, mình mới hoàn toàn trải nghiệm trọn vẹn cảm giác lái thuần điện mà Yaris Cross mang lại, cái cảm giác luồn lách ở những cung đường buôn bán tấp nập, mà vô lăng nhẹ tênh, góc nhìn rộng. Khi chuyển sang chế độ thuần điện EV mode, cảm giác xe êm ru, thật sự nó không chỉ tiết kiệm xăng dầu khi di chuyển trong đô thị mà mình thấy đây cảm giác đầu óc cũng thư thái khi không phải nghe tiếng động cơ lúc nhích từng chút một. Chiếc Yaris Cross này nổ máy và di chuyển chậm chạy hoàn toàn bằng điện, không có hơi xăng rất phù hợp khi chạy trong thành phố, giữa những con đường đông đúc mùa Tết.

Trước khi dùng thì mình cũng nghĩ mấy tính năng an toàn kiểu này hơi "trang trí", nhưng chạy thực tế rồi thì thấy khá cần, đặc biệt trong điều kiện giao thông Việt Nam.

Thật sự mấy tình huống hay gặp như xe máy tạt đầu bất ngờ, đổi làn hay băng ngang qua khi mình đang chạy… thì hệ thống Toyota Safety Sense của Toyota phát huy tác dụng khá rõ cho mình là xe sẽ cảnh báo sớm khi khoảng cách không an toàn, có lúc mình gặp tình huống xe hỗ trợ phanh giúp mình phản ứng kịp hơn. Thực tế là mình vẫn chủ động lái, nhưng những hệ thống này giống như một lớp backup an toàn cho mình vậy, giúp mình yên tâm hơn khi di chuyển, mình thấy khá đáng đó.

Nếu hỏi mình ở góc độ người đã đi qua khá nhiều dòng xe rồi, thì thứ mình đánh giá cao nhất ở Yaris Cross lại không phải là thiết kế hay công nghệ, mà là tính thực dụng. Tức là kiểu mình dùng mỗi ngày và thấy nó hợp lý thứ nhất là vì kích thước vừa phải, đi phố dễ, nhưng phần cốp lại rất rộng chứa đồ siêu thoải mái. Thứ 2 là mức tiêu hao nhiên liệu ổn với bản HEV này mức tiêu hao nhiên liệu trong phố đôi khi chỉ rơi vào khoảng 3.5 - 4.5L/100km rất tiết kiệm rồi. Mọi thứ đủ dùng, không thừa, không thiếu.

Nếu nhìn dưới góc độ người dùng trẻ, mình nghĩ vẫn có vài điểm có thể làm tốt hơn như là trải nghiệm giải trí, màn hình và hệ thống giải trí nếu mượt hơn, "tech" hơn một chút sẽ hợp gu Gen Z hơn.

Với mình Yaris Cross là một chiếc xe đa-zi-năng dù là di chuyển trong thành phố đông đúc hay chạy đường xa đều phù hợp. Mang thiết kế thành thị, trẻ trung, điểm khiến Cơ thích nhất khi di chuyển với tốc độ không quá cao trong thành phố xe sẽ chuyển hoàn toàn sang chế độ chạy bằng điện giúp tiết kiệm nhiên liệu và không gây tiếng ồn. Còn khi ra khỏi thành phố, đẩy lên tốc độ 30 - 40 km/h, năng lượng sẽ được lấy thêm từ khối động cơ xăng để tiết kiệm pin và tăng thêm sức mạnh khi tăng tốc. Là một chiếc SUV với thiết kế rộng rãi, đặc biệt là phần cốp xe lớn đủ để chứa hành lý cho cả gia đình về quê hay các vật dụng cần thiết cho một chuyến camping dài ngày.





Mình nghĩ là "trọn vẹn"!

Mình từng có những mùa Tết đầy hối hả, bận rộn, với những chuyến đi tới những miền đất xa xôi. Tuổi trẻ là như vậy, đôi khi chúng ta vì đi quá nhanh, khát khao tìm kiếm những điều mới lạ mà quên mất những thứ quen thuộc là những thứ cần được để tâm nhất.

Năm nay mình chọn sống chậm lại, lắng đọng hơn tại thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên. Mỗi buổi sáng thức dậy, mặc một bộ áo dài thật đẹp, chạy qua những con đường nhộn nhịp không khí Tết, cảm nhận không khí và những tia nắng mùa xuân về, để thêm yêu Sài Gòn hơn!

Hành trình đầu năm của mình cũng trọn vẹn hơn với người bạn đồng hành Yaris Cross. Một chiếc xe vừa đủ, không thừa, không thiếu dù là di chuyển trên những con đường Sài thành đông đúc, chật hẹp hay về quê, hoặc một chuyến du xuân dài ngày thì Yaris Cross vẫn đủ tốt để đáp ứng tất cả.